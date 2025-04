Обзор аллергических и атопических нарушений (Overview of Allergic and Atopic Disorders)

1. Alghamdi R, Alshaier R, Alotaibi A, et al : Immunotherapy Effectiveness in Treating Peanut Hypersensitivity: A Systemic Review. Cureus 14(2):e21832, 2022. doi:10.7759/cureus.21832

2. Brennan PJ, Rodriguez Bouza T, Hsu FI, Sloane DE, Castells MC : Hypersensitivity reactions to mAbs: 105 desensitizations in 23 patients, from evaluation to treatment. J Allergy Clin Immunol 124(6):1259–1266, 2009. doi:10.1016/j.jaci.2009.09.009

3. Zeiger RS, Schatz M, Pomichowski ME, et al: Real-world assessment of anaphylaxis and eosinophilic esophagitis with 12 SQ house dust mite SLIT-tablet sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Glob 3(3):100250, 2024. doi:10.1016/j.jacig.2024.100250