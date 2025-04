Брюшной тиф

На этой фотографии показаны дискретные розовые бледные поражения, называемые розовыми пятнами (стрелки). У некоторых людей, заболевших брюшным тифом, на груди и животе появляются розовые пятна.

Фото предоставлено Charles N. Farmer, Armed Forces Institute of Pathology, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.