Лечение стабильной ХОБЛ

Рекомендуемая медикаментозная терапия приведена в таблице Фармакотерапия ХОБЛ.

Ингаляционные бронходилататоры являются основой ведения ХОБЛ; лекарственные препараты включают в себя:

Бета-агонисты

антихолинэргические препараты (антагонисты мускариновых рецепторов)

Эти 2 класса препаратов одинаково эффективны. Пациенты с легкой степенью заболевания требуют назначения терапии только при наличии симптомов. Пациенты с умеренной или тяжелой степенью ХОБЛ нуждаются в постоянном приеме препаратов из одного или обоих классов одновременно для улучшения функции легких и увеличения физической работоспособности.

Частоту развития обострений снижает прием антихолинергических препаратов, ингаляционных кортикостероидов или длительно действующих бета-адреномиметиков. Однако убедительных данных за то что регулярное использование бронходилататоров замедляет прогрессирующее ухудшение легочной функции, нет. При изначальном выборе среди быстро действующих бета-адреномиметиков, длительно действующих бета-адреномиметиков, бета-антихолинергических препаратов и комбинации бета-адреномиметиков и антихолинергических препаратов чаще всего учитывается оптимальная цена, предпочтения пациента и действие на симптоматику.

При лечении хронического стабильного заболевания в домашних условиях предпочтительнее введение препарата с помощью дозированного ингалятора или ингалятора сухого порошка, чем с помощью небулайзера; домашние небулайзеры могут загрязняться при недостаточной очистке и сушке. Небулайзеры доставляют лекарственные средства в более проксимальные отделы дыхательных путей посредством обычного равномерного вдоха и выдоха по сравнению с глубокими медленными вдохами при использовании ингаляторов, что приводит к неэффективному введению препаратов. Таким образом, небулайзеры следует использовать только у пациентов, которые не могут координировать процесс активации дозированных ингаляторов с моментом ингаляции, или не могут вдохнуть достаточно быстро, чтобы порошковый ингалятор мог с потоком воздуха попасть в лёгкие.

Для применения дозированных ингаляторов пациентов следует обучить выдыхать до функциональной остаточной емкости, вдыхать аэрозоль медленно до полной легочной емкости и задерживать вдох на 3–4 секунды перед тем, как сделать выдох. Спейсеры обеспечивают оптимальную доставку препарата до дистальных дыхательных путей и делают менее значимой необходимость координации ингалятора со вдохом. Некоторые спейсеры доставляют беспокойство пациентам, если они слишком быстро производят ингаляцию. Перед использованием новых дозированных ингаляторов или тех, которые давно не использовались, необходимо выпустить 2-3 дозы (разные производители имеют разные рекомендации в отношении того, какие ингаляторы можно считать "давно не использовавшимися", длительность колеблется от 3 до 14 дней).

Ингаляторы с сухим порошком, в отличие от дозированных ингаляторов, требуют быстрого глубокого инспираторного усилия для дезагрегации порошка, чтобы мельчайшие частицы оседали в терминальных воздушных пространствах.

Таблица

Бета-агонисты Бета-агонисты расслабляют гладкие мышцы бронхов и увеличивают мукоцилиарный клиренс. Препаратом выбора при эпизодической одышке или раннем лечении обострений обычно является альбутерол в виде аэрозоля (2 впрыскивания из дозированного ингалятора 4–6 раз в день по мере необходимости). Длительно действующие бета-адреномиметики предпочтительны для пациентов с ночными симптомами или для тех, кто считает неудобным частое применение препарата, и могут быть использованы в качестве начальной терапии ХОБЛ. Доступные варианты: порошок сальметерола, по 1 вдоху (50 мкг) 2 раза в день, индакатерол по 1 вдоху (75 мкг) 1 раз в день (в Европе: 150 мкг 1 раз в день), олодатерол, по 2 вдоха 1 раз в день в то же время каждый день. Вилантерол и формотерол доступны в комбинации с ингаляционными кортикостероидами. Также доступны небулайзерные формы арформотерола и формотерола. Сухие порошки могут быть более эффективными у пациентов, которым проблематично координировать работу дозированного ингалятора. Пациентам следует рассказать о различии между короткодействующими и длительно действующими препаратами, поскольку использование длительно действующих препаратов более чем 2 раза в день увеличивает риск возникновения сердечных аритмий. Побочные явления часто возникают при использовании любого из бета-адреномиметиков и включают в себя тремор, тревожность, тахикардию и временную гипокалиемию легкой степени.

Антихолинергические препараты Антихолинергические препараты (антимускариновые препараты) расслабляют гладкомышечные клетки бронхов, конкурентно ингибируя мускариновые рецепторы (M1 и M3). Целесообразной альтернативой в качестве терапии первой линии для пациентов с ХОБЛ являются длительно действующие антимускариновые антагонисты. Нежелательные эффекты всех антихолинергических препаратов включают расширение зрачка (и риск индукции или утяжеления приступа острой закрытоугольной глаукомы), задержку мочи, сухость во рту. Ипратропий – антихолинергический препарат короткого действия; дозировка – 2 – 4 впрыскивания (17 мкг/вдох) из дозированного ингалятора каждые 4 – 6 часов. Эффект ипратропия наступает медленно (через 30 минут; максимальный эффект через 1–2 ч), поэтому бета-адреномиметики часто назначаются в комбинации с ипратропием в одном ингаляторе или как отдельный по необходимости высвобождаемый препарат. Тиотропий – четвертичный антихолинергический препарат длительного действия, ингалируемый в лекарственной форме порошка (18 мкг/доза) или жидкостного ингалятора (2,5 мкг/доза). Доза составляет 1 ингаляцию (18 мкг) сухого порошка 1 раз в день и 2 ингаляции (5 мкг) аэрозоля 1 раз в день. Aclidinium доступен в виде многодозового сухого порошкового ингалятора. Доза – 1 вдох (400 мкг/вдох) 2 раза в день. Аклидиниум также доступен в комбинации с бета-агонистом длительного действия в качестве порошкового ингалятора. Умеклидиний можно использовать один раз в день в комбинации с вилантеролом (бета-агонистом длительного действия) в порошковом ингаляторе Гликопирролат (холинолитик) можно использовать 2 раза в день в комбинации с индакатеролом или формотеролом (бета-агонистами длительного действия) в сухом порошке или дозированных ингаляторах. Ревефенацин принимается 1 раз в день с помощью небулайзера.

Ингаляционные глюкортикоиды Кортикостероиды часто применяются при лечении. Ингаляционные кортикостероиды, по всей вероятности, снижают воспаление дыхательных путей, восстанавливают чувствительность бета-адренорецепторов и ингибируют образование лейкотриенов и цитокинов. Они не оказывают воздействия на причины, приводящие к снижению легочной функции у пациентов с ХОБЛ, которые продолжают курить, но они облегчают симптомы и кратовременно улучшают функцию легких у некоторых пациентов, дополняют эффект бронходилататоров и снижают частоту обострений ХОБЛ. Назначаются пациентам с повторными обсотрениями или симптомами, сохраняющимися на фоне оптимальной терапии брнхиодилаторами. Применение ингаляционных кортикостероидов является наиболее эффективным у пациентов с эозинофилией (1). У пациентов с имеющимися обострениями добавление ингаляционных кортикостероидов снижает частоту обострений и продлевает выживаемость пациентов (2, 3). Долгосрочные риски терапии ингаляционными кортикостероидами у пожилых не доказаны, но, по-видимому, включают в себя остеопороз, образование катаракты и повышенный риск нефатальной пневмонии. Поэтому длительное применение должно сопровождаться периодическими офтальмологическими осмотрами и денситометрией при наличии показаний (например, при наличии в анамнезе изменений ночного виденья, слабости или переломов костей), так же по возможности пациентам следует принимать препараты кальция, витамина D и бисфосфонаты по показаниям. Если у пациентов развивается пневмония или они не реагируют на лечение, может быть необходима деэскалация терапии ингаляционными кортикостероидами. Использование комбинации бета-агониста длительного действия и ингаляционного кортикостероида без применения антихолинергического препарата длительного действия больше не рекомендуется пациентам с ХОБЛ, если у них нет сопутствующей астмы. Пероральные или системные кортикостероиды при лечении длительно стабильной ХОБЛ обычно не используются.

Теофиллин Теофиллин больше не рекомендуется для лечения хронической стабильной ХОБЛ, поскольку теперь доступны более безопасные и эффективные препараты. Теофиллин уменьшает спазм гладких мышц, усиливает мукоцилиарный клиренс, улучшает функцию правого желудочка и снижает резистентность легочных сосудов и артериальное давление. Механизм действия его полностью не изучен, но, по-видимому, отличается от действия бета-2-адреномиметиков и антихолинергических препаратов. Его роль в улучшении функции диафрагмы и уменьшении одышки при физических нагрузках не доказана. Теофиллин может быть использован у пациентов, которые неадекватно реагировали на ингаляционные препараты и которые продемонстрировали положительную клиническую эффективность во время пробного применения теофиллина. Необходимости в мониторировании его сывороточного уровня нет, за исключением случаев, когда пациент не реагирует на препарат, у него развиваются признаки интоксикации или комплаентность пациента вызывает сомнения; медленно всасывающиеся пероральные препарты теофиллина, которые должны приниматься с меньшей частотой, повышают приверженность лечению. Интоксикация развивается часто, даже при низком уровне препарата в крови, и включает в себя бессонницу и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Более серьезные побочные эффекты, такие как суправентрикулярные или желудочковые аритмии и пароксизмы, возникают при уровне теофиллина в крови > 20 мг/л (111 мкмоль/л). Метаболизм теофиллина в печени широко варьирует в зависимости от генетических факторов, возраста, курения, нарушения функции печени, диета и приема некоторых лекарственных препаратов, таких как макролиды и фторхинолоновые антибиотики, а также не обладающие седативным эффектом блокаторы H2-гистаминовых рецепторов.

Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 более специфичны, чем теофиллин, в отношении фосфодиэстеразы в ткани легких и вызывают меньше нежелательных эффектов. Они обладают противовоспалительными и легкими бронхорасширяющими свойствами. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4, такие как рофлумиласт, могут использоваться в дополнение к другим бронходилататорам для снижения обострений у пациентов с симптоматической ХОБЛ с хроническим бронхитом. Частые нежелательные эффекты включают тошноту, головную боль и потерю веса, но при более длительном использовании препарата эти эффекты могут ослабевать.