Обзор аллергических и атопических нарушений (Overview of Allergic and Atopic Disorders)

Аллергические заболевания (в том числе атопические) и другие реакции гиперчувствительности являются следствием неадекватного или чрезмерно выраженного иммунного ответа на чужеродные антигены. К неадекватным иммунным реакциям относятся те, которые направлены против внутренних компонентов тела (себя), что приводит к аутоиммунным заболеваниям. Этот раздел посвящен реакциям гиперчувствительности I типа.
Классификация по типам реакций гиперчувствительности
По классификации Джелла и Кумбса выделяют 4 типа реакций гиперчувствительности (I–IV). К заболеваниям гиперчувствительности обычно относится более чем 1 тип.
Реакций гиперчувствительности I типа
Реакции 1-го типа (гиперчувствительность немедленного типа) опосредованы IgE. Антиген связывается с IgE (который присоединяется к тканевым базофилам или базофилам крови), запускает высвобождение готовых медиаторов (таких как, гистамин, протеазы, хемотаксические факторы) и синтез других медиаторов (таких как, простагландины, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов, цитокины). Эти медиаторы обеспечивают вазодилатацию; увеличивают проницаемость капилляров; ведут к гиперсекреции слизи, сокращению гладкой мускулатуры, инфильтрации ткани эозинофилами, Т-лимфоцитами хелперами 2-го типа (TH2)-клетками и другими клетками, участвующими в процессе воспаления.
Реакции гиперчувствительности I типа развиваются менее чем через 1 час после воздействия антигена.
Реакции типа I лежат в основе всех атопических заболеваний (напр., атопический дерматит, аллергическая астма, ринит, конъюнктивит), а также многих аллергических расстройств (например, анафилактический шок, некоторые случаи ангионевротического отека, крапивница, аллергия на латекс и аллергия на некоторые пищевые продукты). Термины атопия и аллергия часто используются как взаимозаменяемые, но они имеют различия:
Атопия является преувеличенным IgE-опосредованным иммунным ответом; все атопические нарушения являются реакциями гиперчувствительности I типа.
Аллергия является любым преувеличенным иммунным ответом на чужеродный антиген, независимо от механизма.
Таким образом, в основе любой атопии лежит аллергическая реакция, но многие аллергические реакции (например, гиперчувствительный пневмонит) не являются атопическими нарушениями.
Атопия наиболее часто поражает носовую полость, глаза, кожу и легкие. Эти нарушения включают конъюнктивит, экзогенный атопический дерматит (наиболее распространенный тип экземы), иммунно-опосредованную крапивницу, некоторые формы ангионевротического отека, острую аллергию на латекс, некоторые аллергические заболевания легких (например, аллергическая астма, обусловленный IgE-опосредованными компонентами аллергический бронхолегочный аспергиллез), аллергический ринит и аллергические реакции на укусы жалящих насекомых.
Реакции гиперчувствительности II типа
Реакции II типа (антитело-зависимая цитотоксическая гиперчувствительность) возникают тогда, когда антитело связывается с антигенами клеточной поверхности или с молекулами, соединенными с клетками или тканями. Поверхностно-связанная структура антиген-антитело (в отличие от циркулирующего комплекса антиген-антитело при реакции гиперчувствительности III типа) активирует клетки, участвующие в антитело-зависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности (например, естественные клетки-киллеры, эозинофилы, макрофаги) и/или систему комплемента. Это приводит к клеточным или тканевым повреждениям.
Нарушения, относящиеся к реакциям II типа, включают острые реакции отторжения трансплантата, Кумбс-положительные гемолитические анемии, тиреоидит Хашимото и расстройство, в основе которого лежит поражение мембраны почечных клубочков (синдром Гудпасчера).
Реакции гиперчувствительности III типа
Реакции Ill типа (болезнь иммунных комплексов) обусловлены воспалением в ответ на циркулирующие комплексы антиген-антитело, которые откладываются в тканях или стенках сосудов. Эти комплексы могут активировать белки системы комплемента или связываться и активировать определенные иммунные клетки, что приводит к выделению медиаторов воспаления.
Степень формирования иммунных комплексов зависит от соотношения антитела и антигена в иммунном комплексе. Вначале в иммунном ответе имеет место избыток антигена в небольших комплексах антиген-антитело, которые не активируют систему комплемента. Позднее, когда количество антител и антигенов сбалансируется, иммунные комплексы становятся крупнее и имеют тенденцию откладываться в различных тканях (например, почечных клубочках, кровеносных сосудах), вызывая системные проявления. Изотип индуцированных антител изменяется во время иммунного ответа, а изотип, гликозилирование, размер и заряд компонентов комплекса способствуют клиническому ответу.
К реакциям III типа относят сывороточную болезнь, системную красную волчанку (СКВ), ревматоидный артрит (РА), лейкоцитокластический васкулит, криоглобулинемию, острый гиперчувствительный пневмонит и некоторые типы гломерулонефрита.
Реакции III типа развиваются через 4–10 дней после контакта с антигеном, при продолжении контакта, могут принять хроническую форму.
Реакции гиперчувствительности IV типа
Реакции IV типа (замедленная гиперчувствительность) не связаны с антителами, но опосредованы Т-лимфоцитами.
Т-клетки, сенсибилизированные после контакта со специфическими антигеном активируются путем длительной экспозиции или после повторной экспозиции антигена; они обладают прямым токсическим воздействием на ткани или посредством высвобождающихся цитокинов, которые активируют эозинофилы, моноциты и макрофаги, нейтрофилы или естественные киллерные клетки.
Нарушения, связанные с реакциями IV типа, включают Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), лекарственную сыпь с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), контактный дерматит (например, при контакте с ядовитым плющом), подострый и хронический гиперчувствительный пневмонит, острое и хроническое отторжение аллотрансплантата, иммунный ответ на туберкулез и многие формы лекарственной гиперчувствительности.
Этиология аллергических и атопических нарушений
Развитию Ig-E-опосредованных аллергий способствуют комплексные факторы, такие как генетическая предрасположенность, факторы внешней среды, а также состояние здоровья конкретных органов и организма в целом.
Генетическиие факторы могут быть вовлечены, как предполагает семейная наследственность болезни, в связь между развитием атопии и специфическими локусами антигена лейкоцитов человека (HLA-локусами), а также в полиморфизме нескольких генов, включая гены, кодирующие бета-цепь высокоафинного рецептора к IgE и альфа-цепь рецептора к ИЛ-4; интерлейкин (IL)-4, IL-13, CD14, дипептидил-пептидазы 10 (DPP10) и домена дезинтегрина и металлопротеазы 33 (ADAM33).
Факторы окружающей среды взаимодействуют с генетическими факторами на уровне поддержания иммунного ответа Т-хелперов 2-го типа (TH2). TH2-хелперы активируют эозинофилы, способствуют продукции IgE, и являются проаллергенными. Воздействие бактериальных и вирусных инфекций и эндотоксинов (например, липополисахарида) в раннем детстве может сместить естественные реакции TH2-клеток на реакции Т-хелперных клеток 1-го типа (TH1), которые подавляют клетки TH2 и, следовательно, препятствуют аллергическим реакциям. Возможно, в этом процессе также участвуют регуляторные Т-клетки (Treg) (например, CD4+, CD25+, Foxp3+), которые способны подавлять реакции TH2-клеток, а также секретирующие ИЛ-12 дендритные клетки, которые управляют реакциями TH1-клеток. В настоящее время в более экономически благополучных странах существует тенденция к формированию маленьких семей с небольшим количеством детей, более чистой домашней средой и ранним применением антибиотикотерапии, что лишает детей контактов с антигенами, стимулирующих главным образом TH1-клеточный ответ; такие тенденции могут объяснить возросшее распространение некоторых аллергических состояний.
К другим факторам, способствующим распространению аллергических состояний, стоит отнести хронический контакт с аллергеном и сенсибилизацию, диету, загрязнение окружающей среды.
К факторам, специфическим для определенной анатомической локализации, относятся молекулы адгезии в эпителии бронхов и кожи, а также молекулы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), которые направляют клетки TH2 к целевым тканям. Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и микробиоты кожи, по-видимому, сильно влияет на развитие аллергии. Эти микробиоты могут быть новыми мишенями в лечении аллергии.
Аллергены
По определению аллерген индуцирует IgE-опосредованный иммунный ответ I типа или Т-клеточный ответ IV типа. Аллергены почти всегда представляют собой низкомолекулярные протеины, многие из которых могут находиться среди частиц воздуха.
Источниками аллергенов, наиболее часто вызывающих острые и хронические аллергические реакции (тип I и тип IV), являются
Испражнения домашних пылевых клещей
Шерсть домашних животных
Пыльца растений (деревьев, трав, сорняков)
Плесневые грибки
Слюна и яды насекомых (передаются через укусы)
Бытовые химикаты (например, гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид, циннамал, эвгенол)
Наиболее частой причиной развития реакций гиперчувствительности IV типа является прием лекарственных препаратов.
Патофизиология аллергических и атопических нарушений
Когда антиген связывается с IgE-сенсибилизированными тучными клетками и базофилами, запускается высвобождение гистамина из их внутриклеточных гранул. Тучные клетки широко распространены во всем организме, но наиболее сосредоточены в коже, легких и слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта; гистамин способствует воспалению и является наиболее значимым медиатором клинической атопии. Нарушение целостности ткани и различные химические агенты (например, раздражающие вещества, опиоиды, поверхностноактивные вещества, компоненты системы комплемента С3а и С5а) могут вызвать высвобождение гистамина напрямую, без участия IgE.
Гистамин вызывает следующее:
Местную вазодилатацию (эритему)
Повышенную проницаемость капилляров и отек (волдыри)
Оружающую артериолярную вазодилатацию, опосредованную нейрональным рефлекторным механизмом (вызывающим гиперемию – покраснение вокруг волдыря)
Стимуляцию чувствительных нервных окончаний (зуд)
Сокращение гладких миоцитов дыхательных путей (бронхоконстрикция) и желудочно-кишечного тракта (усиление его перистальтики)
Увеличение секреции назальных, слюнных и бронхиальных желез
Когда высвобождение гистамина происходит систематически, он становится эффективным дилататором артериол и может вызвать широко распространенный периферический стаз крови и гипотензию; церебральная вазодилатация может быть фактором развития головной боли сосудистого генеза. Гистамин повышает проницаемость капилляров; в результате потеря плазмы и белков плазмы из сосудистого русла может вызвать циркуляторный шок. Это вызывает компенсаторный подъем уровня катехоламинов, источником которых являются хромафинные клетки.
Симптомы и признаки аллергических и атопических расстройств
Общие симптомы аллергических расстройств гиперчувствительности I типа включают
Ринорею, чихание, заложенность носа (поражение верхних дыхательных путей)
Одышку и диспноэ (поражение нижних дыхательных путей)
Зуд (глаза, нос, кожа)
Признаки могут включать отек носовых раковин, боль в пазухах при пальпации, хрипы, гиперемию и отек конъюнктивы, крапивницу, ангионевротический отек, дерматит и (при хроническом течении) лихенизацию кожи.
Стридор, одышка и гипотония являются признаками анафилаксии, представляющие опасность для жизни.
Диагностика аллергических и атопических нарушений
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда нужен общий анализ крови (для выявления эозинофилии) и определение уровней сывороточного IgE (неспецифические тесты)
Проведение кожных проб и тестирование аллерген-специфической сыворотки IgE (специфические тесты)
В редких случаях проведение провокационных проб на аллергены
Тщательный сбор анамнеза обычно более надежен, нежели проведение тестов и скрининг. Сбор анамнеза должен включать:
Сведения о частоте и продолжительности приступов, изменения, происходящие с течением времени
Сведения о провоцирующих факторах, если они известны
Связь со временем года или определенной ситуацией (например, предсказуемое начало приступов во время сезона цветения; после контакта с животными, сеном, пылью; во время тренировок; в определенных местах)
Семейный анамнез подобных симптомов или атопических нарушений
Ответная реакция организма на попытки лечения
Возраст, при котором появилось заболевание, может иметь значение при астме, потому что в детстве астма, скорее всего, имеет атопическую форму, а после 30 лет – нет.
Неспецифические тесты
Определенные тесты могут подтвердить или опровергнуть аллергическую природу симптомов.
Для выявления эозинофилии проводится общий анализ крови, за исключением пациентов, получающих кортикостероиды, которые снижают уровень эозинофилов. Тем не менее, общий анализ крови не всегда информативен, поскольку уровень эозинофилов может быть повышен при атопиях и других состояниях (например, лекарственной гиперчувствительности, раке, воспалении кишечника, паразитарных инфекциях); нормальный уровень эозинофилов не исключает аллергию. Общее количество лейкоцитов обычно нормальное. Анемия или тромбоцитоз не типичны при аллергических ответах, а скорее указывают на наличие системных воспалительных процессов.
Можно исследовать конъюнктивальную, назальную секрецию или слюну на содержание лейкоцитов; обнаружение любого количества эозинофилов предполагает TH2-опосредованное аллергическое воспаление.
Общие уровни IgE в сыворотке повышены при атопических расстройствах, но мало помогают в постановке специфического аллергического диагноза, поскольку они также могут быть повышены при паразитарных инфекциях, инфекционном мононуклеозе, некоторых аутоиммунных расстройствах, реакциях на лекарства, иммунодефицитных расстройствах (синдром гипер-IgE и синдром Вискотта-Олдрича), заболеваниях, связанных с IgG4, и при некоторых формах множественной миеломы. Уровни IgE полезны для оценки реакции на терапию при аллергическом бронхолегочном аспергиллезе.
Специфические тесты
В кожных пробах используется стандартизованная концентрация антигена, вводимая непосредственно в кожу; специальные тесты проводятся в том случае, когда тщательно собранный анамнез и общее обследование не выявили причину симптомов. Кожные пробы более информативны при диагностике риносинуситов и конъюнктивитов, чем при диагностике аллергической астмы или пищевой аллергии; отрицательный ответ при пищевой аллергии очень высок (1).
Наиболее часто используются антигены пыльцы (деревьев, травы, сорняков), плесени, клеща домашней пыли, продуктов жизнедеятельности и сыворотки крови животных, яда жалящих насекомых, пищевых продуктов и бета-лактамных антибиотиков. Выбор вводимого антигена основывается на данных анамнеза и географическом положении.
Могут применяться две технологии проведения кожных проб:
Подкожное введение или прик-тест (укол)
Внутрикожное введение
Проба c накалыванием помогает обнаружить наиболее распространенные аллергии, как правило ее проводять в первую очередь. Внутрикожный тест более чувствительный, но менее специфичный; он может быть использован при оценке чувствительности к аллергену при отрицательном или сомнительном результатах подкожного теста.
Для подкожного введения капля экстракта антигена наносится на кожу, затем кожа натягивается, прокалывается или пунктируется через каплю экстракта кончиком иглы №27 под углом 20° или с помощью разрешенного к применению прибора.
Если в прик-тесте не выявлено аллергена, проводится внутрикожная проба.
При внутрикожной технике экстракт вводится внутрикожно 0,5- или 1-миллиметровым шприцем иглой № 27 с коротким скосом до образования 1- или 2-мм волдыря (обычно около 0,02 мл).
И подкожная, и внутрикожная пробы должны включать введение еще одного раствора в качестве отрицательного контроля и введение гистамина (10 мг/мл при подкожном тесте, 0,01 мл в разведении 1:1 000 при внутрикожном тесте) в качестве положительного контроля. Для пациентов с редкой генерализованной реакцией (менее 1 раза в год) на тестируемый антиген исследование начинается со стандартного реагента, разведенного в 100 раз, затем в 10 раз, и, наконец, стандартной концентрации.
Тест считается положительным при появлении волдыря и гиперемии, причем диаметр волдыря на 3–5 мм больше, чем в отрицательном контроле через 15–20 минут.
Ложно-позитивная реакция наблюдается при дерматографизме (воспаленной опухлости, спровоцированной проведением предметов по коже). Ложноотрицательный ответ встречается при неправильном хранении или нарушении срока годности экстракта аллергена.
Некоторые препараты могут также влиять на результат, поэтому перед тестом их прием необходимо прекратить на срок от нескольких дней до недели. К таким препаратам относят нерецептурные и рецептурные антигистаминные средства, трициклические антидепрессанты, омализумаб и ингибиторы моноаминоксидазы. Некоторые клиницисты считают, что не следует проводить тесты больным, принимающим бета-блокаторы, поскольку данные пациенты вполне вероятно имеют факторы риска развития тяжелых реакций. Их наличие предполагается в виду ограниченности сердечно-легочного ресурса, вызванной возможной патологией коронарных артерий, аритмией и более преклонным возрастом. К тому же, бета-блокаторы препятствуют лечению тяжелых реакций, поскольку блокируют ответ на такие бета-адреномиметики как адреналин.
Тестирование на аллерген-специфическую сыворотку IgE использует фермент-меченые анти-IgE антитела для выявления связывания сыворотки IgE с известным аллергеном. Эти тесты проводятся в тех случаях, когда кожные пробы могут быть неэффективными или рискованными, например, когда прием препаратов, влияющих на результаты теста, невозможно временно прекратить перед тестированием или когда кожное заболевание, такое как экзема, дермографизм или псориаз, может затруднить проведение кожных проб. При тестировании на аллерген-специфическую сыворотку IgE, происходит иммобилизация аллергена на синтетической поверхности. После инкубации с сывороткой крови пациента и меченным ферментом антитело против IgE, к ферменту добавляется субстрат, обеспечивающий колориметрическое флуоресцентное или хемилюминесцентное обнаружение связывания. Тестирование на аллерген-специфическую сыворотку IgE заменили радиоаллергосорбентные тестирования (РАСТ), использующие 125I-меченые анти-IgE антитела. Несмотря на то, что тестирования на аллерген-специфическую сыворотку IgE не используют радиоактивные изотопы, их до сих пор иногда называют РАСТ.
Провокационная проба включает в себя пероральную провокацию, которая предполагает прямой контакт слизистой с аллергеном; она назначается пациентам, которым нужна задокументированная реакция (например, на профпригодность или оформление инвалидности) и для исключения IgE-опосредованной аллергии у пациентов, которые считаются имеющими низкий риск аллергии. Этот тест часто проводится для исключения пищевой и лекарственной аллергии. К другим видам провокационных тестов относится выполнение пациентом физических упражнений для диагностики астмы, вызванной физической нагрузкой. Различные провокационные тесты на физическую крапивницу могут быть проведены непосредственно в кабинете врача; они включают в себя пробу с помощью кубика льда, который прикладывают к коже в течение 4 минут для диагностики холодовой крапивницы; выполнение пациентами упражнений для повышения температуры тела с целью подтверждения холинэргической крапивницы; размещение вортекса (лабораторного вибрационного устройства) на предплечье или кисти пациента для определения вибрационной крапивницы, опосредованной тучными клетками.
Назальное и бронхиальное введение провоцирующего агента также является возможным методом исследования, но бронхиальная провокационная проба используется лишь в том случае, если клиническое значение положительного кожного теста не ясно, или не доступны никакие экстракты антигена (например, при профессиональной астме).
Справочные материалы по диагностике
1. Patel G, Saltoun C. Skin testing in allergy. Allergy Asthma Proc 2019;40(6):366-368. doi:10.2500/aap.2019.40.4248
Лечение аллергических и атопических нарушений
Экстренное лечение
Удаление или предупреждение контакта с аллергеном
H1-блокаторы
Стабилизаторы тучных клеток
Противовоспалительные глюкокортикоиды и ингибиторы лейкотриенов
Иммунотерапия (десенсибилизация)
Экстренное лечение
Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) требуют быстрого экстренного лечения адреналином.
Если дыхательные пути поражены (например, при ангионевротическом отеке), то наивысшим приоритетом является обеспечение их проходимости. Лечение может включать в себя назначение адреналина и/или проведение эндотрахеальной интубации.
Пациентам с серьезными аллергическими реакциями следует рекомендовать всегда носить предварительно заполненный самоинъекционный адреналин и пероральные антигистаминные препараты и в случае тяжелой реакции использовать их как можно быстрее, а затем обратиться в реанимационное отделение. Там есть возможность тщательного мониторинга пациентов и их лечения, которое можно повторять или корректировать по мере необходимости.
Контроль за окружающей средой
Удаление или предупреждение контакта с аллергеном – основа лечения и превентивная терапия для аллергии. Однако, когда пациенты сенсибилизированы к нескольким аллергенам, полностью изолироваться от них фактически невозможно.
Антигистаминные препараты
Антигистаминные препараты блокируют рецепторы гистамина, но не оказывают влияния на выработку или метаболизм гистамина. Существует 4 различных гистаминовых рецептора: H1, H2, H3 и H4.
Антигистаминные препараты, которые блокируют H1-рецептор (H1-блокаторы), являются основой лечения аллергических заболеваний. H2-блокаторы используются в основном для подавления выработки желудочной кислоты, но также эффективны при некоторых аллергических реакциях; они могут быть показаны в качестве дополнительной терапии при лечении анафилаксии, мастоцитозе и некоторых атопических нарушениях, особенно хронической спонтанной крапивницы.
Оральные Н1-блокаторы облегчают симптомы при различных атопических и аллергических нарушениях (например, сезонная сенная лихорадка, аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, другие дерматозы, незначительные реакции при переливании несовместимой крови); они менее эффективны при аллергической бронхоконстрикции и системной вазодилатации. Начало действия отмечается обычно через 15–30 минут, пик достигается через 1 час, продолжительность действия обычно 3–6 часов.
Продукты, содержащие оральные H1-блокаторы и симпатомиметики (например, псевдоэфедрин), широко доступны без рецепта, как для взрослых, так и для детей ≥ 12 лет. Эти препараты особенно эффективны, когда необходимы и антигистамин, и противоотечное средство для носа; однако к их использованию иногда существуют противопоказания (например, если пациенты принимают ИМАО [ингибиторы моноаминоксидазы]).
Пероральные H1-блокаторы классифицируются как
Препараты первого поколения: седативные
Препараты второго поколения: неседативные (скорее все же менее седативные)
Антигистаминные препараты первого поколения широко доступны без рецепта. Они легко проникают через гематоэнцефалический барьер. У всех этих препаратов имеется значительный седативный и антихолинергический эффект; но у них есть также и определенные ограничения при назначении пожилым пациентам, пациентам с глаукомой, начинающейся гиперплазией простаты, запорами или деменцией.
Антигистаминные препараты второго поколения также широко доступны без рецепта. Они не обладают такой способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, как антигистаминные препараты первого поколения. Обычно предпочтение отдается антигистаминным препаратам второго поколения.
Антигистаминные препараты могут применяться различными способами, в том числе:
Перорально (ряд препаратов — см. таблицу Пероральные блокаторы H1‑рецепторов)
Интраназальными (азеластин или олопатадин при лечении ринита)
В форме глазных капель (например, азеластин, эмедастин, кетотифен, левокабастин, олопатадин, пемироласт [недоступны в США] для лечения конъюнктивита)
Для наружного применения (например, дифенгидрамин, доксепин)
Оральные H1 блокаторы
Медикаментозное лечение
Доступные лекарственные формы
Первое поколение*
Бромфенирамин†
Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет
Таблетки 4-, 8- и 12 мг
Эликсир 2 мг/5 мл
Таблетки 8 и 12 мг (с замедленным высвобождением, в виде монопрепарата)
Хлорфенирамин†
Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет
Жевательные таблетки: 2 мг
Таблетки 4-, 8- и 12 мг
Длительного высвобождения: таблетки или капсулы по 12 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Клемастин
Таблетки 1,34- и 2,68 мг
Сироп 0,67 мг/5 мл
Ципрогептадин
Таблетки 4 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Дексхлорфенирамин
Таблетки 2 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Таблетки 4- и 6-мг (механизм замедленного высвобождения)
Дифенгидрамин
Капсулы или таблетки 25 и 50 мг
Жевательная таблетка 12,5 мг
Эликсир 12,5 мг/5 мл
Сироп 12,5 мг/мл
Гидроксизин
Капсулы 25-, 50- и 100 мг
Таблетки 10-, 25-, 50- и 100 мг
Сироп 10 мг/5 мл
Пероральная суспензия 25 мг/5 мл
Прометазин
При аллергических заболеваниях у детей предпочтительнее использовать более безопасные альтернативные препараты
Таблетки 12,5-, 25- и 50 мг
Сироп 6,25 мг/5 мл и 25 мг/5 мл
Второе поколение
Акривастин/псевдоэфедрин
8 мг акривастин плюс 60 мг псевдоэфедрин (в капсулах)
Цетиризин
Таблетки 5 и 10 мг
Сироп 1 мг/мл
Дезлоратадин
Таблетки 5 мг
Сироп 0,5 мг/мл
Фексофенадин
Таблетки 30-, 60- и 180 мг
Растворяющиеся во рту таблетки по 30 мг
Пероральная суспензия 6 мг/мл
Левоцетиризин
Таблетки 5 мг
Пероральный раствор 0,5 мг/мл
Лоратадин
таблетки и капсулы по 10 мг
Жевательные таблетки: 5 мг
Таблетки для рассасывания по 5 и 10 мг
Сироп 1 мг/мл
Пероральный раствор 1 мг/мл
Мизоластин
Таблетки 10 мг
* Большинство антигистаминных препаратов первого поколения обладают сильными антихолинергическими свойствами. Как правило, их не рекомендуют к использованию у пожилых людей или у пациентов с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, запорами, при делириуме, деменции или ортостатической гипотензии. Эти препараты часто вызывают эффект седации, сухость во рту, затуманенное зрение, задержку мочи, запоры и являются причиной ортостатической гипотензии.
У детей антигистаминные препараты первого поколения следует использовать только по мере необходимости и с учетом их потенциальных побочных эффектов, особенно в сочетании с другими препаратами; при аллергическом рините предпочтительнее назначать антигистаминные препараты второго поколения.
† Как правило, бромфенирамин и хлорфенирамин доступны только в комбинации с другими препаратами (например, деконгестантами, противокашлевыми средствами). Бромфенирамин и хлорфенирамин в сочетании с другими препаратами (например, декстрометорфан, фенилэфрин) не следует назначать детям < 6 лет.
Стабилизаторы тучных клеток
Стабилизаторы тучных клеток блокируют высвобождение медиаторов из тучных клеток.
Стабилизаторы тучных клеток применяются в случаях, когда другие препараты (например, антигистаминные, глюкокортикоиды для наружного применения) неэффективны или плохо переносимы. Они также часто используются у пациентов с мастоцитозом, при котором активация и высвобождение медиаторов преодолевает действие обычных антигистаминных препаратов.
Эти препараты могут быть назначены
Перорально (кромолин, кетотифен)
Интраназально (например, азеластин, кромолин)
Глазные препараты (например, азеластин, кромолин, лодоксамид, кетотифен, недокромил, олопатадин, пемироласт)
Некоторые глазные и интраназальные препараты (например, азеластин, кетотифен, олопатадин, пемироласт) оказывают двойное действие как стабилизаторы мембран тучных клеток и антигистаминные препараты.
Противовоспалительные препараты
Кортикостероиды можно вводить интраназально (см. таблицы Интраназальные кортикостероиды [Intranasal Corticosteroids] и Интраназальные стабилизаторы мембран тучных клеток [Intranasal Mast Cell Stabilizers]) или перорально.
Пероральные кортикостероиды показаны для следующих состояний:
При аллергических заболеваниях с тяжелым, индивидуальным течением, при котором лечение местными глюкокортикоидами не эффективно (например, острые приступы бронхиальной астмы, тяжелый распространенный контактный дерматит)
Расстройства, не поддающиеся воздействию других мер
Глазные кортикостероиды применяются только при участии офтальмолога, поскольку инфекция и повышенное внутриглазное давление являются потенциальными побочными эффектами.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) обычно неэффективны, за исключением актуальных форм, используемых для облегчения коньюнктивальной инъекции и при аллергических конъюнктивитах.
Интраназальные кортикостероиды
Медикаментозное лечение
Количество доз в спрее
Беклометазон
42 мкг
40 мкг
80 мкг
Будесонид
32 мкг
Циклесонид
Назальный аэрозоль (37 мкг)
Назальный спрей (50 мкг)
Флунизолид
25 мкг
Флутиказона фуроат
27,5 мкг
Флутиказона пропионат*
50 мкг
Мометазон
50 мкг
Триамцинолон
55 мкг
* Доступна комбинированная форма азеластин/флутиказон (137 мкг/50 мкг).
Интраназальные стабилизаторы тучных клеток
Медикаментозное лечение
Количество доз в спрее
Азеластин*,†
137 мкг в 0,1% растворе
205,5 мг в 0,15% растворе
Кромолин
5,2 мг
Олопатадин*
665 мкг
* Азеластин и олопатадин являются стабилизаторами/антигистаминными препаратами тучных клеток двойного действия.
† Доступна комбинированная форма азеластин/флутиказон (137 мкг/50 мкг).
Дополнительная медикаментозная терапия
Ингибиторы лейкотриенов (например, монтелукаст, зафирлукаст, зилеутон) показаны для лечения следующих заболеваний (см. также таблицу Медикаментозное лечение астмы):
Легкой персистирующей астмы: монтелукаст, зафирлукаст или зилеутон
Сезонного аллергического ринита: монтелукаст
Крапивницы: монтелукаст или зафирлукаст
Антитела против IgE (омализумаб) назначаются для следующего:
Умеренно стойкая или тяжелая формы астмы, резистентная к стандартному лечению
Хроническая идиопатическая крапивница, резистентная к антигистаминной терапии
Полипозный риносинусит
Аллергические реакции 1 типа (включая анафилаксию), которые могут возникнуть при случайном воздействии 1 или более продуктов питания у пациентов ≥ 1 года с опосредованной IgE пищевой аллергией
Иммунотерапия
Толерантность может индуцировать воздействие аллергена в постепенно увеличивающихся дозах (гипосенсибилизация или десенсибилизация) путем инъекций, или перорально, или сублингвально в высоких дозах. Эта терапия показана в тех случаях, когда невозможно избежать воздействия аллергена, а медикаментозная терапия неэффективна.
Механизм неизвестен, но может включать в себя индукцию следующих веществ:
Антител IgG, которые конкурируют с IgE за аллерген или блокируют связывание IgE с их рецепторами на тучных клетках
Гамма-интерферона, ИЛ-12 и цитокинов, секретируемых TH1 клетками
Регуляторных Т-лимфоцитов
Для достижения полного эффекта инъекцию изначально дают один или два раза в неделю. Обычно начинают с дозы 0,1–1,0 биологических активных единиц (БАЕ), в зависимости от того, какой окажется чувствительность пациента, и затем повышают еженедельно или каждые 2 недели в ≤ 2 раза при каждой инъекции до достижения максимальной толерантной концентрации (дозы, при которой начинают возникать умеренные побочные эффекты). При повышении дозы пациенты должны находиться под наблюдением в течение 30 минут после инъекции, так как после введения может возникнуть анафилаксия. В дальнейшем максимальная доза должна вводиться через каждые 2–4 недель. круглогодично; такое лечение лучше, чем предсезонное или сезонное лечение даже при сезонных аллергиях.
При таком лечении используют аллергены, контакт с которыми обычно невозможно исключить:
Пыльца
Испражнения домашних пылевых клещей
Плесневые грибки
Яд жалящих насекомых
Яды насекомых стандартизуются по весу. Десенсибилизация к продуктам жизнедеятельности домашних животных обычно применяется для пациентов, которые не могут избежать контакта с аллергеном (например, ветеринары, работники лабораторий), но данных о пользе такого лечения недостаточно. Десенсибилизация к арахису доступна и оказалась успешной примерно в 60–80% случаев (1). Может проводиться десенсибилизация к пенициллину и некоторым другим препаратам и к чужеродной (ксеногенной) сыворотке. Десенсибилизация при лекарственной аллергии в большинстве случаев проходит успешно (2).
Побочные эффекты обычно связаны с передозировкой, иногда - с халатным введением слишком высокой дозы препарата (внутримышечно или внутривенно), и проявляются разнообразными симптомами от легкого кашля или чихания до генерализованной крапивницы, тяжелой астмы, анафилактического шока и смерти. Эти эффекты могут быть предупреждены:
Постепенным увеличением дозы
Повторением или снижением дозы в случае, если локальная реакция на предыдущую инъекцию была избыточной (равной или более, чем (≥) 2,5 см в диаметре)
Снижением дозы при использовании свежих экстрактов
Рекомендовано уменьшение дозы препаратов пыльцы в период цветения. Для экстренного лечения анафилаксии должны быть немедленно использованы адреналин, кислород и реанимационное оборудование.
Сублингвальная иммунотерапия с использованием травяной пыльцы, амброзии, или экстракта аллергенов домашних пылевых клещей может применяться в случаях аллергического ринита, вызванного этими аллергенами. Прием первой дозы проводится в медицинских учреждениях; необходимо наблюдать за пациентами в течение 30 минут после приема препарата, из-за возможного риска развития анафилаксии. Если первая доза препарата переносится, пациенты принимают последующие дозы этого лекарства в домашних условиях. У взрослых начальная доза не увеличивается, но у детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет доза увеличивается в течение первых 3 дней. У пациентов с аллергией на пыльцу злаковых трав или амброзию лечение начинают не менее чем за 3 месяца до начала каждого сезона пыльцевания злаковых трав или амброзии и продолжают в течение всего сезона.
Частота анафилаксии при использовании коммерческих экстрактов для сублингвальной иммунотерапии составляет 0,02–0,03% по сравнению с 0,1% при подкожной иммунотерапии (SCIT) (3).
При пероральной иммунотерапии при аллергии на арахис используется обезжиренная арахисовая мука. Повышение дозы проводят в медицинских учреждениях с использованием 5 инкрементных доз от 0,5 мг до 6 мг в течение одного дня. За этой начальной схемой лечения следует ежедневная дозировка, которая начинается с 3 мг и увеличивается на 50–100% каждые 2 недели в течение 22 недель до достижения поддерживающей дозы 300 мг 1 раз в день. Каждое увеличение дозы осуществляется в медицинском учреждении. Если пациент хорошо переносит начальную дозу, то прием последующих доз проводится ежедневно в течение 2 недель; лечение можно проводить дома. Как только пациент хорошо перенесет дозу 300 мг в медицинском учреждении, он должен будет ежедневно принимать дозу 300 мг на постоянной основе для поддержания десенсибилизации.
Лечение аллергии во время беременности и кормления грудью
Для беременных женщин с аллергией на окружающую среду и симптомами синопульмональной недостаточности избегание аллергена является лучшим способом контроля симптомов. При тяжелых симптомах рекомендуется антигистаминный интраназальный спрей. Пероральные антигистаминные препараты следует использовать, только если антигистаминные интраназальные спреи являются недостаточными.
В течение периода грудного вскармливания неседативные антигистаминные препараты являются предпочтительными. Можно использовать успокаивающие антигистаминные препараты, но они могут вызывать у ребенка сонливость и раздражительность. Если требуется использование успокоительного антигистаминного препарата, то следует контролировать состояние ребенка.
Антигистаминные интраназальные спреи предпочтительнее пероральных антигистаминов. Если пероральные антигистаминные средства необходимы для контроля симптомов, их необходимо принять сразу после кормления. Ципрогептадин противопоказан во время кормления грудью, потому что он снижает уровень пролактина и, следовательно, может уменьшить лактацию.
Справочные материалы по лечению
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2. Brennan PJ, Rodriguez Bouza T, Hsu FI, Sloane DE, Castells MC: Hypersensitivity reactions to mAbs: 105 desensitizations in 23 patients, from evaluation to treatment. J Allergy Clin Immunol 124(6):1259–1266, 2009. doi:10.1016/j.jaci.2009.09.009
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Профилактика аллергических и атопических нарушений
Удаление или предупреждение контакта с аллергеном. Данная стратегия включает:
Удаление предметов, которые собирают пыль, таких как безделушки, журналы, книги и мягкие игрушки
Использование подушек с наполнителем из синтетического волокна и непроницаемых наматрасников
Частую стирку постельного белья в горячей воде
Частая уборка дома, включающая удаление пыли, уборку пылесосом и влажную уборку
Исключение из пользования мягкой обивки мебели и ковров или частое их очищение пылесосом
Замена портьер и штор на жалюзи
Уничтожение тараканов
Использование влагопоглотителей на цокольных этажах и в других плохо проветриваемых, сырых помещениях
Обработку жилых помещений пылесосами, оснащенными HEPA-фильтрами
Избегание пищевых или лекарственных триггеров
Ограничение посещения домашними животными определенных комнат или содержание домашних животных в отдельных помещениях вне дома
Для людей с сильной сезонной аллергией, возможно, переезд в регион, где аллерген отсутствует
Должны быть исключены или, по возможности, контролироваться дополнительные неаллергенные возбудители аллергических реакций (такие как, сигаретный дым, резкие запахи, раздражающий дым, загрязнение воздуха, низкие температуры, высокая влажность).
Основные положения
Атопическими реакциями (обычно вызванными клещами домашней пыли, продуктами жизнедеятельности животных, пыльцой или плесенью) являются IgE-опосредованные аллергические реакции, запускающие выброс гистамина.
Необходимо собрать полный анамнез, включая подробное описание частоты и длительности приступов, сведения о корреляции между выраженностью симптомов и сезоном или какой-либо другой ситуацией, семейный анамнез, список возможных аллергенов, а также информацию об ответе на предшествующую терапию, поскольку анамнез, по сравнению с тестами, является более достоверным.
Если анамнез и обследование не достаточны для постановки диагноза, для идентификации аллергена могут быть использованы кожные пробы и радио-аллергосорбентный тест на сывороточные IgE-антитела.
Исключение контакта с возможным аллергеном является ключевым моментом как лечения, так и профилактики; для симптоматического лечения используют H1-блокаторы, местные кортикостероиды и/или стабилизаторы мембран тучных клеток.
Если невозможно избежать контакта с аллергеном, а стандартные способы лечения не дают эффекта, может потребоваться иммунотерапия.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская академия аллергии, астмы и иммунологии: этот сайт предоставляет общую информацию для работников здравоохранения в США об аллергических заболеваниях, информацию об образовательных возможностях и информацию для пациентов
Европейская академия аллергии и клинической иммунологии: этот сайт поддерживает как фундаментальные, так и клинические исследования аллергических заболеваний, предоставляет клиницистам центральный пункт поиска информации и контактов, а также предоставляет ресурсы для пациентов