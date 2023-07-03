Острая эозинофильная пневмония (ОЭП) – это заболевание неизвестной этиологии, которое характеризуется быстрой эозинофильной инфильтрацией интерстиция легких.
(См. также Обзор эозинофильных заболеваний легких (Overview of Eosinophilic Pulmonary Diseases)).
В отличие от хронической эозинофильной пневмонии, острая эозинофильная пневмония является острым заболеванием, которое обычно не рецидивирует. Заболеваемость и распространенность ОЭП неизвестны. Острая эозинофильная пневмония встречается в любом возрасте, чаще у людей в возрасте от 20 до 40 лет; мужчины болеют чаще, чем женщин в соотношении 2:1.
Острая эозинофильная пневмония может представлять собой острую реакцию гиперчувствительности к неустановленному ингаляционному антигену у здорового человека. Могут иметь значение курение и воздействие других видов дыма.
Симптомы и признаки острой эозинофильной пневмонии
Острая эозинофильная пневмония является причиной острого фебрильного заболевания короткой продолжительности (обычно < 7 дней). Появляется непродуктивный кашель, одышка, недомогание, миалгии, ночная потливость и плевритическая боль.
Также наблюдается тахипноэ, лихорадка (часто >38,5° C), двусторонние инспираторные влажные хрипы в нижних отделах легких, иногда – хрипы при форсированном выдохе.
Острая эозинофильная пневмония часто проявляется как острая дыхательная недостаточность, требующая искусственной вентиляции легких. В редких случаях может развиваться гипердинамический шок.
Диагностика острой эозинофильной пневмонии
КТ высокого разрешения (КТВР)
Обычно выполняют развернутый общий анализ крови (ОАК), анализ плевральной жидкости (при наличии) и исследование функции легких
Бронхоскопия для выполнения лаважа, и в некоторых случаях, биопсия
Диагноз острой эозинофильной пневмонии можно заподозрить у пациентов с симптомами острой пневмонии, которые прогрессируют до дыхательной недостаточности и не имеют эффекта от антибиотикотерапии. Диагноз основывается на результатах стандартных исследований и подтверждается при бронхоскопии.
Острая эозинофильная пневмония является диагнозом, который ставится путем исключения и требует отсутствия известных причин эозинофильной пневмонии (например, индуцированной лекарствами и токсинами, связанной с глистными и грибковыми инфекциями, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, синдром гиперэозинофилии, опухоли).
Развернутый общий анализ крови часто не способен продемонстрировать заметно повышенное содержание эозинофилов, в отличие от анализа при хронической эозинофильной пневмонии. Значения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и концентрации IgE также высоки, но неспецифичны. скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
При рентгенографии органов грудной клетки изначально могут выявляться только незначительное усиление легочного рисунка или затемнения по типу «матового стекла», часто с наличием линий Керли типа В. Также могут выявляться изолированные альвеолярные (примерно в 25% случаев) затемнения или усиление легочного рисунка (примерно в 25% случаев). В отличие от хронической эозинофильной пневмонии, при острой эозинофильной пневмонии помутнения не характеризуются преимущественной локализацией на периферии легкого. Небольшие плевральные выпоты, часто двусторонние, встречаются у двух третей пациентов.
При КТВР всегда выявляются патологические изменения в виде двусторонних несимметричных очаговых затемнений по типу «матового стекла» или усиление легочного рисунка.
При исследовании плеврального выпота отмечается выраженная эозинофилия и высокий pH.
Исследования функции легких (PFT) не являются диагностическими, но часто выявляют рестриктивный процесс со сниженной диффузионной способностью легких по монооксиду углерода (DLCO).
Бронхоскопия должна быть выполнена с целью проведения лаважа и иногда биопсии. Промывные воды часто содержат большое абсолютное и относительное количество (>25%) эозинофилов. При гистологическом исследовании выявляется эозинофильная инфильтрация с острым и организующимся диффузным поражением альвеол, но биопсия выполняется лишь в редких случаях.
Лечение острой эозинофильной пневмонии
Системные кортикостероиды
Некоторые пациенты с острой эозинофильной пневмонией самопроизвольно выздоравливают. В большинстве случаев назначается преднизон (в дозе 40–60 мг перорально 1 раз в день). При наличии дыхательной недостаточности предпочтительно назначение метилпреднизолона (в дозе 60–125 мг внутривенно каждые 6 часов).
Прогноз острой эозинофильной пневмонии обычно благоприятный; ответ на кортикостероиды и полное выздоровление является распространенным явлением. Плевральный выпот разрешается более медленно, чем паренхиматозные инфильтраты.