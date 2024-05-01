Рифамицины

Рифампин активен против:

Большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий,

Mycobacterium spp

Резистентность развивается быстро, таким образом, рифампин редко используется изолированно. Рифампин назначается с другими антибиотиками при:

Туберкулезе

Атипичной микобактериальной инфекции (рифампин активен против многих нетуберкулезных микобактерий, однако быстро растущие микобактерии, такие как Mycobacterium fortuitum , M. chelonae или M. abscessus , являются природно резистентными)

Проказе (с дапсоном с или без клофазимина)

Стафилококковых инфекциях, включая остеомиелит, эндокардит, обусловленный протезом клапана и инфекции, связанные с инородными телами, такие как протезный сустав (с другими противостафилококковыми антибиотиками)

Инфекциях, обусловленных Legionella (более старые данные предполагали более благоприятный исход при назначении рифампина вместе с эритромицином; назначение рифампина с азитромицином или фторхинолоном не дает никаких преимуществ)

Пневмококковом менингите, когда микроорганизмы восприимчивы к рифампину (с ванкомицином с или без цефтриаксона или цефотаксимом при цефтриаксон- или цефотаксим-резистентных микроорганизмах [минимальная ингибирующая концентрация > 4 мкг/мл]), или когда ожидаемый клинический или микробиологический ответ отсрочен

Рифампин может использоваться как монотерапия для профилактики при тесных контактах с пациентами с менингококковым менингитом или менингитом Haemophilus influenzae типа b.

Рифабутин и рифампин одинаково эффективны в схемах при туберкулезе у ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов. Однако если пациенты проходят антиретровирусную терапию (АРТ), предпочтительным для применения является рифабутин, поскольку он с меньшей вероятностью индуцирует выработку ферментов метаболизма семейства цитохромов P-450, которые снижают уровни ингибиторов протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы в сыворотке крови.

Рифампин предпочтительнее рифабутина при комплексных заболеваниях легких, вызываемых Mycobacterium avium (MAC), если только пациенты не получают ART; в таких случаях рифабутин может быть замещен. Тем не менее рифабутин является более предпочтительным по сравнению с рифампином при генерализованных инфекциях MAC по причине повышенной его активности в условиях in vitro и сниженного потенциала взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

Рифапентин используется для лечения легких и латентных форм туберкулеза.