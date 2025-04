Обзор иммунизации (Overview of Immunization)

Для многих вакцин, единственным противопоказанием является серьезная аллергическая реакция (например, анафилактическая реакция) на вакцину или один из ее компонентов.

Аллергия на яичный белок распространена в США. Некоторые вакцины, производимые в клеточных культурах, в том числе большинство вакцин против гриппа, cодержат следовые количества антигенов яичного белка. Рекомендации ЦКЗ относительно вакцины против гриппа заявляют, что пациенты, имеющие в анамнезе аллергию на яйца, должны быть вакцинированы против гриппа. Аллергия на яйцо не требует никаких дополнительных мер безопасности при вакцинации против гриппа, кроме тех, которые рекомендуются для любого получателя любой вакцины, независимо от тяжести предыдущей реакции на яйцо. Любая противогриппозная вакцина, которая была рекомендована на основе возраста и состояния здоровья реципиента, может быть использована. (См. CDC: Summary: ‘Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)—United States, 2023-24’.)