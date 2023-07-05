Полипы полости носа являются выростами слизистой оболочки, которые образуюся на месте отека на основной пластинке слизистой мембраны, как правило, расположены около соустья верхнечелюстной пазухи.
Предрасполагающими факторами к полипозу являются аллергический ринит, бронхиальная астма, острые и хронические инфекции и муковисцидоз. Кровоточащие полипы встречаются при риноспоридиозе. Односторонний полипоз чаще встрчается в сочетании с доброкачественными или злокачественным новообразованиями полости носа и околоносовых пазух. Полипы могут также появляться при инородных телах. Полипы в носу тесно связаны с:
Аллергией на аспирин
Больные чаще всего жалуются на заложенность носа, стекание слизи по задней стенке глотки, частое чихание, ринорею, снижение или полную потерю обоняния, боль и зуд глаз.
Диагноз в основном ставится на основании данных клинического осмотра. Формирующийся полип имеет каплевидную форму, а сформировавшиеся полипы похожи на виноградную гроздь.
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Лечение полипов в носу
Топические кортикостероидные препараты в виде спреев
Иногда хирургическое удаление полипов
Кортикостероиды (например, мометазон [30 мкг/доза], беклометазон [42 мкг/доза], флунизолид [25 мкг/доза] в виде спреев) применяются по 1–2 дозе 2 раза в день в каждую половину носа, это приводит к уменьшению или полному исчезновению полипов, иногда также могут помочь пероральные кортикостероиды, принимаемые в течение недели со снижением дозы. У пациентов с тяжелым хроническим риносинуситом и носовыми полипами биопрепараты (например, дупилумаб) были эффективны, уменьшая количество полипов и улучшая состояние пациентов (1).
Во многих случаях требуется хирургическое удаление полипов носа. Удаляются полипы, обтурирующие дыхательные пути, а также полпипы, полости носа, которые могут блокировать опухолевидные образования.
Возможен рецидив полипов в случае отсутствия адекватного контроля основной причины (чаще всего инфекция или аллергия). После хирургического лечения с противорецидивной целью также назначается курс топических котикостероидов. В тяжелых случаях при рецидивирующем течении, в зависимости от распространенности процесса по показаниям выполняется верхнечелюстная синусотомия или этмоидэктомия. Эти процедуры, как правило, выполняют посредством эндоскопического вмешательства.
Справочные материалы по лечению
1. Bachert C, Han JK, Desrosiers M, et al: Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials [published correction appears in Lancet 394(10209):1618, 2019]. Lancet 394(10209):1638–1650, 2019. doi:10.1016/S0140-6736(19)31881-1