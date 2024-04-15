Обзор иммунизации (Overview of Immunization)

В Соединенных Штатах безопасность вакцин обеспечивается с помощью двух систем наблюдения: Системы регистрации нежелательных явлений вакцинации (VAERS) ЦКЗ и Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) и Базы данных о безопасности вакцин (VSD).

VAERS – программа безопасности, созданная совместно с Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (СDC); VAERS собирает отчеты от отдельных пациентов, которые считают, что у них возникали нежелательные явления после недавней вакцинации. Специалисты в области здравоохранения также обязаны сообщать об определенных явлениях после вакцинации и могут сообщать даже о тех случаях, в отношении которых не прослеживается явная ассоциация с вакцинацией. VAERS принимает сообщения по всем Соединённым Штатам Америки и обеспечивает быструю оценку потенциальных проблем касательно безопасности вакцин. Однако отчеты VAERS могут демонстрировать только временные связи между вакцинацией и подозреваемым нежелательным явлением; они не доказывают причинно-следственную связь. Таким образом, отчеты VAERS следует дополнительно оценивать с использованием других методов. Один из таких методов использует Канал передачи данных о безопасности вакцин (VSD), который использует данные 11 крупных организаций здравоохранения. Эти данные включают информацию о введении вакцины (отмечается в медицинской карте как часть рутинной медицинской помощи), а также о последующей истории болезни, в том числе о нежелательных явлениях. В отличие от VAERS, База данных о безопасности вакцин включает данные, полученные как от пациентов, которые не были вакцинированы данной вакциной, так и от тех, кто прошел вакцинацию. Таким образом, База данных о безопасности вакцин помогает отличить фактические нежелательные явления от симптомов и расстройств, которые по случайному совпадению возникли после вакцинации, что следовательно позволяет определить фактическую частоту возникновения нежелательных явлений.

Тем не менее, многие родители по-прежнему обеспокоены безопасностью детских вакцин и возможными побочными эффектами (в частности, аутизмом). Эти опасения, привели к тому, что некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей некоторыми или всеми рекомендованными вакцинами (см. Недоверие к вакцинации). В результате, заболевания, ставшие редкими благодаря вакцинации (например, корь, коклюш), все больше распространяются среди непривитых детей в Северной Америке и Европе.

Одним из основных родительских опасений является то, что вакцины могут повысить риск аутизма. Причинами тому являются:

Возможная связь между использованием комбинированной вакцины корь-паротит-краснуха и аутизмом (вакцина КПК и аутизм)

Вероятность того, что тимеросал может вызвать аутизм (тимеросал – это консервант на основе ртути, используемый в некоторых вакцинах—см. Тимеросал и аутизм)

Использование множественных одновременных вакцин, введенных в соответствии с рекомендациями

В 1998 году краткий отчет в издании Ланцет постулировал связь между вирусом кори в вакцине КПК и аутизмом. Этот отчет привлек внимание средств массовой информации во всем мире, и многие родители стали сомневаться в безопасности вакцины MMR. Однако издание Ланцет отозвало доклад, потому что он содержал серьезные научные недостатки; многие последующие крупные исследования не обнаружили никаких доказательств в поддержку связи между использованием вакцин и риском развития аутизма (1). Для выяснения вопроса, могут ли вакцины против кори-паротита-краснухи и вакцины, содержащие тимеросал, привести к аутизму, а также для определения возможных биологических механизмов такого влияния Комитет по изучению безопасности иммунизации Института медицины США рассмотрел эпидемиологические исследования (как опубликованные, так и неопубликованные) и, согласно имеющейся информации, исключил причинно-следственную связь между вакцинами и аутизмом (2).

Некоторые опасения по поводу аутизма и детских вакцин были связаны с компонентами вакцин. Тимеросал, консервант, был в центре внимания некоторых из этих проблем, хотя вакцина КПК никогда не содержала тимеросал. В настоящее время практически каждая вакцина, вводимая детям в Соединенных Штатах, не содержит тимеросала. Небольшие количества тимеросала продолжают использоваться в многодозовых флаконах вакцины против гриппа и в некоторых вакцинах, предназначенных для взрослых. Для информации о вакцинах, которые содержат низкие уровни тимерозала см. веб-сайт Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Thimerosal and Vaccines [Тимерозал и вакцины]). Тимеросал также входит в состав многих вакцин, используемых в странах с ограниченными ресурсами.

Как и при любом другом лечении, врачи обязаны говорить своим пациентам об относительных рисках и пользе вакцин, которые они рекомендуют (3). В частности, врачи должны убедиться, что родители их пациентов знают о возможных серьезных последствиях (в том числе смерти) детских болезней, которые можно предупредить с помощью вакцинации, таких как корь, Hib-инфекция и коклюш, и врачи должны обсуждать любые опасения, которые могут возникнуть у родителей в связи с вакцинацией детей. В качестве источника информации для таких дискуссий можно использовать материалы ЦКЗ Разговор с родителями о вакцинах для грудных детей, а также Ресурсы по вакцинам для родителей.