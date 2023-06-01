Другие арбовирусные инфекции

В Соединенных Штатах клещевой энцефалит вызывается, главным образом, вирусом Повассан, флавивирусом, который по антигенной структуре схож с вирусами лихорадки Западного Нила, энцефалита Сент-Луис и клещевого энцефалита. Инфекции вируса Повассан были зарегистрированы в основном в северо-восточных штатах и в районе Великих озер. Вирусные инфекции Повассана у людей также отмечались на юго-востоке Канады и в России (юго-восточная Сибирь, к северо-востоку от Владивостока).

В Соединенных Штатах существует 2 типа вируса Повассана, оба связаны с человеческой болезнью:

Клеточная линия 1 вируса Повассан: связана с клещами Ixodes cookei или Ixodes marxi

Клеточная линия 2 вируса Повассан (иногда называемым вирусом черноногого клеща): связана с клещом Ixodes scapularis, тем же клещом, который переносит болезнь Лайма, анаплазмоз и бабезиоз

Инфекция клеточной линии 2 вируса Повассан более вероятна, чем инфекция 1-й линии, потому что клещи I. cookei редко кусают людей.

Время прикрепления клеща, необходимое для передачи вируса Повассан, вероятно, намного короче (15 минут), чем при заражении болезнью Лайма (24–48 часов) (3).

Хотя энцефалит Повассан встречается редко, его частота с 2009 года, по-видимому, увеличивается. Всего в Соединенных Штатах с 2012 по 2021 годы было зарегистрировано 202 случая инфицирования вирусом Повассан, количество их варьировало от 7 до 43 случаев каждый год. Большинство из них (189 случая) проявилось как неврологические заболевания, что привело к 24 смертельным исходам. Случаи заражения происходят в конце весны и до середины осени, когда клещи наиболее активны (4).

В зарегистрированных случаях заражения вирусом Пауссана неврологические осложнения были широко распространенными, а коэффициент смертности от болезни был высоким (до 10-15%). Высокая заболеваемость и смертность могут быть результатом предвзятости отчетности, поскольку серопозитивность в эндемичных регионах, как известно, гораздо более распространена, чем сообщаемые случаи, что указывает на более высокие показатели бессимптомной инфекции.

Инфекцию вирусрм Повассан следует рассматривать у пациентов с энцефалитом, особенно когда у пациента в анамнезе есть укус клеща или он много времени проводит на открытом воздухе и проживает в эндемичном районе или недавно посещал его. Диагностика аналогична диагностике клещевого энцефалита, с серологическими исследованиями для выявления специфического IgM к вирусу Повассан в сыворотке или спинномозговой жидкости; диагноз подтверждается тестом на нейтрализующие антитела из образцов сыворотки, взятых в острой фазе и фазе выздоровления; данный тест проводится в государственных лабораториях здравоохранения или в ЦКЗ.

Вакцины против инфекции, вызванной вирусом Повассан, не существует; вакцины против клещевого энцефалита направлены против различных флавивирусов, и когда одна из этих вакцин была испытана на мышах, она не подтвердила своей эффективности в защите от инфекции, вызванной вирусом Повассан.

Люди, находящиеся под угрозой, для предотвращения укусов клещей должны использовать индивидуальные защитные средства.