КТ высокого разрешения (КТВР)

Обычно выполняют развернутый общий анализ крови (ОАК), анализ плевральной жидкости (при наличии) и исследование функции легких

Бронхоскопия для выполнения лаважа, и в некоторых случаях, биопсия

Диагноз острой эозинофильной пневмонии можно заподозрить у пациентов с симптомами острой пневмонии, которые прогрессируют до дыхательной недостаточности и не имеют эффекта от антибиотикотерапии. Диагноз основывается на результатах стандартных исследований и подтверждается при бронхоскопии.

Острая эозинофильная пневмония является диагнозом, который ставится путем исключения и требует отсутствия известных причин эозинофильной пневмонии (например, индуцированной лекарствами и токсинами, связанной с глистными и грибковыми инфекциями, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, синдром гиперэозинофилии, опухоли).

Развернутый общий анализ крови часто не способен продемонстрировать заметно повышенное содержание эозинофилов, в отличие от анализа при хронической эозинофильной пневмонии. Значения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и концентрации IgE также высоки, но неспецифичны. скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

При рентгенографии органов грудной клетки изначально могут выявляться только незначительное усиление легочного рисунка или затемнения по типу «матового стекла», часто с наличием линий Керли типа В. Также могут выявляться изолированные альвеолярные (примерно в 25% случаев) затемнения или усиление легочного рисунка (примерно в 25% случаев). В отличие от хронической эозинофильной пневмонии, при острой эозинофильной пневмонии помутнения не характеризуются преимущественной локализацией на периферии легкого. Небольшие плевральные выпоты, часто двусторонние, встречаются у двух третей пациентов.

При КТВР всегда выявляются патологические изменения в виде двусторонних несимметричных очаговых затемнений по типу «матового стекла» или усиление легочного рисунка.

При исследовании плеврального выпота отмечается выраженная эозинофилия и высокий pH.

Исследования функции легких (PFT) не являются диагностическими, но часто выявляют рестриктивный процесс со сниженной диффузионной способностью легких по монооксиду углерода (DLCO).

Бронхоскопия должна быть выполнена с целью проведения лаважа и иногда биопсии. Промывные воды часто содержат большое абсолютное и относительное количество (>25%) эозинофилов. При гистологическом исследовании выявляется эозинофильная инфильтрация с острым и организующимся диффузным поражением альвеол, но биопсия выполняется лишь в редких случаях.