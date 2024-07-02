Острая перфорация желудочно-кишечного тракта

Перфорация пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки имеет тенденцию к внезапному и бурному проявлению, с резким появлением симптомов острого живота, разлитой острой болью в животе, слабостью и перитонеальными симптомами. Боль может иррадиировать в плечо.

Перфорация других отделов желудочно-кишечного тракта нередко развивается в рамках воспалительных процессов. Такие перфорации обычно имеют очень малый размер и нередко оказываются прикрытыми сальником, поэтому боль может развиваться постепенно и остается локализованной. Болезненность при пальпации также более ограниченная. Такие особенности затрудняют распознавание перфорации и её отличие от основной патологии с обострением и неэффективности лечения.

Для всех типов перфорации характерны тошнота, рвота, анорексия. Кишечные шумы ослаблены или не выслушиваются.