Кишечная инфекция: иммуноферментный анализ кала, молекулярные тесты на ДНК паразитов в кале, микроскопическое исследование и/или серологическое тестирование.

Внекишечная инфекция: томография и серодиагностика или терапевтическое обследование с применением амебицида.

Недизентерийный амебиаз может быть ошибочно диагностирован как синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболевание кишечника или дивертикулит. Правостороннее новообразование в толстом кишечнике может также быть принято за рак, туберкулез, актиномикоз или лимфому.

Амебная дизентерия может быть перепутана с бактериальной дизентерией, сальмонеллезом, шистосомозом или язвенным колитом. При амебной дизентерии стул обычно менее частый и менее водянистый, чем при бактериальной дизентерии. Он содержит характерно стойкую слизь и вкрапления крови. В отличие от стула при бактериальной дизентерии, сальмонеллезе и язвенном колите, амебный стул не содержит большие количества белых телец крови, потому что трофозоиты их разлагают.

Амебиаз печени и амебный абсцесс необходимо дифференцировать от других инфекций печени (например, эхинококковой инфекции) и опухолей. У пациентов с амебным абсцессом печени часто отмечаются боль в правом верхнем квадранте живота и лихорадка. Амебный абсцесс печени чаще встречается у мужчин и подростков, находящихся в эндемичных областях, тогда как пиогенный абсцесс печени чаще обнаруживается у пожилых пациентов. Кроме того, эхинококкоз проявляется нетипичными симптомами, пока киста не достигнет 10 см в диаметре, а гепатоцеллюлярная карцинома обычно не имеет других симптомов, кроме тех, которые обусловлены хроническим заболеванием печени. Однако для диагностики амебиаза часто необходимы визуализация, лабораторные исследования и биопсия тканей. Обследование обычно включает общий анализ крови (ОАК), печеночные пробы и КТ брюшной полости. У пациентов с пиогенным абсцессом печени часто наблюдается сдвиг лейкоцитов влево, повышенная концентрация билирубина в сыворотке, наличие желчных камней в анамнезе и сахарный диабет. Амебный абсцесс печени, как правило, не вызывает сдвига лейкоцитов влево или повышения концентрации билирубина в сыворотке крови.

Диагноз амебиаза подтверждается обнаружением трофозоитов и/или цист амебы, в стуле или тканях; однако, патогенные E. histolytica морфологически неотличимы от непатогенных E. dispar, а также E. moshkovskii и E. bangladeshi, патогенность которых неизвестна. Методы иммуноанализа, обнаруживающие антигены E. histolytica в кале, чувствительны и специфичны, их применяют для подтверждения диагноза. Выявление специфической ДНК для E. histolytica с помощью метода полимеразной цепной реакции доступно в диагностических референсных лабораториях, данный тест имеет очень высокую чувствительность и специфичность.

Серологические тесты положительны у:

Около 95% пациентов с амёбным абсцессом печени

> 70% из них с выраженной кишечной инфекцией

Иммуноферментный анализ (ИФА) – это наиболее широко используемый серологический тест. Титры антител могут подтвердить инфицирование E. histolytica, однако они могут сохраняться в течение многих месяцев или лет, лишая возможности дифференцировать острый случай от инфекции, перенесенной в прошлом, у жителей областей с высоким распространением этой инфекции. Таким образом, серологические тесты полезны, когда предшествующее инфицирование менее всего вероятно, (например, у путешественников в эндемичные районы).

Амебная кишечная инфекция Молекулярный анализ, использующий исследования, базирующиеся на полимеразной цепной реакции, и иммуноферментный анализ фекальных антигенов являются более чувствительными и позволяют отделять E. histolytica от других видов амеб. Идентификация кишечных амеб под микроскопом может потребовать исследования 3–6 образцов кала и использования методов концентрации (см. таблицу Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций [Collecting and Handling Specimens for Microscopic Diagnosis of Parasitic Infections]). Антибиотики, антациды, противодиарейные средства, клизмы и кишечные радиоконтрастные средства могут вмешаться в процесс выявления паразита и не должны даваться, пока кал не был исследован. E. histolytica морфологически неотличима от E. dispar, E. moshkovskii и E. bangladeshi, но её можно отличить от ряда непатогенных микроорганизмов микроскопически, включая E. coli, E. hartmanni, E. polecki, Endolimax nana и Iodamoeba bütschlii. У пациентов с симптомами, сигмоидоскопия или колоноскопия могут выявить неспецифические воспалительные изменения или характерные колбообразные поражения слизистой оболочки при гистологическом исследовании. Поражения следует аспирировать, аспират следует исследовать на наличие трофозоитов и протестировать на наличие специфического антигена E. histolytica или ДНК. Экземпляры биопсии ректосигмоидных поражений могут также выявить трофозоит. Колбовидная язва при амебиазе Изображение Image courtesy of CDC/Dr. Mae Melvin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.