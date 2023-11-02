Плевральная биопсия — это взятие образца плевры для диагностики рака или инфекции.

Биопсия плевры выполняется для выявления причины экссудативного плеврального выпота при неинформативности торакоцентеза.

При туберкулезе информативность чрезкожной биопсии плевры в два раза выше, чем при раке плевры. Современные лабораторные методы, новые диагностические исследования плевральной жидкости (например, аденозин дезаминаза, интерферон-гамма, полимеразная цепная реакция при подозрении на туберкулез) и более широкая доступность торакоскопии привели к тому, что потребность в плевральной биопсии снизилась, и поэтому ее применяют реже.

Чрескожная биопсия плевры должна проводиться только пульмонологом или хирургом, прошедшим обучение.

Техника чрескожной плевральной биопсии в основном такая же, как и при торакоцентезе, и может проводиться у постели больного; никакой специальной дополнительной подготовки пациента не требуется. Для гистологического исследования и посева необходимо взять по крайней мере 3 образца ткани при 1 проколе кожи в положении иглы на 3, 6 и 9 ч.

Рентгенография грудной клетки должна быть выполнена непосредственно после биопсии вследствие наличия высокого риска развития осложнений, которые совпадают с таковыми при торакоцентезе, но с более высоким риском развития пневмоторакса и гемоторакса.