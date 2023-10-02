Депрессивные расстройства

Точная причина депрессивных расстройств неизвестна, но им способствуют генетические факторы и факторы окружающей среды.

Наследственность обуславливает почти половину всех случаев (реже при депрессии позднего возраста). Таким образом, депрессия чаще встречается среди родственников 1-ой линии больных с депрессией, конкордантность между однояйцевыми близнецами достаточно высока (1). Судя по всему, генетические факторы также оказывают влияние на развитие депрессивной реакции в ответ на нежелательные явления.

Другие теории концентрируются на изменении уровня нейромедиаторов, включая механизмы регуляции холиновой, катехоламинергической (норадренергической или допаминергической), глутаматергической и серотонинергической (5-гидрокситриптамин) нейтротрансмиссии (2). Нарушение нейроэндокринной регуляции может играть большую роль, прежде всего в связи с возможными нарушениями 3 систем: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипофизарно-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамо-гипофизарно-соматотропиновой.

Также в процесс могут быть вовлечены психосоциальные факторы. Эпизоду глубокой депрессии обычно предшествуют стрессы (особенно семейный развод или потеря близкого человека), тем не менее, такие события, как правило, не вызывают продолжительной, тяжелой депрессии у людей, не предрасположенных к аффективным расстройствам.

У лиц, перенесших эпизод глубокой депрессии, достаточно высок риск рецидива. У людей, менее устойчивых и/или имеющих склонность к тревожности, чаще развивается депрессивное расстройство. Они, как правило, не предпринимают никаких активных действий, чтобы справиться с жизненными трудностями. Риск развития большого депрессивного расстройства увеличивается при наличии других психических расстройств.

У женщин риск развития депрессии выше, но разумного объяснения этому факту пока не выявлено. Возможные факторы включают следующее:

Большая степень подверженности ежедневным стрессам или повышенная реакция на них

Более высокие уровни моноаминоксидазы (фермента, разрушающего нейротрансмиттеры, которые считаются важными для настроения)

Повышенные показатели дисфункции щитовидной железы

Гормональные изменения, которые происходят в связи менструацией и в период менопаузы

При перинатальной депрессии, симптомы развиваются во время беременности или в течение 4 недель после родов (послеродовая депрессия); были замечены эндокринные изменения, но конкретная причина неизвестна.

При сезонном аффективном расстройстве симптомы развиваются в зависимости от времени года, обычно осенью или зимой; это расстройство чаще встречается в северных широтах.

Симптомы депрессии или расстройства могут сопровождаться различными общими медицинскими заболеваниями, включая заболевания щитовидной железы и заболевания надпочечников, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, инсульт, СПИД, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз (см. таблицу Некоторые причины развития симптомов депрессии и мании).

Некоторые лекарства, такие, например, как кортикостероиды, beta-блокаторы, интерферон, резерпин, также могут приводить к развитию депрессивных расстройств. Злоупотребление некоторыми веществами и запрещенными препаратами (например, алкоголем, амфетаминами) может привести к депрессии или сопровождать ее. Токсическое действие или синдром отмены препарата могут вызывать транзиторные депрессивные симптомы.

Таблица Некоторые причины развития симптомов депрессии и мании* Таблица