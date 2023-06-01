Другие арбовирусные инфекции

Понятие арбовируса (вирус, переносимый членистоногими) применимо к любому вирусу, который передается человеку и/или другим позвоночным некоторыми видами членистоногих, что питаются кровью, в основном насекомыми (мухами и москитами) и паукообразными (клещами).
болезнь Майаро
Вирус Майаро является альфавирусом семейства Togavirus.
Болезнь Майяро - это денге-подобное заболевание, передающееся комарами, инфицированными вирусом Майаро. Болезнь распространена в Бразилии и Боливии и эндемична для тропических регионов Южной Америки (Тринидад, Суринам, Французская Гвиана, Бразилия, Перу, Боливия, Венесуэла). Случай 2014 года в Тринидаде и случай 2015 года на Гаити свидетельствуют о возможности распространения вируса и в другие районы Северной и Южной Америки, где имеются многочисленные популяции желтолихорадочных комаров.
Профилактика болезни Майаро включает защиту от комариных укусов. На данный момент вакцина не разработана.
Лихорадка Оропуш
Вирус Оропуш – это буньявирус серогруппы Симбу.
Вирус Оропуш передается от человека к человеку через укус мокрецов Culicoides paraensis, мелких летающих мошек, обитающих в Южной и Центральной Америке и на Карибах.
Передача вируса Оропуш происходит в два цикла:
Дикий
Городской эпидемический
Для диких штаммов OROV (вируса Оропуш) резервуаром инфекции являются дикие животные (например, приматы, ленивцы, некоторые членистоногие). В городском эпидемическом цикле люди являются основным резервуаром, а инфекционный цикл от человека к человеку происходит посредством мошек-переносчиков.
Установлено приближение вируса Оропуш к крупным городам Бразилии, некоторые представители общественного здравоохранения считают, что вирус обладает огромным эпидемическим потенциалом в любом регионе, куда он попадает. Всемирная Организация Здравоохранени (WHO) рекомендует включить оропушевую лихорадку в клинический дифференциальный диагноз других распространенных лихорадочных арбовирусных инфекций (например, болезнь чикунгунья, лихорадка денге, желтая лихорадка, Зика) (1).
У людей лихорадка Оропуч напоминает лихорадку денге, вызывая острый жар и заражение, которое может привести к менингиту и менингоэнцефалиту.
Лечение носит поддерживающий характер.
Профилактика лихорадки Оропуш включает защиту от укусов мошек. На данный момент вакцина не разработана.
Клещевой энцефалит
Клещевой энцефалит вызывается флавивирусом, который имеет 3 подтипа: европейский, сибирский и дальневосточный.
Клещевой энцефалит передается людям в фокальных очагах, простирающихся от восточной Франции до северной Японии путем укуса зараженных твердотелых клещей, Ixodes ricinus в Европе и Ixodes persulcatus в Сибири и на Дальнем Востоке. Клещи являются как переносчиком, так и резервуаром вирусов, а мелкие грызуны являются основным усиливающим хозяином. Клещевым энцефалитом можно также заразиться при употреблении непастеризованных молочных продуктов (например, молока и сыра) от инфицированных коз, овец или коров.
Случаи заражения происходят с ранней весны до конца лета, когда клещи наиболее активны. Вначале возникает легкое гриппоподобное заболевание, которое обычно проходит в течение нескольких дней, но у некоторых пациентов развиваются более тяжелые симптомы (например, менингит, менингоэнцефалит). Заболеваемость в это время является самой высокой, а тяжесть заболевания наиболее значительная у людей ≥ 50 лет. Частота летальных исходов и частота неврологических осложнений зависят от подтипа вируса (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: Клещевой энцефалит; заболевание и клиническая оценка ).
Клещевой энцефалит не является национальным заболеванием в Соединенных Штатах; однако Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сообщает о 5 случаях клещевого энцефалита, зарегистрированных среди американских путешественников в Европе и Китае с 2000 по 2011 годы (2).
Клещевой энцефалит следует подозревать у путешественников, имеющих оба признака:
Неспецифическую фебрильную лихорадку, которая прогрессирует до нейроинвазивного заболевания в течение 4 недель после прибытия из эндемического района
Опасность контакта с клещами
Серологическая диагностика клещевого энцефалита включает обнаружение специфических IgM-антител в крови или в спинномозговой жидкосте, которые обычно появляются только после начала неврологических проявлений. Вирус клещевого энцефалита иногда может быть обнаружен в сыворотке путем выделения вируса или при помощи полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) до того, как титры антител повысились.
Как и в случае с другими вирусными менингоэнцефалитами, лечение является поддерживающим.
Профилактика клещевого энцефалита заключается в предотвращении укусов клещей. В некоторых районах, где клещевой энцефалит эндемичен, вакцина является доступной (см. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний [ЕЦКЗ]: Рекомендуемые прививки против клещевого энцефалита). Вакцина доступна в Соединенных Штатах для американских путешественников, посещающих эндемичные районы, где имеется риск контакта с клещами (см. ЦКЗ: Вакцина против клещевого энцефалита).
Вирус Повассан
В Соединенных Штатах клещевой энцефалит вызывается, главным образом, вирусом Повассан, флавивирусом, который по антигенной структуре схож с вирусами лихорадки Западного Нила, энцефалита Сент-Луис и клещевого энцефалита. Инфекции вируса Повассан были зарегистрированы в основном в северо-восточных штатах и в районе Великих озер. Вирусные инфекции Повассана у людей также отмечались на юго-востоке Канады и в России (юго-восточная Сибирь, к северо-востоку от Владивостока).
В Соединенных Штатах существует 2 типа вируса Повассана, оба связаны с человеческой болезнью:
Клеточная линия 1 вируса Повассан: связана с клещами Ixodes cookei или Ixodes marxi
Клеточная линия 2 вируса Повассан (иногда называемым вирусом черноногого клеща): связана с клещом Ixodes scapularis, тем же клещом, который переносит болезнь Лайма, анаплазмоз и бабезиоз
Инфекция клеточной линии 2 вируса Повассан более вероятна, чем инфекция 1-й линии, потому что клещи I. cookei редко кусают людей.
Время прикрепления клеща, необходимое для передачи вируса Повассан, вероятно, намного короче (15 минут), чем при заражении болезнью Лайма (24–48 часов) (3).
Хотя энцефалит Повассан встречается редко, его частота с 2009 года, по-видимому, увеличивается. Всего в Соединенных Штатах с 2012 по 2021 годы было зарегистрировано 202 случая инфицирования вирусом Повассан, количество их варьировало от 7 до 43 случаев каждый год. Большинство из них (189 случая) проявилось как неврологические заболевания, что привело к 24 смертельным исходам. Случаи заражения происходят в конце весны и до середины осени, когда клещи наиболее активны (4).
В зарегистрированных случаях заражения вирусом Пауссана неврологические осложнения были широко распространенными, а коэффициент смертности от болезни был высоким (до 10-15%). Высокая заболеваемость и смертность могут быть результатом предвзятости отчетности, поскольку серопозитивность в эндемичных регионах, как известно, гораздо более распространена, чем сообщаемые случаи, что указывает на более высокие показатели бессимптомной инфекции.
Инфекцию вирусрм Повассан следует рассматривать у пациентов с энцефалитом, особенно когда у пациента в анамнезе есть укус клеща или он много времени проводит на открытом воздухе и проживает в эндемичном районе или недавно посещал его. Диагностика аналогична диагностике клещевого энцефалита, с серологическими исследованиями для выявления специфического IgM к вирусу Повассан в сыворотке или спинномозговой жидкости; диагноз подтверждается тестом на нейтрализующие антитела из образцов сыворотки, взятых в острой фазе и фазе выздоровления; данный тест проводится в государственных лабораториях здравоохранения или в ЦКЗ.
Вакцины против инфекции, вызванной вирусом Повассан, не существует; вакцины против клещевого энцефалита направлены против различных флавивирусов, и когда одна из этих вакцин была испытана на мышах, она не подтвердила своей эффективности в защите от инфекции, вызванной вирусом Повассан.
Люди, находящиеся под угрозой, для предотвращения укусов клещей должны использовать индивидуальные защитные средства.
Другие вирусы, переносимые клещами
Другие вирусы, переносимые клещами, в Соединенных Штатах:
Вирус Бурбон: Этот вирус был выделен у одного пациента, который умер от мультиорганной недостаточности в графстве Бурбон, штат Канзас. Было зарегистрировано ограниченное число случаев на юге и Среднем Западе Соединенных Штатах.
Вирус Хартленда: по состоянию на 2022 г. было зарегистрировано более 60 случаев заболевания вирусом Хартленда в штатах среднего Запада, северо-востока и юга Соединенных Штатов (5). Инфицирование данным вирусом вызывает самокупируемую, неспецифическую фебрильную лихорадку, которая может сопровождаться лейкопенией. Может наблюдаться тромбоцитопения и повышение уровня трансфераз печени. Зарегистрирован один случай смерти от инфекции. ЦКЗ обнаружил признаки того, что вирус Heartland циркулирует среди оленей, енотов, койотов и лосей в 13 штатах - от Техаса до Северной Каролины и от Флориды до Мэна.
Вирус колорадской клещевой лихорадки: coltivirus вызывает колорадскую клещевую лихорадку. Колорадская клещевая лихорадка была диагностирована в районах западной части Соединенных Штатов и Канады, которые находятся на высоте 4000–10000 футов (1200–3000 м) над уровнем моря, где обитает переносчик заболевания иксодовый клещ Dermacentor andersoni. В Соединенных Штатах за период с 2010 по 2019 год в ЦКЗ было зарегистрировано в общей сложности 59 случаев заболевания (6). Проявляется неспецифическим фебрильным заболеванием, которое редко осложняется менингитом или энцефалитом. Изредка, он передается путем переливания крови.
Серогруппа вирусов калифорнийского энцефалита
Вирусы серогруппы калифорнийского энцефалита, включая вирус калифорнийского энцефалита, вирус Ла-Кросса и вирус Джеймстаун-Каньон, относятся к семейству Bunyaviridae. Эти вирусы передаются и сохраняются комарами рода Aedes и встречаются в Скалистых горах, на востоке Соединенных Штатах, на юго-востоке Канады и в западной Европе.
Серогруппа вирусов калифорнийского энцефалита вызывает симптоматику (лихорадка, сонливость, снижение чувствительности, очаговая неврологическая симптоматика, судорожные приступы) прежде всего у детей, за исключением вируса Джемстаун-каньон, который может поражать также и взрослых. Временное поражение головного мозга может быть похоже на герпесный энцефалит; у 20% пациентов развиваются поведенческие нарушения или рецидивирующие приступы.
Лечения не существует.
Омская геморрагическая лихорадка и болезнь Кьясанурского леса
Омская геморрагическая лихорадка и болезнь Кьясанурского леса переносятся клещами либо инфицирование происходит при прямом контакте с зараженным животным (например, грызунами, обезьянами). Омская геморрагическая лихорадка, возбудителем которой является флавивирус, встречается на территории России, включая Сибирь. Болезнь Кьясанурского леса, также вызваемая флавивирусами, встречается в Индии.
Омская геморрагическая лихорадка и Кьясанурская лесная болезнь – это острые заболевания с лихорадкой, сопровождаемые геморрагическим диатезом, снижением артериального давления, лейкопенией и тромбоцитопенией; у некоторых пациентов может развиваться энцефалит на 3-й неделе. Показатель смертности составляет < 3% для Омской геморрагической лихорадки и 3–5% для болезни Кьясанурского леса (7, 8).
Профилактика включает защиту от присасывания клещей и от контактов с животными. Вакцина против вируса кьясанурской лихорадки производится в Индии.
Лихорадка долины Рифт (Рифт-Валли)
Лихорадка долины Рифт, вызванная флебовирусами, распространяется через укусы комаров и может передаваться в следующих случаях:
Прямой или косвенный контакт с кровью или органами инфицированных животных (например, во время забоя и разделки туш или при ветеринарных процедурах)
Вдыхание зараженных аэрозолей
Употребление в пищу сырого молока от зараженных животных
Яйца инфицированных вирусом комаров рода Aedes также могут содержать вирус. Такие инфицированные яйца могут сохраняться в течение многих месяцев или лет и при попадании в воду из них могут выходить взрослые инфицированные самки москитов, способные к передаче вируса.
Лихорадка долины Рифт встречается в Южной Африке, Восточной и Западной Африке, на Аравийском полуострове и в Египте (9).
В редких случаях лихорадка долины Рифт приводит к заболеваниям глаз и менингоэнцефалиту или переходит в геморрагическую форму (с показателем смертности 50%). До появления случаев заболевания среди людей у домашнего скота могут наблюдаться множественные случаи выкидышей, сосредоточенные в одном регионе.
Вакцина для домашнего скота доступна, а для человека вакцина разрабатывается.
Справочные материалы по арбовирусу
1. World Health Organization: Oropouche virus disease - Peru
2. CDC: Yellow Book: Infectious Diseases Related to Travel: Tickborne Encephalitis
3. Doughty CR, Yawetz S, Lyons J: Emerging causes of arbovirus encephalitis in N America: Powassan, Chikungunya and Zika Viruses. Curr Neurol Neurosci Rep 17:12, 2017. doi 10.1007/s119190-017-724-2
4. CDC: Powassan Virus Statistics and Maps
5. CDC: Heartland virus disease (Heartland) Statistics & Maps
6. CDC: Colorado tick fever (CTF) Statistics & Maps
7. CDC: Omsk Hemorrhagic Fever Signs and Symptoms
8. CDC: Kyasanur Forest Disease Signs and Symptoms
9. CDC: Rift Valley fever Distribution Map