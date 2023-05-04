Легочная карцинома

Лечение НМКРЛ включает хирургические методы, химиотерапию (включая целевую терапию и иммунотерапию), лучевую терапию или комбинацию нескольких методов в зависимости от гистологического типа опухоли и стадии заболевания.

При I и II стадиях используется хирургическая резекция: лобэктомия или пневмонэктомия с получением образцов медиастинальных лимфатических узлов или их иссечением. Реже проводится сегментэктомия и клиновидная резекция; данные виды вмешательств показаны пациентам с плохим пульмональным резервом. Хирургическое лечение позволяет вылечить 55-70% пациентов с I стадией и 35–55% пациентов со II стадией заболевания. Исходы являются лучшими, когда хирургическая резекция проводится торакальным хирургом-онкологом с опытом работы в сфере рака легких (1, 2). Пациентам с ранней стадией заболевания, для которых хирургическое вмешательство является высоким уровнем риска, можно вместо этого проводить местное нехирургическое лечение, такое как лучевая терапия (стереотаксическая или обычная) или радиочастотная абляция.

Оцениваются показатели легочной функции в предоперационном периоде. Лобэктомия и пульмонэктомия проводятся только у пациентов, имеющих хороший пульмональный резерв. Пневмонэктомию можно выполнять в том случае, если объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) до операции составляет > 2 л. Для пациентов с ОФВ1 < 2 л необходимо применять количественное перфузионное сканирование с использованием радиоактивного ксенона для определения объема функций, которые, возможно, утратятся при резекции. Послеоперационный ОФВ1 можно рассчитать, умножив долю, которую вносит в перфузию здоровое легкое, на ОФВ1 перед операцией. Прогнозируемый ОФВ1 > 800 мл или > 40% от прогнозируемого нормального FEV1 предполагает наличие адекватной послеоперационной легочной функции, хотя исследования уменьшения объема легких после хирургического вмешательства у пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) свидетельствуют о том, что пациенты с ОФВ1 < 800 мл могут перенести резекцию, если рак локализован в слабофункциональной буллезной (как правило, верхушечной) области легких.

Неоадъювантная (предоперационная) химиотерапия на ранних стадиях НМРЛ также широко используется и состоит из 4 циклов цисплатин-дублета (комбинация цисплатина и другого химиотерапевтического препарата, такого как винорелбин, доцетаксел, паклитаксел). У пациентов, которые не могут принимать цисплатин, он может быть заменен на карбоплатин. Сочетание неоадъювантной химиотерапии и иммунотерапии является областью активного исследования; такое лечение хорошо переносится в определенных популяциях и улучшает выживаемость.

Адъювантную химиотерапию проводят пациентам со II и III стадиями заболевания после хирургического лечения; также ее можно использовать у пациентов с IB стадией, если размер опухоли составляет более 4 см. Адъювантная химиотерапия увеличивает 5-летнюю выживаемость. Однако решение о возможности использования адъювантной химиотерапии следует принимать в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний и риска. Часто используемой схемой химиотерапии является двухкомпонентная химиотерапия на основе цисплатины.

Для лечения III стадии используется химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение или комбинация этих методов, в зависимости от локализации опухоли и сопутствующих заболеваний. При неоперабельной IIIA стадии используется сочетание химиотерапии, иммунотерапии и лучевой терапии, однако, выживаемость пациентов достаточно низкая (медианна выживаемости от 10 до 14 месяцев). Пациентам с IIIB стадией и метастазами в контрлатеральные медиастинальные или надключичные лимфатические узлы показана лучевая терапия или химиотерапия или их сочетание. Если опухоль прорастает в сердце, крупные сосуды, средостение или спинной мозг, используется лучевая терапия. Некоторым пациентам (т.е., с опухолями Т4, N0, M0) проводится хирургическое лечение в сочетании с неоадъювантной или адъювантной химиотерапией и лучевой терапией.

На IV стадии заболевания целью лечения является продление жизни и облегчение симптомов. Химиотерапия, таргетные препараты и лучевая терапия позволяют уменьшить опухолевую массу и выраженность симптомов, повысить качество жизни. Однако, если мутация, которая может быть пролечена с применением таргетной терапии, не идентифицируется, медиана выживаемости составляет всего 9 месяцев, а одногодичная выживаемость составляет < 25% пациентов. К хирургическим паллиативным вмешательствам относится торакоцентез и плевродез при рецидивирующем плевральном выпоте, установка постоянного плеврального дренажа, бронхоскопическая фульгурация опухолей трахеи и главных бронхов, установка стентов для предотвращения окклюзии дыхательных путей; при угрозе сдавлении спинного мозга требуется стабилизация позвоночника.