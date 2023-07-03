Общее описание идиопатических интерстициальных пневмоний (Overview of Idiopathic Interstitial Pneumonias)

Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП) – это интерстициальные заболевания легких неизвестной этиологии, которые имеют сходную клиническую и рентгенологическую картину; их можно дифференцировать только при гистологическом исследовании. ИИП делятся на 8 гистологических подтипов, которые характеризуются различной степенью воспалительной реакции и фиброза и сопровождаются одышкой. Диагноз устанавливается при анализе данных анамнеза, объективного обследования, КТ высокого разрешения, результатов лучевых методов исследований, исследования функции легких и биопсии легкого. Лечение зависит от подтипа. Прогноз зависит от подтипа и варьирует в широких пределах.
8 гистологических подтипов идиопатической интерстициальной пневмонии в порядке убывания частоты:
Идиопатический легочный фиброз (определяемый гистологически как обычная интерстициальная пневмония)
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких (ИЛЗРБ)
Подтипы характеризуются различной степенью интерстициального воспаления и фиброза (1). Все они вызывают одышку; на КТ высокого разрешения (КТВР) наблюдается диффузные аномалии, а при биопсии – воспаление и/или фиброз. Тем не менее подтипы необходимо дифференцировать, поскольку они имеют разную клиническую картину (см. таблицу Особенности идиопатических интерстициальных пневмоний) и по-разному отвечают на лечение.
Особенности идиопатических интерстициальных пневмоний*
Заболевание
Группа пациентов
Продром
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ высокого разрешения
Дифференциальный диагноз (КТ)
Гистологическая картина
Более часто у мужчин > 50 (> 60% у курящих)
Хроническое (> 12 месяцев)
Преимущественно базальные изменения с потерей объема по типу «сотового легкого»
Периферические, субплевральные, базальные изменения по типу "сотового легкого"
Тракционные бронхоэктазы/бронхиолоэктазы
Нарушение архитектоники
Системные ревматические заболевания, в особенности ревматоидный артрит
Обычная интерстициальная пневмония
Более часто у мужчин, 30-50 лет (>90% у курящих)
Подострое или хронические (от нескольких недель до нескольких лет)
Изменения по типу "матового стекла"
Изменения в нижних отделах, на периферии
Изменения по типу "матового стекла"
Линейное усиление легочного рисунка
Гиперчувствительный пневмонит
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Десквамативная интерстициальная пневмония
Более часто у женщин в возрасте 40-60 лет (<40% у курящих)
Подострое или хронические (от нескольких месяцев до нескольких лет)
Изменения по типу "матового стекла" и усиление легочного рисунка
Периферические, базальные, симметричные
Усиление легочного рисунка
Вариабельное затемнение по типу матового стекла
Линейные уплотнения неправильной формы
Криптогенная организующаяся пневмония
Десквамативная интерстициальная пневмония
Гиперчувствительный пневмонит
Идиопатический легочный фиброз
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Любой возраст, чаще 40-50 лет (<50% у курящих)
Подострое (< 3 месяцев)
Очаговые двусторонние уплотнения
Перибронхиально
Очаговые уплотнения и/или узлы
Альвеолярный рак
Хроническая эозинофильная пневмония
Инфекция
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Саркоидоз
Организующаяся пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Несколько чаще у мужчин, 30-50 лет (>90% у курящих)
Подострое (от нескольких недель до нескольких месяцев)
Утолщение стенок бронхов
Изменения по типу "матового стекла"
Диффузные изменения
Утолщение стенок бронхов
Центрилобулярные узлы
Очаговые изменения по типу "матового стекла"
Десквамативная интерстициальная пневмония
Гиперчувствительный пневмонит
Инфекция
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Любой возраст†
Внезапное (1-2 недели)
Прогрессирующие диффузные изменения по типу "матового стекла"
Диффузные уплотнения, изменения по типу "матового стекла", слияние долек
Позже - тракционные бронхоэктазы
Острая эозинофильная пневмония
Острый респираторный дистресс-синдром
Гидростатический отек легких
Диффузное поражение альвеол
В основном женщины любого возраста†
Хроническое (> 12 месяцев)
Усиление легочного рисунка
Узелки
Диффузные изменения
Центрилобулярные узлы
Изменения по типу "матового стекла"
Утолщение межальвеолярных перегородок и корней легких
Тонкостенные цисты
Лангергансоклеточный гистиоцитоз
Карциноматозный лимфангит
Саркоидоз
Системные ревматические заболевания
Лимфоидная интерстициальная пневмония
Нет половой предрасположенности, средний возраст 57 лет
Хроническое (> 12 месяцев)
Двустороннее апикальное иррегулярное утолщение плевры
Плотная субплевральная консолидация
Тракционный бронхоэктаз
Нарушение архитектоники
Снижение объема верхней доли
Асбестоз
Болезнь легких, индуцированная лекарственными препаратами
Гиперчувствительный пневмонит
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Радиационно-индуцированная болезнь легких
Саркоидоз
Системные ревматические заболевания
Плевропаренхиматозный фиброэластоз
* Расстройства перечислены в порядке убывания частоты.
† Данные о курении отсутствуют.
Общие справочные материалы
1. Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al: An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Update of the International Multidisciplinary Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 188 (6):733–748, 2013.
Симптомы и признаки идиопатических интерстициальных пневмоний
Симптомы и признаки идиопатической интерстициальной пневмонии, как правило, неспецифичны. При физической нагрузке типичны кашель и одышка, с вариьрующими началом и прогрессированием. Распространенные признаки включают тахипноэ, сниженную экскурсию грудной клетки, сухие хрипы в нижних отделах в конце вдоха и дискретное пощелкивание.
Диагностика идиопатических интерстициальных пневмоний
КТ высокого разрешения (КТВР)
Исследование функции легких
Лабораторные методы
Иногда биопсия легких
Идиопатическую интерстициальную пневмонию следует заподозрить у любого пациента с интерстистициальным заболеванием легких неясной этиологии. Для постановки диагноза требуется участие клиницистов, рентгенологов и патоморфологов. Проводится системная оценка возможных причин (см. таблицу Причины интерстициальных заболеваний легких). Информативность диагностических исследований зависит от правильного сбора анамнеза:
Продолжительность симптомов
Семейный анамнез заболеваний легких, особенно фиброза легких
Анамнез употребления табака (поскольку некоторые заболевания встречаются в основном у курящих или ранее куривших)
Прием препаратов в настоящее время и в прошлом
Детальный опрос относительно производственных и бытовых условий, в том числе у членов семьи
Получают хронологический перечень полной истории трудоустройств пациента, включая специальные обязанности и известные случаи воздействия органических или неорганических агентов (см. таблицу Причины интерстициальных заболеваний легких). Если воздействие имело место, необходимо определить его степень и продолжительность, узнать, сколько времени прошло от момента воздействия до начала заболевания, и пользовался ли пациент средствами защиты.
Выполняют ренгеноскопическое исследование грудной клетки, которое обычно является аномальным, однако наблюдения не являются достаточно специфичными для дифференцирования между различными типами.
Часто выполняют исследования функции легких для оценки тяжести физиологического нарушения, однако они не помогают дифференцировать различные типы. К типичными результатами относится рестриктивная физиология со сниженными объемом и диффузионной способностью легких. Гипоксемия часто проявляется во время физических упражнений и может присутствовать также во время покоя.
КТВР, которая позволяет отличить воздушное пространство от интерстициального заболевания, является наиболее полезным анализом и выполняется всегда. Он позволяет судить о потенциальной этиологии, степени и распространении заболевания и с большей вероятностью позволяет обнаружить основное или сопутствующее заболевание (например, скрытую медиастинальную лимфаденопатию, рак, эмфизему). КТВР следует выполнять при положении пациента лежа на спине и на животе, и должна включать динамическую дыхательную визуализацию для того, чтобы подчеркнуть данные, свидетельствующие о вовлечение небольших дыхательных путей.
У пациентов, имеющих клинические проявления, предполагающие системные ревматические заболевания, васкулит или воздействие факторов окружающей среды, выполняют лабораторные тесты. Такие тесты могут включать тесты на антинуклеарные антитела, ревматоидный фактор и другие более специфические серологические тесты на системные ревматические заболевания (например, на антициклический цитруллиновый пептид [CCP], рибонуклеопротеин [RNP], анти-Ro [SSA], анти-La [SSB], антитела к склеродермии [Scl70], антитела к Jo-1, панель антител к миозиту).
Бронхоскопическая трансбронхиальная биопсия может помочь дифференцировать определенное интерстициальное заболевание легких (например саркоидоз и гиперчувствительный пневмонит), но не позволяет получить достаточное количество ткани для диагностики интерстициальной идиопатической пневмонии. У некоторых пациентов бронхоальвеолярный лаваж помогает сузить дифференциальную диагностику и позволяет исключить другие процессы, например, инфекционные. Однако целесообразность использования данной процедуры при начальном клиническом обследовании и динамическом наблюдении не установлена.
Криобиопсия – метод быстрого замораживания легочной ткани непосредственно перед ее удалением, а также он помогает в диагностике некоторых интерстициальных заболеваний легких. Количество полученной ткани больше, чем при трансбронхиальной биопсии, но меньше, чем при хирургической биопсии легких. Основными осложнениями вмешательства являются кровотечение и пневмоторакс В центрах с опытом проведения и интерпретации результатов трансбронхиальной криобиопсии она может рассматриваться как альтернатива хирургической биопсии легких .
Если анализ истории и КТВР не являются информативными для постановки диагноза, для его подтверждения требуется хирургическая биопсия легкого. Предпочтительна биопсия из нескольких участков с использованием процедуры видеоассистированной торакоскопической хирургии (ВАТХ).
Лечение идиопатических интерстициальных пневмоний
Зависит от заболевания
Иногда антифибротики или кортикостероиды
В некоторых случаях – трансплатация легких
Лечение зависит от вида расстройства (см. таблицу Лечение и прогноз при идиопатических интерстициальных пневмониях). Во всех случаях рекомендуется отказ от курения для предотвращения потенциального ускорения прогрессирования болезни и для предотвращения развития сопутствующих респираторных заболеваний.
Антифиброзные средства (пирфенидон, нинтеданиб) обычно рекомендуются при: идиопатическом легочном фиброзе и может рассматриваться в качестве лечения при прогрессирующих формах других типов легочного фиброза.
Кортикостероиды обычно рекомендуют при криптогенной организующейся пневмонии, лимфоидной интерстициальной пневмонии и неспецифической интерстициальной пневмонии, но не при идиопатическом легочном фиброзе.
Для некоторых пациентов на терминальной стадии заболевания может быть рекомендована трансплантация легкого.
Лечение и прогноз при идиопатических интерстициальных пневмониях*
Заболевание
Лечение
Прогноз
Пирфенидон или нинтеданиб
Трансплантация легких
Смертность: 50-70% в течение 5 лет
Отказ от курения
Выживаемость 70% в течение 10 лет
Кортикостероиды совместно с сопутствующей иммунодепрессивной терапией или без нее (например, азатиоприн, мофетила микофенолат)
Уровень смертности: широко варьирует, но в целом лучше, чем при идиопатическом легочном фиброзе. При исключительно клеточном заболевании (редко) чрезвычайно низкий
Кортикостероиды
5-летний уровень выживаемости составляет > 90%.
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Отказ от курения
Смертность: редко при отказе от курения
Поддерживающая терапия; часто используются кортикостероиды
Смертность: > 50% в течение < 6 месяцев
Кортикостероиды
Ясно не установлено
Соответствующее лечение неизвестно; часто применяют кортикостероиды
5-летняя выживаемость приблизительно в 25-60% случаях
* В порядке уменьшения частоты встречаемости.
Основные положения
Существует 8 гистологических подтипов идиопатической интерстициальной пневмонии.
Симптомы, признаки и данные рентгеноскопического исследования грудной клетки не являются специфичными.
Диагноз идиопатической интерстициальной пневмонии первоначально ставится на основании данных анамнеза и КТ высокого разрешения (КТВР).
Когда клиническое обследование и КТВР не являются информативными для постановки диагноза, предпринимайте хирургическую биопсию легкого.
Лечение и прогноз различны в зависимости от подтипа.