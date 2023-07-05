Полипы полости носа являются выростами слизистой оболочки, которые образуюся на месте отека на основной пластинке слизистой мембраны, как правило, расположены около соустья верхнечелюстной пазухи.

Предрасполагающими факторами к полипозу являются аллергический ринит, бронхиальная астма, острые и хронические инфекции и муковисцидоз. Кровоточащие полипы встречаются при риноспоридиозе. Односторонний полипоз чаще встрчается в сочетании с доброкачественными или злокачественным новообразованиями полости носа и околоносовых пазух. Полипы могут также появляться при инородных телах. Полипы в носу тесно связаны с:

Аллергией на аспирин

Инфекцией пазух носа

Астма

Больные чаще всего жалуются на заложенность носа, стекание слизи по задней стенке глотки, частое чихание, ринорею, снижение или полную потерю обоняния, боль и зуд глаз.

Диагноз в основном ставится на основании данных клинического осмотра. Формирующийся полип имеет каплевидную форму, а сформировавшиеся полипы похожи на виноградную гроздь.

Носовые полипы Изображение Image provided by Bechara Ghorayeb, MD.