Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Вакцина против ВПЧ входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Управление по контролю пищи и препаратов США (FDA) одобрили показания для применения 9-валентной вакцины для профилактики некоторых видов рака и заболеваний, связанных с ВПЧ, недавно были расширены включением взрослых в возрасте от 27 до 45 лет. Текущими рекомендациями Консультативного комитета по практике иммунизации (the Advisory Committee on Immunization Practices) являются

И для женщин и для мужчин возрастом до 26 лет вакцинация против ВПЧ рекомендуется в возрасте 11 или 12 лет (может начинаться в возрасте 9 лет), а также для ранее не вакцинированных или недостаточно вакцинированных пациентов в возрасте до 26 лет.

Для взрослых от 27 до 45 лет: клиницисты должны совместно с пациентами принимать решение о необходимости вакцинации.

См. также CDC: Adult Immunization Schedule by Age.

Также вакцинация (при рассмотрении за пределами Соединенных Штатах) может проводиться в следующих случаях: