Зависимое расстройство личности (ЗРЛ)

Зависимое расстройство личности характеризуется насущной потребностью в излишней заботе, что приводит к склонности к повиновению, чрезмерной привязанности. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит в проведении психотерапии и, по необходимости, назначении антидепрессантов.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
Пациенты с зависимым расстройством личности нуждаются в проявлении излишней заботы, что приводит к потере их независимости и интересов. По причине интенсивного беспокойства, связанного с потребностью в заботе, они становятся чрезмерно зависимыми и покорными.
Менее 1% от общей численности населения США имеют зависимое расстройство личности (1). Оно чаще диагностируется у женщин.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Пациенты также часто страдают депрессивным расстройством (большим депрессивным расстройством или хроническим депрессивным расстройством), тревожным расстройством, расстройством, связанным со злоупотреблением алкоголя или другими расстройствами личности (например, пограничное расстройство личности, истерическое расстройство личности).
Общие справочные материалы
1. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
Этиология зависимого расстройства личности
Данные о предпосылках зависимого расстройства личности ограничены. Считается, что культурные факторы, негативный ранний опыт и биологическая уязвимость, связанная с тревогой и генетикой, способствуют развитию зависимого расстройства личности (1). Похожие черты, такие как подчиняемость, отсутствие безопасности, самоотверженное поведение, также могут внести свой вклад (2).
Справочные материалы по этиологии
1. Gjerde LC, Czajkowski N, Røysamb E: The heritability of avoidant and dependent personality disorder assessed by personal interview and questionnaire.Acta Psychiatr Scand 126(6):448-457, 2012. doi: 10.1111/j.1600-0447.2012.01862.x
2. Bornstein RF: The dependent personality: developmental, social, and clinical perspectives. Psychol Bull. 112(1):3-23, 1992. doi: 10.1037/0033-2909.112.1.3
Симптомы и признаки зависимого расстройства личности
Пациенты с зависимым расстройством личности считают, что они не могут позаботиться о себе. Они используют покорность, чтобы заставить других позаботиться о них.
Пациенты с этим заболеванием, как правило, требуют много подтверждений и рекомендаций для принятия обыденных решений. Они обычно позволяют другим или другому человеку брать на себя ответственность за многие аспекты их жизни. Например, они могут зависеть от своего супруга, который говорит им, что одевать, какую работу искать и с кем общаться.
Эти пациенты считают себя неполноценными и, как правило, принижают свои способности; принимают любую критику или неодобрение, как доказательство своей некомпетентности, что еще больше подрывает их доверие.
Им сложно выражать свое несогласие с другими из-за страха лишиться поддержки или одобрения. Они скорее согласятся с тем, что считают неправильным, чем подвергнутся риску потерять поддержку других. Даже когда гнев правомерен, они не злятся на друзей и коллег из-за страха потерять их поддержку.
Поскольку они считают, что ничего не могут сделать самостоятельно, им трудно приступить к новому делу и работать самостоятельно, и они избегают задач, требующих принятия на себя ответственности. Они презентуют себя некомпетентными и постоянно нуждающимися в помощи и утешении. Когда пациенты уверены, что находятся под контролем компетентного человека, который одобряет их, они имеют тенденцию действовать адекватно. Тем не менее, они не хотят выглядеть слишком компетентными из-за страха отвержения. В результате они могут причинять вред своей карьере. Они сохраняют свою зависимость навсегда, потому что избегают освоения навыков независимой жизни.
Эти пациенты идут на большие уступки, чтобы получить помощь и поддержку (например, выполняют неприятные задачи, соглашаясь с необоснованными требованиями, допуская физическое, сексуальное или эмоциональное насилие). Пребывание в одиночестве вызывает крайние неудобства или тревогу из-за страха не суметь позаботиться о самих себе.
Пациенты с зависимым расстройством личности, как правило, выстраивают социальное взаимодействие только с некоторыми людьми, от которых они зависят. После завершения одних близких отношений пациенты с этим расстройством сразу же пытаются найти им замену. Из-за их отчаянной потребности в заботе они не очень разборчивы в выборе замены человеку.
Эти пациенты боятся быть покинутыми теми, от которых они зависят, даже при отсутствии таких оснований.
Диагностика зависимого расстройства личности
Клиническии критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза параноидального расстройства личности (1) необходимо наличие у пациентов
Стойкой, чрезмерной потребности заботы, приводящей к покорному и цепляющемуся поведению и страху разлуки
Эта постоянная потребность характеризуется наличием ≥ 5 следующих признаков:
Сложности с принятием ежедневных решений без излишних рекомендаций и заверений от других людей
Необходимость в том, чтобы другие несли ответственность за наиболее важные аспекты их жизни
Сложности с выражением несогласия с другими из-за страха лишиться поддержки или одобрения
Трудности при инициации самостоятельных проектов из-за отсутствия уверенности в своих суждениях и/или способностях (не по причине отсутствия мотивации или энергии)
Готовность идти на большие уступки (например, выполнять неприятные задачи) с целью получения поддержки от других
Чувство дискомфорта или беспомощности при пребывании в одиночестве из-за страха, что они будут не в состоянии позаботиться сами о себе
Устойчивая необходимость устанавливать новые отношения с тем, кто будет помогать и поддерживать в случае завершения прежних отношений
Нереалистичная обеспокоенность страхом остаться одному и заботиться о себе
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Некоторые другие расстройства личности также характеризуются повышенной чувствительностью к отвержению. Тем не менее, их можно отличить от зависимого расстройства личности на основании характерных признаков, а именно:
Пограничное расстройство личности: Пациенты с этим заболеванием очень боятся передавать такую степень контроля над своей жизнью, в отличие от пациентов с зависимым расстройством личности. Пациенты с пограничным расстройством личности, в отличие от зависимого, колеблются между покорностью и яростной враждебностью.
Тревожное расстройство личности: пациенты с этим расстройством также могут слишком бояться подчиняться такой степени контроля, в отличие от пациентов с зависимым расстройством личности. Пациенты с тревожным расстройством личности ведут себя избегающим образом до тех пор, пока они не убедятся, что будут приняты без критики; в отличие от зависимых пациентов, они стремятся поддерживать отношения с другими людьми.
Истероидное расстройство личности: Пациенты с этим расстройством скорее нуждаются во внимании, чем в успокоении (как и пациенты с зависимым расстройством), но они более расторможены. Они более яркие и активно ищут внимания; в то время как зависимые пациенты скромны и застенчивы.
Зависимое расстройство личности следует дифференцировать от зависимости, присущей другим психическим расстройствам (например, депрессивное расстройство, паническое расстройство, агорафобии).
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 768-771.
Лечение зависимого расстройства личности
Когнитивно-поведенческая терапия
Психодинамическая психотерапия
Возможно назначение антидепрессантов
Общие принципы лечения зависимого расстройства личности аналогичны таковым для всех расстройств личности.
Психодинамическая психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия, которая сосредоточена на изучении страха независимости и сложностей с ассертивным поведением, может помочь пациентам с зависимым расстройством личности. Врачи должны быть осторожны, чтобы избежать развития зависимости в терапевтических отношениях.
Данные о фармакотерапии зависимого расстройства личности ограничены. Плацебо-контролируемые исследования зависимого расстройства личности не проводились.
Бензодиазепины не назначают, так как пациенты с зависимым расстройством личности имеют повышенный риск злоупотребления лекарственными препаратами.