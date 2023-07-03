Синдром Леффлера – это форма эозинофильной легочной болезни, характеризуется отсутствием или умеренно выраженными клиническими проявлениями со стороны дыхательной системы (чаще всего – сухой кашель), быстро исчезающими мигрирующими инфильтратами легких и эозинофилией в периферической крови.

(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).

В качестве возможной причины называют паразитарные инфекции, в частности аскаридоз, однако у трети пациентов точную причину установить не удается.

В основе диагностики синдрома Леффлера лежат характерные и в большинстве случаев кратковременные респираторные синдромы, результаты рентгенографического исследования грудной клетки, а также эозинофилия периферической крови. Необходимо исключить другие виды эозинофильного заболевания легких. Например, такое состояние, как острая эозинофильная пневмония является отдельным случаем, характеризующимся острым началом, тяжелой гипоксемией и, как правило, отсутствием повышенного уровня эозинофилов в крови в начале заболевания; хроническая эозинофильная пневмония характеризуется рецидивирующими эпизодами более тяжелых респираторных симптомов и часто повышенным уровнем эозинофилов в периферической крови.

Заболевание обычно разрешается в течение 1 месяца.

Лечение синдрома Леффлера является симптоматическим и может заключаться в назначении кортикостероидов.