Несмотря на то, что одышка встречается достаточно часто, патофизиология данного симптома точно не установлена. В отличие от других типов вредных раздражителей, специализированных рецепторов одышки не существует, хотя данные МРТ свидетельствуют о наличии нескольких специализированных областей в среднем мозге, отвечающих за восприятие одышки.

Одышка, вероятно, возникает в результате сложного взаимодействия между стимуляцией хеморецепторов, механическими нарушениями дыхания, нарушениями сердечной деятельности или венозного возврата и восприятием этих нарушений центральной нервной системой. Некоторые авторы описывают нарушение баланса между неврологической стимуляцией и механическими изменениями в легких и стенке грудной клетки как нарушение нейромеханического сопряжения.