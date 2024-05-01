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Амебиаз

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024

Амебиаз – это инфекция, вызываемая главным образом Entamoeba histolytica. Заражение происходит фекально-оральным путем, возможна передача половым путем при орально-анальном контакте. Инфекция обычно бессимптомна, но могут проявляться симптомы и в пределах от умеренной диареи до тяжелой дизентерии. Внекишечные инфекции включают абсцессы печени и, реже, головного мозга. Диагноз ставится на основании выявления E. histolytica в образцах кала и подтверждается с помощью иммуноанализа, обнаруживающего антиген в кале, или серологическими тестами, если подозревается внекишечная болезнь. Лечение симптоматического заболевания заключается в приеме внутрь тинидазола, метронидазола, секнидазола или орнидазола с последующим применением паромоминцина или другого препарата, активного против цист в просвете толстой кишки.

(См. также Обзор кишечных протозойных и микроспоридийных инфекций [Overview of Intestinal Protozoan and Microsporidia Infections]).

Четыре разновидности Entamoeba морфологически неразличимы, однако на молекулярном уровне имеются следующие разновидности:

  • E. histolytica (патогенная)

  • E. dispar (безопасный комменсал, более распространенный)

  • E. moshkovskii (встречается реже, появляются доказательства потенциальной патогенности [1])

  • E. bangladeshi (реже, неопределенная патогенность)

Амебиаз в основном вызывается E. histolytica и, как правило, встречается в регионах с плохими санитарными условиями. Паразит распространен по всему миру, но большинство случаев заражения происходит в Центральной Америке, западной части Южной Америки, западной и южной части Африки, Индии и некоторых частях Южной Азии. В странах с соблюдением санитарных требований к качеству пищевых продуктов и водоснабжения большинство случаев регистрируется среди недавних иммигрантов и путешественников, возвращающихся из эндемичных регионов.

Во всем мире каждый год приблизительно у 50 миллионов человек развивается амебный колит или внекишечное заболевание, при этом приблизительно 73 000 человек умирают (2).

Справочные материалы

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  2. 2. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al: Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 [published correction appears in Lancet. 2013 Feb 23;381(9867):628. AlMazroa, Mohammad A [added]; Memish, Ziad A [added]]. Lancet. 2012;380(9859):2095-2128. doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0

Патофизиология амебиаза

Виды Entamoeba существует в 2 формах:

  • Циста (инфекционная форма)

  • Трофозоит (форма, вызывающая инвазивное заболевание)

Цисты преобладают в сформированном стуле и устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды. Инфекция возникает при проглатывании амебных цист. Они могут передаваться непосредственно от человека к человеку фекально-оральным путем, в том числе при орально-анальном половом контакте, или косвенно через пищу или воду. Цисты сохраняют жизнеспособность в окружающей среде в течение недель или месяцев. После проглатывания цисты амеба выходит из нее с образованием трофозоита в толстой кишке.

Подвижные трофозоиты питаются бактериями и тканью, репродуцируются, колонизируют полость и слизистую оболочку толстого кишечника, а иногда вторгаются в ткани и органы. Трофозоиты преобладают в жидком стуле, но быстро погибают вне организма, а при попадании в организм погибают – под действием желудочного сока. Некоторые трофозоиты в полости толстого кишечника превращаются в цисты, которые выделяются со стулом.

E. histolytica-трофозоиты могут прикрепляться к эпителиальным клеткам толстого кишечника и полиморфноядерным нейтрофилам (ПМН), разрушая их, амебы являются причиной дизентерии, с примесью крови и слизи в кале, но с небольшим количеством полиморфноядерных нейтрофилов. Трофозоиты также секретируют протеазы, которые способствуют проникновению паразитов в подслизистый слой кишки. Трофозоит может распространиться через кровообращение в системе воротной вены и вызвать некротические абсцессы печени. Инфекция может распространиться прямым попаданием из печени в плевральное пространство, легкое, кожу, или, изредка, через кровоток к головному мозгу и другим органам.

Симптомы и признаки амебиаза

Большинство людей с амебиазом не проявляют симптомов, но хронически передают цисты в стуле.

Симптомы, возникающие при внедрении паразита в ткани толстой кишки, обычно развиваются в течение 1–3 недель после проглатывания цист и включают в себя

  • Перемежающиеся диарею и запоры

  • Метеоризм

  • Спазматические боли в животе

Может ощущаться повышенная чувствительность в области печени или восходящей ободочной кишки и лихорадка, а стул может содержать слизь и кровь.

Амебная дизентерия

Амебная дизентерия проявляется с эпизодами частого полужидкого стула, который часто содержит кровь, слизь и живых трофозоитов. Симптоматика со стороны ЖКТ варьируется от легкой болезненности до явной боли в животе, с высокой температурой и системными признаками токсикации. Болезненность в абдоминальной области часто сопровождает амебный колит. Иногда развивается фульминантный колит, осложненный токсическим мегаколоном или перитонитом.

Между рецидивами симптомы сводятся к повторяющимся спазмам и жидкому или очень мягкому стулу, что приводит к истощению и анемии. Возможно появление симптомов, характерных для аппендицита. Хирургическое вмешательство в таких случаях может привести к распространению амеб в брюшной полости.

Хроническая амебная инфекция толстой кишки

Хроническая амебная инфекция толстой кишки может напоминать воспалительное заболевание кишечника и проявляется как неустойчивая недизентерийная диарея с болью в животе, слизью, метеоризмом и потерей веса. Хроническая инфекция может также проявляться в виде болезненных, пальпируемых скоплений или кольцевых поражений (амебом) в восходящей ободочной и слепой кишке. Амебому можно ошибочно принять за карциному толстой кишки или пиогенный абсцесс.

Печеночный или другие виды внекишечного амебиаза

Внекишечный амебиаз начинается с инфекции в толстом кишечнике, при этом патологические изменения могут развиться практически во всех органах, наиболее часто поражается печень.

Обычно один абсцесс печени и он локализован в правой доле. Заболевание может манифестировать у пациентов, которые не имели ранее симптомов. Более распространено среди мужчин, чем среди женщин (от 7:1 до 9:1), может развиваться внезапно. Симптомы включают боль или дискомфорт в области печени, которые иногда отдаются в правое плечо, также неустойчивую лихорадку, потливость, озноб, тошноту, рвоту, слабость и потерю веса. Желтуха нехарактерна и имеет легкую степень тяжести, если есть. Абсцесс может перфорировать в поддиафрагмальное пространство, правую плевральную полость, правое легкое или другие смежные органы (например, перикард).

Абсцесс головного мозга наблюдается редко и практически только у пациентов с абсцессом печени.

Иногда наблюдаются поражения кожи, особенно вокруг промежности и ягодиц при хронической инфекции, а также в травматических или хирургических ранах.

Диагностика амебиаза

  • Кишечная инфекция: иммуноферментный анализ кала, молекулярные тесты на ДНК паразитов в кале, микроскопическое исследование и/или серологическое тестирование.

  • Внекишечная инфекция: томография и серодиагностика или терапевтическое обследование с применением амебицида.

Недизентерийный амебиаз может быть ошибочно диагностирован как синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболевание кишечника или дивертикулит. Правостороннее новообразование в толстом кишечнике может также быть принято за рак, туберкулез, актиномикоз или лимфому.

Амебная дизентерия может быть перепутана с бактериальной дизентерией, сальмонеллезом, шистосомозом или язвенным колитом. При амебной дизентерии стул обычно менее частый и менее водянистый, чем при бактериальной дизентерии. Он содержит характерно стойкую слизь и вкрапления крови. В отличие от стула при бактериальной дизентерии, сальмонеллезе и язвенном колите, амебный стул не содержит большие количества белых телец крови, потому что трофозоиты их разлагают.

Амебиаз печени и амебный абсцесс необходимо дифференцировать от других инфекций печени (например, эхинококковой инфекции) и опухолей. У пациентов с амебным абсцессом печени часто отмечаются боль в правом верхнем квадранте живота и лихорадка. Амебный абсцесс печени чаще встречается у мужчин и подростков, находящихся в эндемичных областях, тогда как пиогенный абсцесс печени чаще обнаруживается у пожилых пациентов. Кроме того, эхинококкоз проявляется нетипичными симптомами, пока киста не достигнет 10 см в диаметре, а гепатоцеллюлярная карцинома обычно не имеет других симптомов, кроме тех, которые обусловлены хроническим заболеванием печени. Однако для диагностики амебиаза часто необходимы визуализация, лабораторные исследования и биопсия тканей. Обследование обычно включает общий анализ крови (ОАК), печеночные пробы и КТ брюшной полости. У пациентов с пиогенным абсцессом печени часто наблюдается сдвиг лейкоцитов влево, повышенная концентрация билирубина в сыворотке, наличие желчных камней в анамнезе и сахарный диабет. Амебный абсцесс печени, как правило, не вызывает сдвига лейкоцитов влево или повышения концентрации билирубина в сыворотке крови.

Диагноз амебиаза подтверждается обнаружением трофозоитов и/или цист амебы, в стуле или тканях; однако, патогенные E. histolytica морфологически неотличимы от непатогенных E. dispar, а также E. moshkovskii и E. bangladeshi, патогенность которых неизвестна. Методы иммуноанализа, обнаруживающие антигены E. histolytica в кале, чувствительны и специфичны, их применяют для подтверждения диагноза. Выявление специфической ДНК для E. histolytica с помощью метода полимеразной цепной реакции доступно в диагностических референсных лабораториях, данный тест имеет очень высокую чувствительность и специфичность.

Серологические тесты положительны у:

  • Около 95% пациентов с амёбным абсцессом печени

  • > 70% из них с выраженной кишечной инфекцией

Иммуноферментный анализ (ИФА) – это наиболее широко используемый серологический тест. Титры антител могут подтвердить инфицирование E. histolytica, однако они могут сохраняться в течение многих месяцев или лет, лишая возможности дифференцировать острый случай от инфекции, перенесенной в прошлом, у жителей областей с высоким распространением этой инфекции. Таким образом, серологические тесты полезны, когда предшествующее инфицирование менее всего вероятно, (например, у путешественников в эндемичные районы).

Амебная кишечная инфекция

Молекулярный анализ, использующий исследования, базирующиеся на полимеразной цепной реакции, и иммуноферментный анализ фекальных антигенов являются более чувствительными и позволяют отделять E. histolytica от других видов амеб. Идентификация кишечных амеб под микроскопом может потребовать исследования 3–6 образцов кала и использования методов концентрации (см. таблицу Сбор и обработка образцов для микроскопической диагностики паразитарных инфекций [Collecting and Handling Specimens for Microscopic Diagnosis of Parasitic Infections]). Антибиотики, антациды, противодиарейные средства, клизмы и кишечные радиоконтрастные средства могут вмешаться в процесс выявления паразита и не должны даваться, пока кал не был исследован. E. histolytica морфологически неотличима от E. dispar, E. moshkovskii и E. bangladeshi, но её можно отличить от ряда непатогенных микроорганизмов микроскопически, включая E. coli, E. hartmanni, E. polecki, Endolimax nana и Iodamoeba bütschlii.

У пациентов с симптомами, сигмоидоскопия или колоноскопия могут выявить неспецифические воспалительные изменения или характерные колбообразные поражения слизистой оболочки при гистологическом исследовании. Поражения следует аспирировать, аспират следует исследовать на наличие трофозоитов и протестировать на наличие специфического антигена E. histolytica или ДНК. Экземпляры биопсии ректосигмоидных поражений могут также выявить трофозоит.

Печеночный амебиаз

Амебную внекишечную инфекцию диагностировать труднее. Анализ кала обычно отрицателен, а выявление трофозоитов из пункции гноя нехарактерно. Если подозревается абсцесс печени, следует сделать ультрасонографию, КТ или МРТ. Они обладают нужной чувствительностью; однако никакая техника не может с уверенностью дифференцировать амебный абсцесс от пиогенного.

Проведение игольной аспирационной биопсии назначают в следующих случаях:

  • Пациентам, болезнь которых вызвана скорее всего грибами или гнойными бактериями

  • Пациентам с угрозой прорыва абсцессов

  • Пациентам, плохо реагирующим на терапию лекарственными препаратами

Абсцессы содержат плотный, полужидкий материал от желтого до шоколадно-коричневого цвета. Пункционная биопсия может показать некротическую ткань, но подвижные амебы трудно найти в материале абсцесса, и амебных цист здесь нет.

Терапевтическое выявление амебоцида часто является самым полезным диагностическим инструментом при амебном абсцессе печени.

Здравый смысл и предостережения

  • У пациентов с внекишечной формой амебиаза результат микроскопического исследования кала, как правило, отрицательный.

Лечение амебиаза

  • Первоначально пероральный тинидазол, метронидазол, секнидазол или орнидазол

  • Затем йодоквинол, паромомицин или дилоксанида фуроат для уничтожения цисты

При желудочно-кишечных симптомах и внекишечном амебиазе применяют один из следующих препаратов перорально:

  • Метронидазол в течение 7–10 дней

  • Тинидазол в течение 3 дней при умеренных симптомах желудочно-кишечного тракта, 5 дней при острой формы симптомах ЖК и в течение 3-5 дней при амебном абсцессе печени

  • Секнидазол однократно

  • Орнидазол в течение 5 дней

Следует избегать употребления алкоголя, потому что эти препараты могут иметь дисульфирам-подобный эффект.

С точки зрения побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, тинидазол, как правило, лучше переносится, чем метронидазол.

Нитазоксанид является эффективной альтернативой для лечения неинвазивного кишечного амебиаза, однако его эффективность против инвазивной формы заболевания не исследована; следовательно, этот препарат должен назначаться только в том случае, если другие методы лечения противопоказаны (1, 2).

Терапия для пациентов с выраженными симптомами желудочно-кишечного тракта должна включать регидратацию с жидкостью и электролитами и другие поддерживающие меры.

Хотя метронидазол, тинидазол и нитазоксанид проявляют некоторую активность против цист E. histolytica, для полной эрадикации цист их применения недостаточно. Поэтому второй пероральный лекарственный препарат используется для элиминации оставшихся в кишечнике цист.

Вариантами препаратов для элиминации цист являются:

  • Йодохинол в течение 20 дней

  • Паромомицин в течение 7 дней (безопасен для использования во время беременности)

  • Дилоксанида фуроат в течение 10 дней

Дилоксанида фуроат коммерчески недоступен в США, но может быть получен через некоторые рецептурные аптеки.

Патогенность E. moshkovskii и E. bangladeshi не определена. Они были выявлены в кале, в основном у детей с и без диареи в бедных районах, где пища и вода загрязнены фекалиями. Молекулярные диагностические тесты для их идентификации доступны только в условиях исследований. Оптимальное лечение неизвестно, но они, вероятно, будут отвечать на препараты, используемые для E. histolytica. Учитывая новые данные о патогенности E. moshkovskii (3), лечение симптоматической инфекции может проводиться с использованием того же метода, что и для E. E. histolytica.

Пациентам с бессимптомным выделением кисту E. histolytica следует лечить паромомицином, йодохинолом или дилоксанидом фуроатом для предотвращения развитие инвазивной болезни и распространение по другим местам тела и другие явления (4).

При инфицировании E. dispar или бессимптомном инфицировании E. moshkovskii и E. bangladeshi нет необходимости в лечении до тех пор, пока не появиться больше информации об их патогенности.

Справочные материалы по лечению

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Профилактика амебиаза

Для предотвращения амебиаза необходимо избегать загрязнения пищи и воды человеческими фекалиями – проблема, осложненная высокой частотой бессимптомных носителей.

Чтобы уменьшить риск заражения амебиазом, люди должны соблюдать меры предосторожности в отношении пищевых продуктов и воды, соблюдать правила гигиены рук и избегать контакта с фекалиями во время половой жизни. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Желтая книга: Амебиаз и Меры предосторожности при использовании продуктов питания и воды).

В районах с плохими санитарными условиями следует избегать употребления сырых продуктов, включая салаты и овощи, потенциально загрязненную воду и лед. Кипячение воды убивает цисты E. histolytica. Эффективность химической дезинфекции с йод- или хлорсодержащими составами зависит от температуры воды и количества органических остатков. Портативные фильтры обеспечивают различные степени защиты.

Продолжается работа по созданию вакцины, но пока ни одной еще нет.

Основные положения

  • Инфицирование E. histolytica часто протекает бессимптомно, но может вызывать кишечные симптомы, дизентерию или абсцессы печени.

  • Диагностику амебной кишечной инфекции проводят с помощью тестов на фекальные антигены, молекулярных тестов на ДНК или при помощи микроскопии.

  • Диагностика амебного абсцесса печени с помощью ультрасонографии, КТ или МРТ, или с помощью серологических тестов, которые наиболее полезны, когда предшествующее инфицирование считается маловероятным (например, у путешественников в эндемичные районы), или при терапевтических исследованиях на наличие амебицидов.

  • Для устранения трофозоитов амеб используйте метронидазол, тинидазол, секнидазол или орнидазол, а затем йодохинол, паромомицин или дилоксанида фуроат для уничтожения цист в кишечнике.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Centers for Disease Control and Prevention: Yellow Book: Amebiasis

  2. CDC: Yellow Book: Food & Water Precautions

  3. CDC: Parasites - Amebiasis: General Information

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