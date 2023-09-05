Зависимое расстройство личности (ЗРЛ)

Пациенты с зависимым расстройством личности считают, что они не могут позаботиться о себе. Они используют покорность, чтобы заставить других позаботиться о них.

Пациенты с этим заболеванием, как правило, требуют много подтверждений и рекомендаций для принятия обыденных решений. Они обычно позволяют другим или другому человеку брать на себя ответственность за многие аспекты их жизни. Например, они могут зависеть от своего супруга, который говорит им, что одевать, какую работу искать и с кем общаться.

Эти пациенты считают себя неполноценными и, как правило, принижают свои способности; принимают любую критику или неодобрение, как доказательство своей некомпетентности, что еще больше подрывает их доверие.

Им сложно выражать свое несогласие с другими из-за страха лишиться поддержки или одобрения. Они скорее согласятся с тем, что считают неправильным, чем подвергнутся риску потерять поддержку других. Даже когда гнев правомерен, они не злятся на друзей и коллег из-за страха потерять их поддержку.

Поскольку они считают, что ничего не могут сделать самостоятельно, им трудно приступить к новому делу и работать самостоятельно, и они избегают задач, требующих принятия на себя ответственности. Они презентуют себя некомпетентными и постоянно нуждающимися в помощи и утешении. Когда пациенты уверены, что находятся под контролем компетентного человека, который одобряет их, они имеют тенденцию действовать адекватно. Тем не менее, они не хотят выглядеть слишком компетентными из-за страха отвержения. В результате они могут причинять вред своей карьере. Они сохраняют свою зависимость навсегда, потому что избегают освоения навыков независимой жизни.

Эти пациенты идут на большие уступки, чтобы получить помощь и поддержку (например, выполняют неприятные задачи, соглашаясь с необоснованными требованиями, допуская физическое, сексуальное или эмоциональное насилие). Пребывание в одиночестве вызывает крайние неудобства или тревогу из-за страха не суметь позаботиться о самих себе.

Пациенты с зависимым расстройством личности, как правило, выстраивают социальное взаимодействие только с некоторыми людьми, от которых они зависят. После завершения одних близких отношений пациенты с этим расстройством сразу же пытаются найти им замену. Из-за их отчаянной потребности в заботе они не очень разборчивы в выборе замены человеку.

Эти пациенты боятся быть покинутыми теми, от которых они зависят, даже при отсутствии таких оснований.