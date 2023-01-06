Приблизительно 10–20% зараженных женщин и отдельные зараженные мужчины симптомов не проявляют. Приблизительно у 25% мужчин минимальные признаки.

Мужской уретрит имеет инкубационный период от 2 до 14 дней. Начало обычно отмечается умеренным дискомфортом в уретре, сопровождаемым более тяжелой относительно мужского полового члена чувствительностью и болью, дизурией и гнойными выделениями. Могут развиться частые мочеиспускания и недержание мочи, поскольку инфекция распространяется по задней стенке уретры. При осмотре обнаруживаются гнойные, желто-зеленые выделения в моче, канал может быть воспален.

Гонорея (Уретрит) Изображение © Springer Science+Business Media

Эпидидимит обычно вызывает одностороннюю боль в мошонке, болезненность и опухоль. Редко у мужчин развиваются абсцессы желез Тайсона и Литтре, периуретральные абсцессы или инфекция куперовых желез, простаты или семенных пузырьков.

Цервицит обычно имеет инкубационный период > 10 дней. Признаки варьируют от легких до тяжелых и включают дизурию и выделения из влагалища. Во время осмотра таза клиницисты могут отметить слизисто-гнойные или гнойные цервикальные выделения, а цервикальный канал может быть красным и слегка кровоточить при контакте с зеркалом. Параллельно может развиваться уретрит; гной может выделяться из уретры при нажатии на лобковый симфиз или из протоков Скина или бартолиновых желез. Редко, инфекции у подвергавшихся сексуальному насилию девочек допубертатного возраста вызывают дизурию, гнойные выделения из влагалища и раздражение внешних половых органов, эритему и отек.

Гонорея (вагинит) Изображение © Springer Science+Business Media

Воспаление органов малого таза наблюдается у 10–20% инфицированных женщин. Воспаление органов малого таза включает сальпингит, тазовый перитонит и абсцессы в области таза, что может вызывать дискомфорт в нижней части брюшной области (типично с двух сторон), диспареунию и явную болезненность при пальпации живота, придатков или шейки.

Синдром Фитца-Хью-Куртиса является гонорейным (или хламидийным) перигепатитом, который выявляют в основном у женщин и который вызывает боль в правом верхнем секторе живота, лихорадку, тошноту и рвоту, часто похож на заболевания желчного пузыря или печени.

Ректальная гонорея является обычно бессимптомной. Преобладает у мужчин, практикующих пассивный анальный контакт, может быть у женщин, которые практикуют анальный секс. Признаки включают ректальный зуд, мутные ректальные выделения, кровотечение и запор – все с разной тяжестью. Осмотр ректоскопом может диагностировать эритему или слизисто-гнойный эксудат на ректальной стенке.

Гонококковый фарингит обычно бессимптомный, но может вызвать ангину. N. gonorrhoeae следует отличать от N. meningitidis и близкородственных организмов, который часто присутствует в горле, не вызывая при этом симптомов или вреда.

Диссеминированная гонорейная инфекция (ДГИ), также называемая синдромом артрита – дерматита, отражает бактериемию и, как правило, проявляется лихорадкой, мигрирующей болью или опуханием суставов (полиартрит) и поражениями кожи в виде гнойничков. У некоторых пациентов развивается боль, и сухожилия (например, на запястье или лодыжке) краснеют или раздуваются. Поражения кожи, как правило, встречаются на руках или ногах, имеют красную основу и выглядят как маленькие, немного болезненные гнойнички. Генитальная гонорея, обычный источник диссеминированной инфекции, может быть бессимптомной. ДГИ может имитировать другие болезни, которые вызывают лихорадку, поражения кожи и полиартрит (например, продромальный период инфекции гепатита B или менингококцемии); некоторые из таких заболеваний (например, реактивный артрит) также вызывают генитальные симптомы.

Диссеминированная гонококковая инфекция (высыпания на коже) Изображение Image courtesy of Dr. S. E. Thompson и J. Pledger при содействии Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Гонококковый септический артрит является более локализованной формой ДГИ, которая приводит к болезненному артриту с выпотом, поражая зачастую 1 или 2 больших сустава, таких как колени, лодыжки, запястья или локти. У некоторых пациентов присутствуют или были в анамнезе кожные поражения, вызываемые ДГИ. Начало часто острое, обычно с лихорадкой, тяжелой болью в суставах и ограничением движения. Зараженные суставы раздуты и верхний слой кожи может быть теплым и красным.