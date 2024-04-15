Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенным заболеванием, передаваемым половым путем (ЗППП). ВПЧ может вызывать образование кожных бородавок, генитальных бородавок или развитие некоторых видов рака, в зависимости от типа ВПЧ. В настоящее время для защиты от многих штаммов ВПЧ, которые могут вызывать генитальные бородавки и рак, доступны вакцины. Тем не менее, использование вакцины против ВПЧ не устраняет необходимость продолжения скрининга по Папаниколау (ПАП-тест), поскольку некоторые виды рака шейки матки вызваны типами ВПЧ, не включенными в вакцину.
Для получения дополнительной информации см. Human Papillomavirus (HPV) Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Типы вакцин против ВПЧ
Три вакцины обеспечивают защиту против ВПЧ:
9-валентная вакцина против вируса папиломы человека, которая защищает от 6 и 11 типов вируса папилломы человека (которые вызывают > 90% видимых генитальных бородавок), типов 16 и 18, (которые вызывают 70% случаев рака шейки матки и 90% рака анального отверстия) и типов 31, 33, 45, 52 и 58 (которые вместе вызывают от 10% до 20% случаев рака шейки матки [1]).
Четырехвалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ4), которая защищает от типов 6, 11, 16 и 18
Двухвалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ2), которая защищает от типов 16 и 18
Сейчас в Соединенных Штатах доступна только 9-валентная вакцина.
Для получения ВПЧ-вакцин из главного капсидного белка (L1) ВПЧ используют технологию на основе рекомбинантной ДНК. Белки L1 самоорганизуются в неинфекционные, неонкогенные вирусоподобные частицы (ВЧ).
Справочные материалы по препаратам
1. National Cancer Institute: Human papillomavirus (HPV) vaccines. 2019.
Показания к вакцинации от ВПЧ
Вакцина против ВПЧ входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Управление по контролю пищи и препаратов США (FDA) одобрили показания для применения 9-валентной вакцины для профилактики некоторых видов рака и заболеваний, связанных с ВПЧ, недавно были расширены включением взрослых в возрасте от 27 до 45 лет. Текущими рекомендациями Консультативного комитета по практике иммунизации (the Advisory Committee on Immunization Practices) являются
И для женщин и для мужчин возрастом до 26 лет вакцинация против ВПЧ рекомендуется в возрасте 11 или 12 лет (может начинаться в возрасте 9 лет), а также для ранее не вакцинированных или недостаточно вакцинированных пациентов в возрасте до 26 лет.
Для взрослых от 27 до 45 лет: клиницисты должны совместно с пациентами принимать решение о необходимости вакцинации.
См. также CDC: Adult Immunization Schedule by Age.
Также вакцинация (при рассмотрении за пределами Соединенных Штатах) может проводиться в следующих случаях:
HPV-4 или HPV-2 для женщин
Для мужчин, имеющие половые контакты с мужчинами ВПЧ4
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против ВПЧ
Противопоказания для вакцины против ВПЧ включают:
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Беременность
Хотя вакцины против ВПЧ не рекомендуются беременным женщинам, перед вакцинацией не требуется тест на беременность. Если беременность диагностирована после начала серии вакцинации, никакого вмешательства не требуется, но оставшиеся дозы серии должны быть отложены до завершения беременности.
Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины против ВПЧ является
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Дозировка и пути введения вакцины против ВПЧ
Доза вакцины против ВПЧ составляет 0,5 мл внутримышечно, вводится в виде серии из 2 или 3 доз, в зависимости от возраста при введении первой дозы.
Начальная дозировка в возрасте от 9 до 14 лет: серия состоит из 2 доз, которые вводятся в период 0 месяцев и в период 6–12 месяцев. Минимальный интервал между дозами 5 месяцев Если доза вводится слишком рано (в течение < 5 месяцев), следует ввести еще одну дозу.
Начальная доза в возрасте ≥ 15 лет: серия прививок состоит из 3 доз, которые вводятся в период 0 месяцев, 1–2 месяцев и 6 месяцев. Минимальные интервалы составляют 4 недели между 1-й и 2-й дозами, 12 недель – между 2-й и 3-й дозами и 5 месяцев – между 1-й и 3-й дозами. Если 2-я или 3-я дозы введены слишком рано, нужно ввести повторные дозы.
Некоторые взрослые в возрасте 27–45 лет: по результатам совместного обсуждения клинических решений взрослые в этой возрастной группе могут завершить серию из 2 доз (если вакцинация начата в возрасте 9–14 лет) или серию из 3 доз (если вакцинация начата в возрасте ≥ 15 лет) (см. ЦКЗ: совместно принятое клиническое решение: вакцинация против ВПЧ для взрослых в возрасте 27–45 лет).
Лица с ослабленным иммунитетом, включая ВИЧ-инфицированных: лица с ослабленным иммунитетом получают серию из 3 доз, как указано выше, независимо от возраста на момент начала вакцинации.
Побочные эффекты вакцины против ВПЧ
Общие побочные реакции включают лихорадку, тошноту, головокружение и реакции в месте инъекции, такие как боль, отек, эритема, зуд и кровоподтеки.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Human Papillomavirus (HPV) ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information for Clinicians
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Human Papillomavirus Infection: Recommended vaccinations