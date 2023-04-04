Конъюнктивит может сопровождать обычную простуду и другие системные вирусные инфекции (особенно корь, а также ветряную оспу, краснуху и паротит). Изолированный вирусный конъюнктивит без системных проявлений обычно возникает из-за аденовирусов (до 90% вирусных конъюнктивитов), а иногда и от энтеровирусов или вируса простого герпеса (от 1,3 до 4,8% случаев вирусного конъюнктивита).

Эпидемический кератоконъюнктивит – это тяжелая форма вирусного конъюнктивита, которая обычно вызывается аденовирусом серотипов Ad 5, 8, 11, 13, 19 и 37. Аденовирусы также могут быть идентифицированы по генотипам. Генотип HADV-D ассоцирован с конъюнктивитом, а HADV-D53 и HADV-D54 ассоциированы с эпидемическим кератоконъюнктивитом. Фарингоконъюнктивальная лихорадка обычно является результатом воздействия аденовирусов серотипов 3, 4 и 7. В Африке и Азии регистрируют вспышки острого геморрагического конъюнктивита – редкого типа конъюнктивита, вызываемого энтеровирусом 70-го типа. Инфекции, вызванные вирусом Эбола и SARS-CoV-2 (которые связаны с высококонтагиозными и потенциально смертельными заболеваниями Геморрагическая лихорадка Эбола и COVID-19 соответственно) могут проявляться двусторонней гиперемией конъюнктивы, слезотечением и системными симптомами. Следует соблюдать осторожность и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты при обследовании пациентов с конъюнктивитом, системными симптомами и посещавших регионы высокого риска.