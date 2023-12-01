Обзор инфекций, вызванных герпесвирусами (Overview of Herpesvirus Infections)

Человека инфицируют восемь типов герпесвирусов (см. таблицу Герпесвирусы, инфицирующие людей). После первичного инфицирования все герпесвирусы остаются латентными в пределах определенных клеток-хозяев и впоследствии могут реактивироваться. Клинические синдромы, причиной которых является первичное инфицирование, могут значительно отличаться от тех, причиной которых является реактивация данных вирусов. Герпесвирусы не выживают долго вне хозяина; таким образом, для передачи обычно требуется близкий контакт. У людей с латентной фазой инфекции вирус может реактивироваться, не вызывая симптомов; в таких случаях эти люди могут передавать инфекцию.
Несмотря на то, что герпес-вирусы генетически и структурно похожи, они являются причиной широкого спектра клинических синдромов, которые, в целом, не схожих между собой.
В отличие от других герпесвирусов, которые, как известно, не вызывают злокачественных новообразований, вирус Эпштейна–Барра (ЭБВ) и вирус герпеса человека 8-го типа (ВГЧ-8), также известный как герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши (ГВСК), могут вызывать некоторые виды рака.
Младенческая розеола – детская болезнь, вызванная вирусом герпеса 6-го типа (и иногда – 7-го типа).
Герпесвирусы, которые заражают людей
Общее название
Другое название
Типичные проявления
Вирус простого герпеса тип 1
Герпесвирус человека тип 1
Гингивостоматит, кератоконъюнктивит, тонзиллофарингит, кожный герпес, включая герпетический панариций, генитальный герпес, герпес губ, энцефалит, вирусный менингит, эзофагит*, пневмония*, диссеминированная инфекция*, гепатит*†
Вирус простого герпеса тип 2
Герпесвирус человека тип 2
Оральный и генитальный герпес, кожный герпес, включая герпетический панариций, гингивостоматит, тонзиллофарингит, герпес-кератит, неонатальный герпес, вирусный менингит (менингит Молларе), диссеминированную инфекцию*, гепатит*†
Вирус ветряной оспы
Герпесвирус человека тип 3
Ветрянка, опоясывающий лишай герпеса, диссеминированный опоясывающий герпес*
Вирус Эпштейна-Барра
Герпесвирус человека тип 4
Инфекционный мононуклеоз, гепатит, энцефалит, рак носоглотки, лимфома Ходжкина, лимфома Беркитта, лимфопролиферативные синдромы*, волосатая лейкоплакия полости рта*, рак желудка, рассеянный склероз
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Герпесвирус человека тип 5
Мононуклеоз, вызванный цитомегаловирусом (ЦМВ), гепатит, врожденная инклюзионная цитомегалия, гепатит*, ретинит*, пневмония*, колит*
Герпесвирус человека 6А и 6В
—
Младенческая розеола, средний отит с лихорадкой, энцефалит*
Герпесвирус человека тип 7
—
Герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши
Герпесвирус человека тип 8
Не вызывает острую инфекцию, но является фактором риска развития саркомы Капоши* и СПИД-ассоциированных неходжкинских лимфом, которые образуются в основном в плевральной, перикардиальной или брюшной полостях как лимфоматозные выпоты (первичная эффузионная лимфома)
Также связан с некоторыми типами мультицентрической болезни Кастлемана.
* У людей с ослабленным иммунитетом.
† Редко вызывает фульминантный гепатит без поражений кожи у людей с ослабленным иммунитетом или у беременных женщин.
Медикаментозное лечение герпесвирусных заболеваний
К медикаментам, обладающим активностью против вирусов герпеса, относятся ацикловир, цидофовир, фамцикловир, фоскарнет, ганцикловир, идоксуридин (не доступен в США), марибавир, пенцикловир, трифлуридин, валацикловир, валганцикловир и видарабин (см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения герпесвирусных инфекций).
Препараты, применяемые для лечения герпесвирусных инфекций
Медикаментозное лечение
Активность
Применение
Побочные действия
Ацикловир
Активен (в порядке убывания) против ВПГ-1, ВПГ-2, вируса ветряной оспы и вируса Эпштейна–Барр
Минимально активен при цитомагаловирусе
Перорально или внутривенно: внутривенно, если требуется более высокий уровень препарата в сыворотке, как при энцефалите простого герпеса
Перорально: редко
Внутривенно: в редких случаях почечная токсичность, обусловленная осаждением кристаллов ацикловира в почечных канальцах (в основном при внутривенном введении); у пациентов с почечной недостаточностью – неврологическая токсичность; у пациентов с ослабленным иммунитетом – ТТП/ГУС
Цидофовир
Подавление широкого спектра вирусов in vitro, включая ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ, ГВСК, аденовирус, ВПЧ, поксвирусы и полиомавирус человека (вирусы BK и JC)
Внутривенно: обычно применяется при цитомегаловирусе, но использование ограничено риском токсического поражения почек
Интравитреальная инъекция: При ЦМВ-ретините
Значительная почечная токсичность (синдром типа Фанкони с протеинурией, глюкозурией и бикарбонатной недостаточностью)
Фамцикловир (предшественник пенцикловира)
Противовирусный спектр такой же, как и у ацикловира (штаммы, резистентные к ацикловиру, резистентны и к фамцикловиру)
Поральный: так же эффективен, как ацикловир, при герпесе ротовой полости, генитальном герпесе и опоясывающем герпесе; более биодоступен при пероральном назначении, чем ацикловир (что теоретически важно при инфицировании ВВО [вирусом ветряной оспы])
Редко
Фоскарнет
Активен в отношении EBV, KSHV, вируса герпеса человека 6 типа, чувствительного и резистентного к ацикловиру ВПГ и ВВО, а также чувствительного и резистентного к ганцикловиру ЦМВ.
Внутривенная или интравитреальная инъекция: эффективность относительно лечения и замедления прогрессирования ЦМВ-ретинита такая же, как у ганцикловира
Токсическое влияние на почки у трети пациентов при введении фоскарнета без адекватной гидратации, электролитный дисбаланс, изъязвления на половых органах (обратимые после прекращения приема препарата)
Ганцикловир
Активность in vitro против всех герпесвирусов, включая цитомегаловирус, но штаммы герпесвируса, которые резистентны к ацикловиру, также обладают перекрёстной резистентностью к ганцикловиру
Как правило, препарат выбора для лечения цитомегаловирусной инфекции
Применяется у ВИЧ инфицированных пациентов, имеющих цитомегаловирусный ретинит
Внутривенно: используется чаще всего
Интравитреальная инъекция: При ЦМВ-ретините
Перорально: только 6-9% биодоступны; требуется 12 капсул в день в качестве стандартной дозы (1 г 3 раза в день), что ограничивает использование
Изначально – подавление костного мозга, особенно нейтропения, которую иногда нужно лечить*
Идоксуридин (больше не доступен в США)
Активен против герпесвируса человека тип 1 и 2, вируса ветряной оспы, коровьей оспы и цитомагаловируса
Местно: лечение ограничено применением на глаза при кератоконъюнктивите, обусловленном простым герпесом по причине слишком высокой системной токсичности
Раздражение, боль, светобоязнь, зуд, воспаление или опухание век
В редких случаях, аллергические реакции
Летермовир
Активен в отношении ЦМВ
Внутривенно или перорально: профилактика инфицирования ЦМВ у пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга и почки.
Тошнота, рвота, диарея, периферические отеки, кашель, головная боль, усталость, боль в животе
Марибавир
Активен в отношении ЦМВ
Перорально: используется для лечения упорной ЦМВ-инфекции
Дисгевзия, диарея, тошнота, рвота
Пенцикловир
Активен против ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ и ЭБВ
Местно (крем): используется для лечения рецидивирующего герпеса на губах у взрослых
Эритема
Трифлуридин (трифлуоротимидин)
Активен в отношении герпесвируса человека типа 1 и 2
Местно: лечение глаз при первичном кератоконъюнктивите и рецидивирующем кератите или язвочках, обусловленных герпесвирусами тип 1 и 2
(Системное применение исключено из-за угнетения функций костного мозга)
Покалывания глаз, отек век
Менее распространены точечный кератит и аллергические реакции
Валацикловир (предшественник ацикловира)
Противовирусный спектр как и при ацикловире
Перорально: в 3–5 раз более биодоступен, чем ацикловир
Как и при ацикловире
ТТП/ГУС у некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ и у реципиентов трансплантатов, получающих валацикловир в более высоких дозах, чем рекомендовано в настоящее время†
Валганцикловир (пролекарство ганцикловира)
Похоже на ганцикловир
Перорально: более биодоступен, чем пероральный ганцикловир
Похоже на ганцикловир
Видарабин (аденин арабинозид)
ВПГ-инфекции
В/в форма препарата больше не применяется из-за нейротоксичности
Препарат для глаз: эффективен при остром кератоконъюнктивите и рецидивирующем неглубоком кератите, вызванном герпесвирусом тип 1 и 2
Неглубокий точечный кератит с слезоточивостью, раздражением, болью и светобоязнью
* При тяжелой нейтропении (< 500 нейтрофилов/мкл) может потребоваться одно из следующих действий:
† Валацикловир следует использовать с осторожностью у пациентов с запущенным ВИЧ и у реципентов трансплантатов.
ЦМВ =цитомегаловирус; ВЭБ =вирус Эпштейна-Барр; ВПЧ =вирус папилломы человека; ВПГ =вирус простого герпеса; ГВСК =герпевирус саркомы Капоши; TTП/ГУС = тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром; ВЗВ =вирус варицелла-зостер.