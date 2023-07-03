Лекарственные поражения легких не являются самостоятельной нозологической единицей, но представляют собой частую клиническую проблему, когда у пациента, не страдавшего ранее заболеваниями легких, начинают отмечаться клинические проявления, либо у него обнаруживаются изменения на рентгенограмме, ухудшение функции легких и/или гистологические изменения на фоне проведения лекарственной терапии или приема запрещенных препаратов. Здесь мы используем термин «препарат» для включения лекарственных препаратов и запрещенных препаратов, которые могут вызвать расстройство. Более 150 препаратов или их классов могут вызывать поражения легких. В большинстве случаевв механизм поражения неизвестен, но многие препараты, вероятно, вызывают реакцию гиперчувствительности. Некоторые препараты (например, нитрофурантоин) могут вызывать различные повреждения у разных пациентов.
В зависимости от препарата лекарственные поражения легких вызывают интерстициальный фиброз, организующуюся пневмонию, бронхиальную астму, некардиогенный отек легких, плевральный выпот, эозинофильную инфильтрацию легких, легочное кровотечение или вено-окклюзионную болезнь (см. таблицу Вещества, имеющие потенциальную токсичность в отношении легких).
(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).
Вещества, имеющие потенциальную токсичность в отношении легких
Состояние
Вещество
Аспирин, бета-блокаторы (например, тимолол), кокаин, дипиридамол, внутривенный гидрокортизон (редко при повышенной чувствительности к аспирину у пациентов с бронхиальной астмой), интерлейкин-2, метилфенидат, нитрофурантоин, протамин, сульфасалазин, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Организующаяся пневмония
Амиодарон, блеомицин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, кокаин, циклофосфамид, метотрексат, миноциклин, митомицин, пеницилламин, сульфасалазин, тетрациклин
Азатиоприн + меркаптопурин, бусульфан, флуоксетин, метотрексат, лучевая терапия
Интерстициальная пневмония или фиброз
Амфотерицин B, блеомицин, бусульфан, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, хлорамбуцил, кокаин, циклофосфамид, дифенилгидантоин, флекаинид, героин, мелфалан, метадон, метотрексат, метилфенидат, метисергид, минеральнео масло (хроническая микроаспирация), нитрофурантоин, нитрозомочевина, прокарбазин, силикон (подкожные инъекции), токаинид, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Некардиогенный отек легких
Бета-адренергические агонисты (например, ритодрин, тербуталин), хлордиазепроксид, кокаин, цитарабин, этиодол (внутривенное введение или хроническая микроаспирация), гемцитабин, героин, гидрохлоротиазид, метадон, митомицин, фенотиазины, протамин, сульфасалазин, токолитические средства, трицикпические антидепрессанты, фактор некроза опухоли, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Паренхиматозное кровотечение
Антикоагулянты, азатиоприн + меркаптопурином, кокаин, минеральное масло (хроническая микроаспирация), нитрофурантоин, ионизирующее излучение
Амиодарон, антикоагулянты, блеомицин, бромокриптин, бусульфан, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, интерлейкин-2, метотрексат, метисергид, митомицин, нитрофурантоин, парааминосалициловая кислота, прокарбазин, ионизирующее излучение, токолитические препараты (например, тербуталин)
Амиодарон, амфотерицин В, блеомицин, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, кокаин, дифенилгидантоин, этамбутол, этопозид, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, изониазид, метотрексат, миноциклин, митомицин, нитрофурантоин, парааминосалициловая кислота, прокарбазин, ионизирующее излучение, сульфасалазин, сульфаниламиды, тетрациклин, тразодон
Заболевания легочных сосудов
Регуляторы аппетита (дексфенфлурамин, фенфлурамин, фентермин), бусульфан, кокаин, героин, метадон, метилфенидат, нитрозомочевина, ионизирующее излучение
Диагноз ставится при наблюдении за реакцией на отмену препарата; при необходимости определенный препарат назначают повторно.
Лечение лекарственно-индуцированных поражений легких
Прекращение приема препарата
Лечение состоит в прекращении приема препарата, вызывающего заболевание легких.
Профилактика лекарственного поражения легких
Скрининговое исследование функции легких обычно делается пациентам, которые только собираются или уже принимают препараты, имеющие легочную токсичность, однако эффективность скрининга для прогнозирования или раннего выявления токсичности не доказана.