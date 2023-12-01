Обзор инфекций, вызванных герпесвирусами (Overview of Herpesvirus Infections)

Человека инфицируют восемь типов герпесвирусов (см. таблицу Герпесвирусы, инфицирующие людей). После первичного инфицирования все герпесвирусы остаются латентными в пределах определенных клеток-хозяев и впоследствии могут реактивироваться. Клинические синдромы, причиной которых является первичное инфицирование, могут значительно отличаться от тех, причиной которых является реактивация данных вирусов. Герпесвирусы не выживают долго вне хозяина; таким образом, для передачи обычно требуется близкий контакт. У людей с латентной фазой инфекции вирус может реактивироваться, не вызывая симптомов; в таких случаях эти люди могут передавать инфекцию.

Несмотря на то, что герпес-вирусы генетически и структурно похожи, они являются причиной широкого спектра клинических синдромов, которые, в целом, не схожих между собой.

В отличие от других герпесвирусов, которые, как известно, не вызывают злокачественных новообразований, вирус Эпштейна–Барра (ЭБВ) и вирус герпеса человека 8-го типа (ВГЧ-8), также известный как герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши (ГВСК), могут вызывать некоторые виды рака.

Младенческая розеола – детская болезнь, вызванная вирусом герпеса 6-го типа (и иногда – 7-го типа).

Таблица Герпесвирусы, которые заражают людей Таблица