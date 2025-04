Стафилококковые инфекции

Соблюдение правил асептики и антисептики (например, тщательное мытье рук между осмотрами пациентов, стерилизация оборудования общего пользования) помогают снизить частоту распространения инфекции в медицинских учреждениях.

К пациентам с резистентными микроорганизмами должны быть применены строгие меры изоляции до тех пор, пока их инфекция не будет вылечена. Бессимптомные носители S. aureus в полости носа не требуют изоляции, если только штамм не является МРЗС или не является предполагаемым источником вспышки. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют помещать пациентов, колонизированных или инфицированных метициллин-устойчивым золотистым стафилококком (МРЗС), в отдельные палаты и соблюдать меры предосторожности при контакте с ними в условиях обеспечения интенсивной терапии с соблюдением строгих мер изоляции (см. Стратегии профилактики вспышки стафилококковых инфекций кровотока в учреждениях экстренной медицинской помощи [Strategies to Prevent Hospital-onset Staphylococcus aureus Bloodstream Infections in Acute Care Facilities]).

Междисциплинарные клинические рекомендации по антибиотикопрофилактике перед некоторыми видами хирургических вмешательств предполагают, что большинству пациентов может быть дана одна доза антибиотика парентерально незадолго до операции (1). При большинстве процедур применяется цефазолин. Тем не менее пациентам с колонизацией МРЗС, подтвержденной результатами культурального исследования или полимеразной цепной реакции (ПЦР), следует добавить ванкомицин (2).

Стафилококковое пищевое отравление может быть предотвращено соответствующим приготовлением пищи. Изоляция пациентов со стафилококковыми инфекциями кожи еда должна немедленно употребляться в пищу или храниться в холодильнике, но не при комнатной температуре.

Деколонизация носителей МРЗС S. aureus требует повторного лечения практически у 50% носителей и часто становится устойчивым. Некоторым носителям МРЗС (например перед ортопедическим оперативным вмешательством, пациентам сосудистой и сердечно-сосудистой хирургии) некоторые эксперты рекомендуют проведение назальной деколонизации с использованием мази мупироцина 2 раза в день в течение 5-10 дней и топической деколонизации поверхности тела раствором антисептика (например хлоргексидина) или ванны с хлорсодержащим антисептиком (хлорная известь) (в концентрации около 5 мл/л) в течение 5-14 дней. Доказано, что местное назальное введение мупироцина в некоторой степени эффективно для снижения инфекции МРЗС у госпитализированных пациентов (например, у пациентов в отделениях интенсивной терапии, у которых планируется проведение крупных операций). Несмотря на появление резистентности к мупироцину, крупное исследование показало 30-процентное снижение риска инфицирования МРЗС после выписки в течение 1 года у пациентов, которые были колонизированы МРЗС и которым проводили деколонизацию в течение 5 дней 2 раза в месяц в течение 6 месяцев. Каждый 5-дневный режим деколонизации включал 2% назальный мупироцин 1 раз в день, 4% хлоргексидиновую ванночку или орошение 1 раз в день и полоскание рта 0,12% хлоргексидином 2 раза в день (1).