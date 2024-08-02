Обзор аллергических и атопических нарушений (Overview of Allergic and Atopic Disorders)

В кожных пробах используется стандартизованная концентрация антигена, вводимая непосредственно в кожу; специальные тесты проводятся в том случае, когда тщательно собранный анамнез и общее обследование не выявили причину симптомов. Кожные пробы более информативны при диагностике риносинуситов и конъюнктивитов, чем при диагностике аллергической астмы или пищевой аллергии; отрицательный ответ при пищевой аллергии очень высок (1).

Наиболее часто используются антигены пыльцы (деревьев, травы, сорняков), плесени, клеща домашней пыли, продуктов жизнедеятельности и сыворотки крови животных, яда жалящих насекомых, пищевых продуктов и бета-лактамных антибиотиков. Выбор вводимого антигена основывается на данных анамнеза и географическом положении.

Могут применяться две технологии проведения кожных проб:

Подкожное введение или прик-тест (укол)

Внутрикожное введение

Проба c накалыванием помогает обнаружить наиболее распространенные аллергии, как правило ее проводять в первую очередь. Внутрикожный тест более чувствительный, но менее специфичный; он может быть использован при оценке чувствительности к аллергену при отрицательном или сомнительном результатах подкожного теста.

Для подкожного введения капля экстракта антигена наносится на кожу, затем кожа натягивается, прокалывается или пунктируется через каплю экстракта кончиком иглы №27 под углом 20° или с помощью разрешенного к применению прибора.

Если в прик-тесте не выявлено аллергена, проводится внутрикожная проба.

При внутрикожной технике экстракт вводится внутрикожно 0,5- или 1-миллиметровым шприцем иглой № 27 с коротким скосом до образования 1- или 2-мм волдыря (обычно около 0,02 мл).

И подкожная, и внутрикожная пробы должны включать введение еще одного раствора в качестве отрицательного контроля и введение гистамина (10 мг/мл при подкожном тесте, 0,01 мл в разведении 1:1 000 при внутрикожном тесте) в качестве положительного контроля. Для пациентов с редкой генерализованной реакцией (менее 1 раза в год) на тестируемый антиген исследование начинается со стандартного реагента, разведенного в 100 раз, затем в 10 раз, и, наконец, стандартной концентрации.

Тест считается положительным при появлении волдыря и гиперемии, причем диаметр волдыря на 3–5 мм больше, чем в отрицательном контроле через 15–20 минут.

Ложно-позитивная реакция наблюдается при дерматографизме (воспаленной опухлости, спровоцированной проведением предметов по коже). Ложноотрицательный ответ встречается при неправильном хранении или нарушении срока годности экстракта аллергена.

Некоторые препараты могут также влиять на результат, поэтому перед тестом их прием необходимо прекратить на срок от нескольких дней до недели. К таким препаратам относят нерецептурные и рецептурные антигистаминные средства, трициклические антидепрессанты, омализумаб и ингибиторы моноаминоксидазы. Некоторые клиницисты считают, что не следует проводить тесты больным, принимающим бета-блокаторы, поскольку данные пациенты вполне вероятно имеют факторы риска развития тяжелых реакций. Их наличие предполагается в виду ограниченности сердечно-легочного ресурса, вызванной возможной патологией коронарных артерий, аритмией и более преклонным возрастом. К тому же, бета-блокаторы препятствуют лечению тяжелых реакций, поскольку блокируют ответ на такие бета-адреномиметики как адреналин.

Тестирование на аллерген-специфическую сыворотку IgE использует фермент-меченые анти-IgE антитела для выявления связывания сыворотки IgE с известным аллергеном. Эти тесты проводятся в тех случаях, когда кожные пробы могут быть неэффективными или рискованными, например, когда прием препаратов, влияющих на результаты теста, невозможно временно прекратить перед тестированием или когда кожное заболевание, такое как экзема, дермографизм или псориаз, может затруднить проведение кожных проб. При тестировании на аллерген-специфическую сыворотку IgE, происходит иммобилизация аллергена на синтетической поверхности. После инкубации с сывороткой крови пациента и меченным ферментом антитело против IgE, к ферменту добавляется субстрат, обеспечивающий колориметрическое флуоресцентное или хемилюминесцентное обнаружение связывания. Тестирование на аллерген-специфическую сыворотку IgE заменили радиоаллергосорбентные тестирования (РАСТ), использующие 125I-меченые анти-IgE антитела. Несмотря на то, что тестирования на аллерген-специфическую сыворотку IgE не используют радиоактивные изотопы, их до сих пор иногда называют РАСТ.

Провокационная проба включает в себя пероральную провокацию, которая предполагает прямой контакт слизистой с аллергеном; она назначается пациентам, которым нужна задокументированная реакция (например, на профпригодность или оформление инвалидности) и для исключения IgE-опосредованной аллергии у пациентов, которые считаются имеющими низкий риск аллергии. Этот тест часто проводится для исключения пищевой и лекарственной аллергии. К другим видам провокационных тестов относится выполнение пациентом физических упражнений для диагностики астмы, вызванной физической нагрузкой. Различные провокационные тесты на физическую крапивницу могут быть проведены непосредственно в кабинете врача; они включают в себя пробу с помощью кубика льда, который прикладывают к коже в течение 4 минут для диагностики холодовой крапивницы; выполнение пациентами упражнений для повышения температуры тела с целью подтверждения холинэргической крапивницы; размещение вортекса (лабораторного вибрационного устройства) на предплечье или кисти пациента для определения вибрационной крапивницы, опосредованной тучными клетками.

Назальное и бронхиальное введение провоцирующего агента также является возможным методом исследования, но бронхиальная провокационная проба используется лишь в том случае, если клиническое значение положительного кожного теста не ясно, или не доступны никакие экстракты антигена (например, при профессиональной астме).