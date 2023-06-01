Инфекции, вызванные вирусом Зика (ВЗ)

Вирус Зика представляет собой переносимый москитами флавивирус,который антигенно и структурно похож на вирусы, которые вызывают лихорадку денге, жёлтую лихорадку и вируз Западного Нила. Вирусная инфекция Зика обычно протекает бессимптомно, но может вызывать лихорадку, сыпь, боль в суставах или конъюнктивит; во время беременности она может стать причиной микроцефалии (серьезного врожденного дефекта), патологии глаз и множества пороков развития у плода под названием врожденный синдром Зика. Диагностику проводят с помощью методов иммуноферментного анализа или полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Лечение носит поддерживающий характер. Профилактика заключается в применении всех необходимых мер защиты от укусов комаров, избегать незащищенных половых контактов с партнерами-возможными носителями вирусной инфекции Зика, а беременным женщинам и их партнерам - избегать поездок в районы с продолжающейся передачей вируса.
(См. также Обзор арбовирусных, аренавирусных и филовирусных инфекций (Overview of Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Infections)).
Вирус Зика (ВЗ), как и вирусы, которые вызывают лихорадку денге, жёлтую лихорадку, а также лихорадку чикунгунья, передается комарами из рода Aedes, размножающихся в застойных водоемах. Эти комары предпочитают кусать людей, а не других млекопитающих и приспособились к размножению в местах их проживания, как в помещениях, так и снаружи; они агрессивно кусают в течение всего светового дня. Также они кусают и в ночное время суток.
Основные переносчики инфекции – комары А. Aegypti и А. albopictus. В Соединенных Штатах ареал обитания A. aegypti ограничен областью, которая простирается от самых южных штатов вдоль американо-мексиканской границы до юга Калифорнии. Вид A. albopictus, который лучше приспособлен к условиям более холодного климата, обитает на значительной части территории юго-востока, встречаясь вплоть до Верхнего Среднего Запада, а также в южной части Калифорнии. А. Aegypti считаются главными переносчиками и причиной эпидемий вирусной инфекции Зика; А. albopictus считаются вторичными переносчиками и причиной эпидемий вирусной инфекции Зика в тропиках; будут ли они причиной эпидемии в более умеренном климате Соединенных Штатах – неизвестно. Хотя желтолихорадочный комар питается почти исключительно человеческой кровью, азиатский тигровый комар питается как человеческой кровью, так и кровью множества других животных, которые не восприимчивы к вирусу и не вовлечены в цепи передачи.
Эпидемиология инфекции вируса Зика
Вирус Зика был впервые выделен в 1947 году из обезьян, проживающих в лесах Зика Уганды, однако его не считали важным патогеном человека до первых крупных вспышек инфекции на южных Тихоокеанских островах в 2007 году. Местная передача инфекции была впервые зафиксирована в Южной Америке в мае 2015 года, а затем в Центральной Америке и в странах Карибского бассейна, достигнув Мексики в конце ноября 2015 г.
Местная передача вируса Зика наблюдалась в следующих регионах:
Южная Америка
Центральная Америка и Мексика
Карибские острова (включая Пуэрто Рико и американские Виргинские острова)
Тихоокеанские острова
Кабо-Верде (островное государство у северо-западного побережья Африки)
Южная и Юго-Восточная Азия (спорадические случаи)
Африка
Флорида и Техас
Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) издал предупреждения для путешественников (travel alerts) на случай развития вспышки для стран в таких регионах. Хотя по состоянию на декабрь 2019 года в этих предупреждениях не сообщалось о регионах со вспышками заболевания, вызванными вирусом Зика, в начале 2020 года было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболевания в некоторых районах Бразилии и сотни случаев в Колумбии.
В 2016 и 2017 годах случаи местной передачи вирусной инфекции Зика были зарегистрированы в округе Майами-Дейд на юго-востоке Флориды и в городе Браунсвилл, штат Техас. По данным вебсайта ЦКЗ (CDC website), в настоящее время в континентальной части Соединенных Штатах не зафиксировано очагов передачи вируса Зика. Тем не менее, сообщалось о заражении путешественников, возвратившихся в Соединенных Штатах после поездки в страны, где вирус Зика передается локально.
Спрогнозировать, где вирус Зика будет распространяться, сложно. Однако в связи с тем, что один и тот же вид комаров передает вирусы Зика, денге и чикунгунья, локальное заражение вирусом Зика можно ожидать там, где произошла передача вирусов денге или чикунгунья. Случаи локального заражения лихорадкой денге были совсем недавно зафиксированы в Техасе, Флориде и на Гавайях; а вирусом чикунгунья – во Флориде, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США. Кроме того, в районах Соединенных Штатов, где денге является эндемичным заболеванием (Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова в Карибском бассейне; Американское Самоа, Гуам и Северные Марианские острова в Тихом океане), инфекция вируса Зика также может стать эндемичной. Было получено несколько серологических доказательств инфицирования вирусом Зика у нечеловекообразных приматов в Бразилии по окончании там крупной вспышки среди людей. Тем не менее неясно, сохраняется ли вирус в популяции животных рутинно, как вирус желтой лихорадки.
Передача вируса Зика
Вирус Зика присутствует в крови в течение первой недели инфицирования. Комары могут заразиться вирусом при укусах инфицированных людей; после чего передают вирус другим людям. Путешественники из районов продолжающейся передачи вируса Зика на момент возвращения домой могут иметь вирус Зика в крови, и, если на том месте имеются комары, то передача вируса Зика возможна и там. Однако поскольку контакт между комарами рода Aedes и людьми на большей территории континентальной части Соединенных Штатах и на Гавайских островах редкий (благодаря контролю за переносчиками инфекции и проживанию и работе людей в среде с постоянным скринингом и кондиционированием помещений), локальное распространение вируса Зика, по всей видимости, будет редким и ограниченным.
Несмотря на то, что вирус Зика передается в первую очередь комарами, возможны и другие способы передачи инфекции. Они включают:
Передача инфекции половым путем (включая вагинальный, анальный и оральный секс)
Передача инфекции от матери плоду (врожденная инфекция)
Переливание крови
Трансплантация органов или тканей (теоретически)
Вирус Зика, как и вирусы, вызывающие лихорадку денге, болезнь чикунгунья и лихорадку Западного Нила, может передаваться от матери к ребенку во время беременности. Вирус Зика, как и вирус, вызывающий болезнь денге, был обнаружен в грудном молоке, однако точно неизвестно, могут ли дети заразиться этой инфекцией при грудном вскармливании (1). Но поскольку грудное вскармливание имеет много преимуществ, ЦКЗ рекомендует матерям кормить грудью даже в районах, где передача вируса Зика продолжается (см. CDC: Zika Transmission и World Health Organization [WHO]: Guideline: infant feeding in areas of Zika virus transmission, 2nd edition).
Вирус Зика присутствует в семенной жидкости и может передаваться от мужчины его сексуальным партнерам через половой акт, в том числе вагинальный и анальный секс и, возможно, оральный секс (фелляция), даже когда у данного мужчины отсутствуют симптомы. Вирус Зика сохраняется в семенной жидкости намного дольше, чем в крови, вагинальных выделениях и других жидкостях организма. Зарегистрирована передача вируса как от мужчины к женщине, так и от мужчины к мужчине во время незащищенных половых контактов (без средств контрацепции) (см. также ЦКЗ: Клиническое руководство для служб здравоохранения по профилактике передачи вируса Зика половым путем [CDC: Clinical Guidance for Healthcare Providers for Prevention of Sexual Transmission of Zika Virus]).
Вирус Зика также может передаваться мужчинами или женщинами своим сексуальным партнерам при обмене сексуальными игрушками, даже если у инфицированных людей нет симптомов.
Вирус Зика также сохраняется в вагинальных выделениях после того, как исчезает из крови и мочи; сообщалось о передаче вируса половым путем от женщины к мужчине (2). В исследовании, проводившемся в Гватемале, сообщается о периодическом обнаружении вирусной РНК в вагинальных выделениях на протяжении по меньшей мере 6 месяцев. Однако обнаружение вирусной РНК не является доказательством наличия инфекционного вируса, поскольку полимеразная цепная реакция может выявить один или несколько фрагментов генов, а не обязательно инфекционный вирус.
Передача посредством переливания крови была зафиксирована в Бразилии; однако в настоящее время ни одного случая инфицирования путем переливания крови в Соединенных Штатах подтверждено не было (см. также Zika and Blood & Tissue Safety).
Справочные материалы по механизмам передачи
1. Colt S, Garcia-Casal MN, Peña-Rosas JP, et al: Transmission of Zika virus through breast milk and other breastfeeding-related bodily-fluids: A systematic review. PLoS Negl Trop Dis 11(4):e0005528. 2017. Published 2017 Apr 10. doi:10.1371/journal.pntd.0005528
2. CDC media statement: First female-to-male sexual transmission of Zika virus infection reported in New York City. July 2016.
Симптомы и признаки вирусных инфекций Зика
У большинства инфицированных людей отсутствует симптоматика.
Симптомы инфекции вируса Зика включают в себя лихорадку, макулопапулезную сыпь, конъюнктивит (покраснение глаз), боли в суставах, ретроорбитальную и головную боль и боль в мышцах. Симптомы длятся от 4 до 7 дней. Большинство инфекций протекает в легкой форме. Тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации, встречается нечасто. В редких случаях инфицирование вирусом Зика вызывает энцефалопатию у взрослых. Смерть от инфекции вируса Зика также наступает редко.
Синдром Гийена-Барре (СГБ) после инфекции вируса Зика развивается очень редко. СГБ – это острая, обычно быстро прогрессирующая, но самокупирующаяся воспалительная полинейропатия, которая, как полагают, вызвана аутоиммунной реакцией. СГБ также развивается после лихорадки денге и лихорадки чикунгунья.
Врожденная инфекция, вызванная вирусом Зика
Инфицирование вирусом Зика во время беременности может вызвать микроцефалию у плода (врожденное расстройство, связанное с неполным развитием головного мозга и малым размером головы), другие тяжелые пороки развития мозга, глаз и других органов плода, которые в совокупности называются врожденным синдромом Зика (см. также ЦКЗ: врожденный синдром Зика и другие врожденные пороки развития).
В континентальных областях Соединенных Штатах несколько случаев микроцефалии были связаны с вирусом Зика; матери этих детей, вероятно, заразились после поездок в эндемичные по данной инфекции страны. Случаи заболевания контролируются ЦКЗ и ВОЗ (см. ЦКЗ: Случаи заболевания вирусом Зика в США; ВОЗ: Страны и территории с существующей или имевшей место ранее передачей вируса Зика).
У детей, инфицированных внутриутробно, независимо от того, имеют ли они микроцефалию или нет, могут быть поражения глаз или врожденные контрактуры (например, косолапость). Младенцы, инфицированные внутриутробно и рожденные без врожденного синдрома Зика, подвержены риску задержки развития нервной системы. Дети с заражением вирусом Зика в период внутриутробного развития без врожденного синдрома Зика могут продемонстрировать возникающие различия в исполнительной функции, настроении и адаптивной мобильности, что потребует постоянного обследования.
Диагностика инфекций, вызванными вирусом Зика
Серологическое тестирование
Метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) с тестом с обратной транскриптазо-полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР)
Вирусная инфекция Зика предполагается на основании симптоматики, места и даты поездки. Однако клинические проявления инфекции вируса Зика напоминают таковые при многих лихорадочных тропических заболеваниях (например, при лихорадке денге, малярии, лептоспирозе, других арбовирусных инфекций), а географическое распространение этого вируса сходно с местами распространения других арбовирусов. Таким образом, для диагностики инфекции, вызванной вирусом Зика, требуется лабораторное подтверждение одним из следующих способов (см. ЦКЗ: диагностической исследование на наличие вируса Зика и денге у пациентов с соответствующими клиническими проявлениями и риск инфицирования двумя вирусами):
МАНК - для выявления вирусной РНК в сыворотке или моче
Серологическое тестирование (иммуноферментный анализ [ИФА] для IgM, реакция подавления бляшкообразования [РПБО] для обнаружения антител к вирусу Зика)
Вирус Зика часто может быть обнаружен с помощью МАНК в сыворотке крови в течение 1 недели после появления симптомов и до 14 дней в образцах мочи. МАНК может обнаруживать вирус Зика в цельной крови в течение периода 3 месяцев (1).
В США было выдано разрешение на экстренное использование ОТ-ПЦР в режиме реального времени Trioplex – это мультиплексный ПЦР-анализ, который позволяет обнаружить РНК вирусов денге, чикунгунья и Зика в сыворотке, крови и спинномозговой жидкости, а также позволяет обнаружить РНК вируса Зика в моче и амниотической жидкости.
Вирус-специфические IgM и нейтрализующие антитела, как правило, развиваются к концу первой недели болезни, но перекрестная реакция с соответствующими флавивирусами (например, вирусами лихорадки денге и жёлтой лихорадки) является распространенным явлением. РНБО с парными сыворотками (полученными в острую фазу и в период реконвалесценции) измеряет вирус-специфические нейтрализующие антитела и помогает отличить перекрестно реагирующие антитела от близкородственных флавивирусов. Диагностическим признаком является четырехкратное или более повышение количества вирусспецифических антител в реакции нейтрализации бляшкообразования (PRNT).
Диагностика с помощью тестирования IgM ограничена, поскольку IgM может сохраняться в течение нескольких месяцев после инфекции. Таким образом, результаты тестов на IgM не всегда могут надежно отличить инфекцию, которая произошла во время текущей беременности, и инфекцию, которая имела место до текущей беременности, особенно у женщин с возможным заражением вирусом Зика до текущей беременности.
Рекомендации по обследованию на вирус Зика различаются в зависимости от контингента пациентов и медицинской организации (см. ЦКЗ: Руководство по выявлению вируса Зика и денге; ВОЗ: лабораторные исследования для выявления вирусов Зика и инфекции денге: промежуточное руководство).
Для бессимптомных беременных женщин рутинное обследование на вирусную инфекцию Зика не рекомендуется. Тем не менее для тех, кто посещал или недавно путешествовал в районы с высоким уровнем передачи инфекции, либо кто имел половые контакты с лицом, находящимся в группе высокого риска заражения, может быть рассмотрено проведение ОТ-ПЦР (в срок до 12 недель после заражения согласно рекомендациям ЦКЗ).
Для симптоматических беременных женщин, имевших недавний контакт с вирусом Зика:
ЦКЗ: < 12 недель после появления симптомов, ОТ-ПЦР крови и мочи на вируса Зика (если тест положительный, то повторите его на вновь выделенной РНК из того же образца); обследование на антитела IgM не рекомендуется
ВОЗ: ≤ 14 дней после появления симптомов, ОТ-ПЦР вируса Зика в крови и моче и, в случае отрицательного результата, анализ на IgM; > 14 дней, анализ на IgM
Беременным женщинам с результатами пренатального УЗИ, соответствующими признакам врожденной инфекции вируса Зика у плода, которые живут или во время беременности путешествовали в районы с риском заражения вирусом Зика, ЦКЗ рекомендует проводить как ОТ-ПЦР, так и тесты на IgM. Если ОТ-ПЦР отрицательна, а IgM положительна, должны быть проведены подтверждающие РНБО. Также можно рассмотреть проведение тестирования ОТ-ПЦР на вирус Зика с образцов амниоцентеза и исследование плаценты и тканей плода. Новорожденные с подозрением на синдром вируса Зика должны быть обследованы (см. ЦКЗ: дети грудного и старшего возраста: определение и обследование на вирус Зика и ЦКЗ: Зика: уход за детьми грудного и старшего возраста).
Следует обследовать небеременных пациентов, если подозревается инфицирование вирусом Зика и тяжелые симптомы. Обследование бессимптомных мужчин для оценки риска передачи вируса половым путем не рекомендуется (см. также ЦКЗ: Клинические рекомендации для лечебно-профилактических учреждений по профилактике передачи вируса Зика половым путем). Мужчины, которые проживают или выезжали в зону активной передачи вируса Зика и имеющие беременную партнершу, должны воздерживаться от сексуальной активности или последовательно и правильно использовать презервативы во время полового акта (вагинального, анального секса и фелляции) на протяжении всего периода её беременности.
Клиницисты в Соединенных Штатах обязаны уведомлять ЦКЗ, если они выявляют случай заражения вирусом Зика. (См. также ЦКЗ: диагностические тесты для выявления вируса Зика.)
Справочные материалы по диагностике
1. Stone M, Bakkour S, Lanteri MC, et al: Zika virus RNA and IgM persistence in blood compartments and body fluids: a prospective observational study. Lancet Infect Dis 20(12):1446-1456, 2020. doi:10.1016/S1473-3099(19)30708-X
Лечение инфекции, вызванной вирусом Зика
Поддерживающая терапия
На сегодняшний день против инфекции вируса Зика не существует специфического антивирусного лечения.
Лечение поддерживающее; оно заключается в следующем:
Покой
Жидкость для предотвращения обезвоживания
Ацетаминофен, чтобы уменьшить боль и лихорадку
Избегание аспирина и других НПВС (нестероидных противовоспалительных средств)
Аспирин и другие НПВС обычно не используются во время беременности и их следует избегать у всех пациентов, получавших лечение от инфекции вируса Зика до тех пор, пока инфекция денге не будет исключена, поскольку существует риск кровоизлияния. Кроме того, смерть и тяжелая форма инфекции, вызванные вирусом Зика, были ассоциированы с иммунной тромбоцитопенией и кровотечением (1, 2).
Если беременные женщины имеют подтверждение лаборатории о наличии вируса Зика в сыворотке крови или амниотической жидкости, для мониторинга анатомии плода и его роста каждые 3-4 недели следует рассматривать серийное УЗИ-обследование. Рекомендуется обратиться в центр акушерства и гинекологии или к специалисту по инфекционным заболеваниям с опытом управления беременностью.
У всех детей, рожденных от матерей, инфицированных вирусом Зика, независимо от того, страдают ли они микроцефалией, аномалиями развития глаз или другими патологиями, предполагающими врожденный синдром Зика, следует контролировать развитие мозга в течение более 2 лет. ЦКЗ имеет обширную информацию об обследовании и уходе за грудными детьми, пораженными вирусом Зика (см. ЦКЗ: уход за детьми, пораженными вирусом Зика).
Справочные материалы по лечению
1. Sharp TM, Muñoz-Jordán J, Perez-Padilla J, et al: Zika virus infection associated with severe thrombocytopenia. Clin Infect Dis 63 (9):1198–1201, 2016. doi: 10.1093/cid/ciw476
2. Karimi O, Goorhuis A, Schinkel J, et al: Thrombocytopenia and subcutaneous bleedings in a patient with Zika virus infection. The Lancet 387 (10022):939–940, 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00502-X
Профилактика вирусных инфекций Зика
Если это возможно, беременным женщинам НЕ следует ездить в районы, где продолжаются вспышки вируса Зика (см. также ЦКЗ: беременные женщины и вирус Зика). При поездке в такие регионы беременные женщины должны обсудить с акушером-гинекологом риски заражения вирусом Зика, а также меры предосторожности, которые необходимо предпринять для избегания укусов комаров во время поездки.
В настоящее время вакцины против вируса Зика не существует.
Предотвращение передачи инфекции через комаров
Профилактика заражения вирусом Зика включает эпиднадзор за комарами рода Aedes и защиту от их укусов во время поездок в страны с постоянной передачей инфекции вируса Зика. Эпидемический контроль за A. aegypti очень трудно осуществить, однако в настоящее время в полевых условиях проходят испытания два подхода:
Выпуск в природу генетически измененных или стерильных самцов, которые спариваются с дикими самками, чьи личинки потом не созревают либо же самка отложит неоплодотворенные яйца
Выпуск самок желтолихорадочных комаров, инфицированных бактериями вольбахия, которые блокируют восприимчивость к вирусу Зика у инфицированных комаров и их потомков
Для предотвращения укусов комаров необходимо принять следующие меры (см. также Защита от комаров [Protection against Mosquitoes] и Вирус Зика: профилактика и передача инфекции [Zika virus: Prevention and Transmission] от ЦКЗ [CDC]).
Носить закрывающие тело рубашки и брюки.
Останавливаться в местах, оборудованных кондиционерами или оконными и дверными ширмами, предназначенными для предотвращения проникновения комаров в помещение.
В местах, где ширмы или кондиционеры отсутствуют, спать под противомоскитной сеткой.
Использовать репелленты от насекомых, безопасные для окружающей среды, с такими компонентами, как ДЭТА (диэтилтолуамид) или другими активными компонентами, разрешёнными для использования на открытых участках кожи.
Обрабатывать одежду и снаряжение перметрином (непосредственно на кожу наносить его не следует).
Для детей рекомендуются следующие меры предосторожности:
Не применять репеллент от насекомых для младенцев в возрасте < 2 месяцев.
Не использовать продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (пара-ментандиол) для детей в возрасте < 3 лет.
Для защиты детей старшего возраста, взрослые должны распылить репеллент на свои ладони, а затем нанести его на кожу ребенка.
Одевать детей в одежду, которая закрывает их руки и ноги или накрывать кроватку или коляску противомоскитной сеткой.
Не наносить репеллент на руки, глаза, рот или поврежденную или раздраженную кожу детей.
Профилактика передачи инфекции половым путем
РНК вируса Зика обнаруживается в семенной жидкости до 281 дней после появления симптоматики (1). Однако обнаружение вирусной РНК не обязательно указывает на присутствие инфекционного вируса. В одном из исследований инфекционный вирус был обнаружен у нескольких человек через 30 дней от начала заболевания, но в целом выделение инфекционного вируса Зика со временем стало значительно реже и ограничивалось в основном первыми несколькими неделями после начала заболевания; тем не менее, сохраняется возможность передачи вируса и в более поздние сроки. Поскольку вирус Зика может передаваться через сперму, следует использовать презервативы или воздерживаться от половых контактов, если один или оба партнера живут или путешествовали в районах, где в настоящее время или в прошлом наблюдалась трансмиссия вируса Зика. Данная рекомендация применяется в случае как отсутствия, так и наличия симптоматики у пациента, потому что большинство случаев вирусной инфекции Зика протекают бессимптомно и, когда симптомы развиваются, они, как правило, умеренные.
Мужчина с беременной партнершей: воздерживаться от сексуальной активности или использовать презервативы, избегать обмена сексуальными игрушками на протяжении всей беременности
Мужчине, отправившемуся в зону риска заражения вирусом Зика с партнершей или без нее: воздержаться от сексуальной активности или использовать презервативы в течение 3 месяцев после возвращения (или от начала симптомов)
Женщине, отправившейся в зону риска заражения вирусом Зика без партнера-мужчины: воздержаться от сексуальной активности или использовать презервативы в течение 2 месяцев после возвращения (или от начала симптомов)
При использовании презервативов их следует применять от начала до конца полового акта каждый раз во время вагинального, анального и орального секса.
Хотя случаев передачи инфекции половым путем от женщины к женщине зарегистрировано не было, ЦКЗ рекомендует всем беременным женщинам, которые имеют половую партнершу, проживающую в регионе с постоянной передачей вируса Зика или его посетившую, во время вагинального, анального или орального секса каждый раз использовать средства защиты, либо им следует отказаться от сексуальной активности во время беременности и не обмениваться сексуальными игрушками.
See also CDC: Zika: People Trying to Conceive.
Справочные материалы по профилактике
1. Mead PS, Duggal NK, Hook SA, et al: Zika Virus Shedding in Semen of Symptomatic Infected Men. N Engl J Med 378(15):1377-1385, 2018. doi:10.1056/NEJMoa1711038
Основные положения
Вирус Зика преимущественно передается комарами рода Aedes.
Большинство вирусных инфекций Зика протекают бессимптомно; если симптомы присутствуют, то они обычно умеренны и включают лихорадку, макулопапулезную сыпь, конъюнктивит, боль в суставах, ретроорбитальную и головную боль, боль в мышцах (миалгия).
Вирусная инфекция Зика во время беременности может привести к серьезному врожденному дефекту плода под названием микроцефалия, поражениям глаз и другим поражениям, характерным для спектра Зика-ассоциированных врожденных аномалий.
Мониторинг развития мозга у всех детей, рожденных от матерей, инфицированных вирусом Зика, независимо от того, есть ли у таких детей микроцефалия или поражения глаз или нет, в течение ≥ 2 лет.
Выявление вируса Зика у беременных женщин, при условии их посещения или проживания в регионах постоянной вирусной передачи, выполняют с помощью серологического тестирования (иммуноферментный анализ антител IgM, реакция подавления бляшкообразования) или ОТ-ПЦР.
Терапия поддерживающая; при лихорадке назначают ацетаминофен и избегают назначения аспирина или НПВП до тех пор, пока не будет исключена инфекция вирусом денге.
Беременные женщины должны отложить поездки в регионы с продолжающейся передачей вирусной инфекции Зика.
Профилактика заключается в эпиднадзоре за переносчиками инфекции – комарами рода Aedes и защите от их укусов.
Поскольку вирус Зика может передаваться половым путем, лицам, которые проживают или выезжали в регионы с постоянной передачей вируса Зика, следует воздержаться от сексуальной активности или последовательно и правильно использовать средства защиты во время половых актов на протяжение всего периода беременности женщины.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
CDC: Update: Interim Guidance for the Diagnosis, Evaluation, and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection— United States, October 2017
CDC: Update: Interim Guidance for Health Care Providers Caring for Pregnant Women with Possible Zika Virus Exposure— United States (Including U.S. Territories), July 2017