Обзор увеита (Overview of Uveitis)

Клинические проявления и симптомы могут быть трудноразличимы и сильно меняются в зависимости от локации и степени тяжести процесса.

Передние увеиты, имеющие тенденцию к выраженному симптоматичному течению (особенно в острой форме), обычно проявляются:

Болью (глазной болью)

Покраснением

Светобоязнью

Снижением остроты зрения (в различной степени)

Хронический передний увеит может иметь менее выраженные симптомы, такие как раздражение или снижение зрения, или же симптомы могут вовсе отсутствовать.

Также может встречаться гиперемия конъюнктивы, прилегающей к роговице (цилиарный прилив или лимбальная (перикорнеальная) инъекция). Под щелевой лампой можно обнаружить роговичные преципитаты (лейкоциты скапливаются на внутренней поверхности роговицы), клетки и взвесь (помутнение) в передней камере (водянистой влаге), а также задние синехии. При тяжелом течении переднего увеита лейкоциты могут скапливаться в передней камере (гипопион).

Увеит (передний) Скрыть подробности Передний увеит может вызвать покраснение, преципитат кератина на эндотелии роговицы (видимый), также как и наличие лейкоцитов и воспаления (белка) в передней камере глаза. Image courtesy of Sunir Garg, MD.

Периферический увеит обычно протекает безболезненно и проявляется

Плавающими помутнениями

Снижением остроты зрения

Основной признак – наличие клеток в стекловидном теле. Агрегация и сгущение воспалительных клеток часто также появляется в виде "комков снега", зрение может ухудшаться из-за "плавающих мушек" или кистозного макулярного отека, который возникает из-за просачивания жидкости из кровеносных сосудов в макулу. Слипающиеся и уплотненные клетки стекловидного тела и "снежные комья" на плоской части ресничного тела (часть цилиарного тела, выступающая кзади за пределы соединения радужки и склеры) могут приводить к появлению характерной картины «снежного сугроба», часто это может ассоциироваться с неоваскуляризацией периферической сетчатки (1).

Увеит (средний) Изображение © Springer Science+Business Media

Задний увеит может проявляться широким спектром симптомов, но наиболее частые его признаки – "плавающие мушки" и ухудшение зрения, как и при интермедиарном увеите. Признаки включают в себя

Клетки в стекловидном теле

Белые или желто-белые пятна на сетчатке (ретинит) и/или сосудистой оболочке (хориоидит)

Васкулит сетчатки (с побелением или облитерацией сосудов)

Отек диска зрительного нерва

Панувеит может провоцировать любую комбинацию вышеперечисленных симптомов.

Осложнения К серьезным осложнениям увеитов относится глубокая и безвозвратная потеря зрения, особенно если увеит был нераспознан или назначена неправильная терапия. Наиболее частые осложнения включают Катаракту (вторично по отношению к процессу заболевания и/или лечению кортикостероидами)

Кистозный отек макулы (наиболее частая причина снижения зрения у пациентов с увеитом)

Глаукому (вторично по отношению к процессу заболевания и/или лечению кортикостероидами)

Отслойку сетчатки

Ленточная кератопатия (отложение кальция в виде полос на роговице)

Неоваскуляризацию сетчатки, зрительного нерва или радужной оболочки глаза

Гипотония (внутриглазное давление, которое является слишком низким для поддержания здоровья глаза)