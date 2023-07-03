Лекарственные поражения легких не являются самостоятельной нозологической единицей, но представляют собой частую клиническую проблему, когда у пациента, не страдавшего ранее заболеваниями легких, начинают отмечаться клинические проявления, либо у него обнаруживаются изменения на рентгенограмме, ухудшение функции легких и/или гистологические изменения на фоне проведения лекарственной терапии или приема запрещенных препаратов. Здесь мы используем термин «препарат» для включения лекарственных препаратов и запрещенных препаратов, которые могут вызвать расстройство. Более 150 препаратов или их классов могут вызывать поражения легких. В большинстве случаевв механизм поражения неизвестен, но многие препараты, вероятно, вызывают реакцию гиперчувствительности. Некоторые препараты (например, нитрофурантоин) могут вызывать различные повреждения у разных пациентов.

В зависимости от препарата лекарственные поражения легких вызывают интерстициальный фиброз, организующуюся пневмонию, бронхиальную астму, некардиогенный отек легких, плевральный выпот, эозинофильную инфильтрацию легких, легочное кровотечение или вено-окклюзионную болезнь (см. таблицу Вещества, имеющие потенциальную токсичность в отношении легких).

(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких (Overview of Interstitial Lung Disease)).

Таблица Вещества, имеющие потенциальную токсичность в отношении легких Таблица

Диагноз ставится при наблюдении за реакцией на отмену препарата; при необходимости определенный препарат назначают повторно.

Лечение лекарственно-индуцированных поражений легких Прекращение приема препарата Лечение состоит в прекращении приема препарата, вызывающего заболевание легких.