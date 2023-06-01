Инфекции, вызванные вирусом Зика (ВЗ)

Вирус Зика был впервые выделен в 1947 году из обезьян, проживающих в лесах Зика Уганды, однако его не считали важным патогеном человека до первых крупных вспышек инфекции на южных Тихоокеанских островах в 2007 году. Местная передача инфекции была впервые зафиксирована в Южной Америке в мае 2015 года, а затем в Центральной Америке и в странах Карибского бассейна, достигнув Мексики в конце ноября 2015 г.

Местная передача вируса Зика наблюдалась в следующих регионах:

Южная Америка

Центральная Америка и Мексика

Карибские острова (включая Пуэрто Рико и американские Виргинские острова)

Тихоокеанские острова

Кабо-Верде (островное государство у северо-западного побережья Африки)

Южная и Юго-Восточная Азия (спорадические случаи)

Африка

Флорида и Техас

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) издал предупреждения для путешественников (travel alerts) на случай развития вспышки для стран в таких регионах. Хотя по состоянию на декабрь 2019 года в этих предупреждениях не сообщалось о регионах со вспышками заболевания, вызванными вирусом Зика, в начале 2020 года было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболевания в некоторых районах Бразилии и сотни случаев в Колумбии.

В 2016 и 2017 годах случаи местной передачи вирусной инфекции Зика были зарегистрированы в округе Майами-Дейд на юго-востоке Флориды и в городе Браунсвилл, штат Техас. По данным вебсайта ЦКЗ (CDC website), в настоящее время в континентальной части Соединенных Штатах не зафиксировано очагов передачи вируса Зика. Тем не менее, сообщалось о заражении путешественников, возвратившихся в Соединенных Штатах после поездки в страны, где вирус Зика передается локально.

Спрогнозировать, где вирус Зика будет распространяться, сложно. Однако в связи с тем, что один и тот же вид комаров передает вирусы Зика, денге и чикунгунья, локальное заражение вирусом Зика можно ожидать там, где произошла передача вирусов денге или чикунгунья. Случаи локального заражения лихорадкой денге были совсем недавно зафиксированы в Техасе, Флориде и на Гавайях; а вирусом чикунгунья – во Флориде, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США. Кроме того, в районах Соединенных Штатов, где денге является эндемичным заболеванием (Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова в Карибском бассейне; Американское Самоа, Гуам и Северные Марианские острова в Тихом океане), инфекция вируса Зика также может стать эндемичной. Было получено несколько серологических доказательств инфицирования вирусом Зика у нечеловекообразных приматов в Бразилии по окончании там крупной вспышки среди людей. Тем не менее неясно, сохраняется ли вирус в популяции животных рутинно, как вирус желтой лихорадки.