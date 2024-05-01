Рифамицины являются бактерицидными антибиотиками, они ингибируют бактериальную ДНК-зависимую полимеразу РНК, подавляя синтез РНК. Следующие антибиотики являются рифамицинами:
Рифампин (рифампицин)
Рифабутин, рифампин и рифапентин
У рифабутина, рифампина и рифапентина схожая фармакокинетика, антибактериальные спектры и побочные эффекты.
Фармакокинетика рифамицинов
Пероральная абсорбция хорошая, характерно быстрое насыщение тканей тела и жидкостей, включая спинномозговую жидкость.
Рифампин концентрируется в полиморфно-ядерных гранулоцитах и макрофагах, что облегчает удаление бактерий из абсцессов. Он метаболизируется в печени и выводится с желчью и в гораздо меньшей степени с мочой.
Показания к применению рифамицинов
Рифампин активен против:
Большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий,
Mycobacterium spp
Резистентность развивается быстро, таким образом, рифампин редко используется изолированно. Рифампин назначается с другими антибиотиками при:
Атипичной микобактериальной инфекции (рифампин активен против многих нетуберкулезных микобактерий, однако быстро растущие микобактерии, такие как Mycobacterium fortuitum, M. chelonae или M. abscessus, являются природно резистентными)
Проказе (с дапсоном с или без клофазимина)
Стафилококковых инфекциях, включая остеомиелит, эндокардит, обусловленный протезом клапана и инфекции, связанные с инородными телами, такие как протезный сустав (с другими противостафилококковыми антибиотиками)
Инфекциях, обусловленных Legionella (более старые данные предполагали более благоприятный исход при назначении рифампина вместе с эритромицином; назначение рифампина с азитромицином или фторхинолоном не дает никаких преимуществ)
Пневмококковом менингите, когда микроорганизмы восприимчивы к рифампину (с ванкомицином с или без цефтриаксона или цефотаксимом при цефтриаксон- или цефотаксим-резистентных микроорганизмах [минимальная ингибирующая концентрация > 4 мкг/мл]), или когда ожидаемый клинический или микробиологический ответ отсрочен
Рифампин может использоваться как монотерапия для профилактики при тесных контактах с пациентами с менингококковым менингитом или менингитом Haemophilus influenzae типа b.
Рифабутин и рифампин одинаково эффективны в схемах при туберкулезе у ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов. Однако если пациенты проходят антиретровирусную терапию (АРТ), предпочтительным для применения является рифабутин, поскольку он с меньшей вероятностью индуцирует выработку ферментов метаболизма семейства цитохромов P-450, которые снижают уровни ингибиторов протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы в сыворотке крови.
Рифампин предпочтительнее рифабутина при комплексных заболеваниях легких, вызываемых Mycobacterium avium (MAC), если только пациенты не получают ART; в таких случаях рифабутин может быть замещен. Тем не менее рифабутин является более предпочтительным по сравнению с рифампином при генерализованных инфекциях MAC по причине повышенной его активности в условиях in vitro и сниженного потенциала взаимодействия с другими лекарственными препаратами.
Рифапентин используется для лечения легких и латентных форм туберкулеза.
Противопоказания к назначению рифамицинов
Рифампин и рифабутин противопоказаны пациентам с аллергией на эти препараты.
Применение рифамицинов во время беременности и грудного вскармливания
Некоторые исследования по изучению влияния рифабутина на репродукцию у животных продемонстрировали неблагоприятные воздействия, при которых уровень содержания лекарственных препаратов был выше уровня, который обычно наблюдался у людей. У беременных и кормящих женщин не было проведено компетентных и строго контролируемых исследований. Информации о безопасности во время кормления грудью нет.
Исследования репродуктивной функции животных при введении им рифампина или рифапентина показывают некоторый риск (тератогенность) при дозах лекарств, меньших или равных тем, которые обычно применяются для людей. Адекватные и строго контролируемые исследования по применению любого из препаратов при беременности не проводились.
Из-за потенциальной канцерогенности, обнаруженной в исследованиях на животных, производитель не рекомендует использование рифампина во время грудного вскармливания. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) не считают, что прием рифампина является противопоказанием к грудному вскармливанию; решение прекратить грудное вскармливание или прекратить прием препарата должно быть принято в зависимости от важности препарата для матери.
Побочные эффекты рифамицинов
Побочные эффекты рифамицинов включают:
Гепатит (самое тяжелое)
Желудочно-кишечные расстройства
Проявления со стороны центральной нервной системы
Миелосупрессия
Гепатит встречается гораздо чаще, когда изониазид или пиразинамид назначаются одновременно с рифампином. В течение первой недели терапии рифампин может вызвать временное повышение неконъюгированного билирубина в сыворотке, что является следствием противодействия между рифампином и билирубином за выведение и что не является само по себе показателем для того, чтобы прервать лечение.
Симптоматика со стороны центральной нервной системы может включать головную боль, сонливость, атаксию и спутанность сознания. Сыпь, лихорадка, лейкопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, интерстициальный нефрит, острый тубулярный некроз и почечная недостаточность считаются аллергическими реакциями и проявляются, когда терапия неустойчива или когда лечение возобновлено после прерывания режима ежедневной дозы; они полностью проходят, когда прием рифампина прекращается.
Рифабутин может стать причиной возникновения дозозависимого одностороннего или двустороннего увеита.
Менее тяжелые отрицательные явления встречаются часто; они включают изжогу, тошноту, рвоту и диарею. Рифампин, рифабутин и рифапентин могут вызвать временное изменение цвета мочи, слюны, пота, мокроты и слез на красновато-оранжевый. Может навсегда измениться цвет мягких контактных линз.
Рекомендации по дозированию рифамицинов
Если у пациентов имеется заболевание печени, должны быть проведены анализы печени до того, как начат прием рифампина и каждые 2–4 недели во время терапии, или должен использоваться альтернативный препарат. Регуляция дозы при почечной недостаточности не требуется.
Рифампин взаимодействует со многими препаратами, потому что он – мощный индуктор микросомальных ферментов цитохрома печени P-450 (CYP450). Рифампин ускоряет выведение и таким образом может уменьшить эффективность следующих препаратов: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, атоваквон, барбитураты, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, хлорамфеникол, кларитромицин, пероральные и системные гормональные противозачаточные средства, кортикостероиды, циклоспорин, дапзон, дигоксин, доксициклин, флуконазол, галоперидол, итраконазол, кетоконазол, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы делавирдин и невирапин, опиоидные анальгетики, фенитоин, ингибиторы протеазы, хинидин, сульфонилуреаз, такролимус, теофиллин, тироксин, токаинид, трициклические антидепрессанты, вориконазол, варфарин и зидовудин. Чтобы поддержать оптимальный терапевтический эффект этих препаратов, клиницистам может понадобиться адаптировать дозировку, когда начинается или завершается прием рифампина.
Наоборот, ингибиторы протеазы, так же как другие препараты (например, азолы, макролид кларитромицин, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы) подавляют ферменты CYP450 и повышают уровни рифамицинов и, таким образом, потенциально увеличивают частоту токсических реакций. Например, увеит встречается чаще, если рифабутин назначается с кларитромицином или азолами.
Рифаксимин
Рифаксимин – производный препарат от рифамицина, который плохо абсорбируется после перорального приема; 97% выходит в практически неизменном виде с калом.
Рифаксимин может быть использован для эмпирического лечения
Диареи путешественника, которая вызвана в основном энтеротоксигенными и энтероагрегационными Escherichia coli.
Неизвестно, эффективен ли рифаксимин при диарее, обусловленной болезнетворными микроорганизмами в кишечнике, кроме E. coli. Поскольку рифаксимин не абсорбируется систематически, он не должен использоваться для лечения инфекционной диареи, вызванной инвазивными брюшными бактериальными болезнетворными микроорганизмами (например, Shigella spp, Salmonella spp, Campylobacter spp). Дозировка при лечении диареи путешественника составляет 200 мг перорально каждые 8 часов в течение 3 дней у взрослых и детей > 12 лет.
Рифаксимин также может назначаться для лечения
Побочные эффекты рифаксимина включают тошноту, рвоту, боль в животе и вздутие.
Дополнительная информация
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Treatment for TB Disease and Pregnancy