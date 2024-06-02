Брюшной тиф

Для брюшного тифа инкубационный период (обычно 8–14 дней) обратно пропорционален числу поглощенных микроорганизмов. Начало обычно постепенное, с лихорадкой, головной болью, артралгией, фарингитом, запором, анорексией и болью в животе с неприятными ощущениями. Менее распространенные симптомы включают дизурию, непродуктивный кашель и носовое кровотечение.

Без лечения температура постепенно повышается в течение 2–3 дней, остается повышенной (обычно 39,4–40° C) в течение еще 10–14 дней, начинает падать постепенно в конце 3-й нед, и достигает нормальных уровней в течение 4-ой недели Длительная лихорадка часто сопровождается относительной брадикардией и выраженной слабостью. Признаки поражения центральной нервной системы, такие как бред, оглушение или кома наблюдаются при тяжелых формах. В неосложненных случаях у 5–30 % пациентов в течение второй недели могут наблюдаться отдельные розовые бледные поражения (розовые пятна) на коже груди и живота, которые проходят через 2–5 дней.

Характерны спленомегалия, лейкопения, анемия, отклонения функции печени, протеинурия и умеренная коагулопатия потребления. Могут наблюдаться признаки острого холецистита и гепатита.

Розовые пятна при брюшном тифе Скрыть подробности На этой фотографии показаны дискретные розовые бледные поражения, называемые розовыми пятнами (стрелки). У некоторых людей, заболевших брюшным тифом, на груди и животе появляются розовые пятна. Фото предоставлено Charles N. Farmer, Armed Forces Institute of Pathology, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

На поздней стадии заболевания, когда кишечные поражения являются наиболее очевидными, кал может содержать примесь крови (скрытая форма у 20% пациентов, явная – у 10%). Примерно у 2% пациентов в течение третьей недели развивается сильное кровотечение с высоким уровнем летальности (1). Острый живот и лейкоцитоз на 3-й неделе могут указывать на кишечную перфорацию, которая обычно затрагивает дистальную часть подвздошной кишки и встречается у 1–2% пациентов.

На 2-й или 3-й неделе может развиться пневмония, которая может быть связана со вторичной пневмококковой инфекцией, хотя S. Typhi сам по себе также может вызывать воспаление легких. Бактериемия иногда приводит к очаговым инфекциям, таким как остеомиелит, эндокардит, менингит, абсцессы мягкой ткани, гломерулонефрит или поражение мочеполового тракта.

Нетипичные проявления брюшного тифа, такие как пневмония, только лихорадка или, очень редко, только признаки инфекции мочевыводящих путей, могут затруднить постановку диагноза.

Выздоровление длится несколько месяцев.

У 10% нелеченных пациентов с брюшным тифом симптомы и признаки, схожие с первоначальным клиническим синдромом, рецидивируют примерно через 2 недели после снижения температуры (1). По неясным причинам антибактериальная терапия во время первичного заболевания часто увеличивает частоту рецидивов лихорадки. Если антибиотики снова назначаются во время рецидива, лихорадка быстро проходит, в отличие от медленного снижения высокой температуры тела, которое происходит во время основной болезни. Иногда встречается 2-й рецидив.