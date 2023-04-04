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Вирусный конъюнктивит

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Вирусный конъюнктивит – высококонтагиозное острое инфекционное поражение конъюнктивы, обычно вызываемое аденовирусом. Его симптомы включают чувство раздражения в глазу, светобоязнь и водянистые выделения. Диагноз ставится на основании клинической картины, в некоторых случаях рекомендовано выращивание вирусных культур и иммуноферментный анализ. Данное заболевание имеет склонность к самоизлечению, однако в тяжелых случаях показано применение местных глюкокортикоидов.

(См. также Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)).

Этиология вирусного конъюнктивита

Конъюнктивит может сопровождать обычную простуду и другие системные вирусные инфекции (особенно корь, а также ветряную оспу, краснуху и паротит). Изолированный вирусный конъюнктивит без системных проявлений обычно возникает из-за аденовирусов (до 90% вирусных конъюнктивитов), а иногда и от энтеровирусов или вируса простого герпеса (от 1,3 до 4,8% случаев вирусного конъюнктивита).

Эпидемический кератоконъюнктивит – это тяжелая форма вирусного конъюнктивита, которая обычно вызывается аденовирусом серотипов Ad 5, 8, 11, 13, 19 и 37. Аденовирусы также могут быть идентифицированы по генотипам. Генотип HADV-D ассоцирован с конъюнктивитом, а HADV-D53 и HADV-D54 ассоциированы с эпидемическим кератоконъюнктивитом. Фарингоконъюнктивальная лихорадка обычно является результатом воздействия аденовирусов серотипов 3, 4 и 7. В Африке и Азии регистрируют вспышки острого геморрагического конъюнктивита – редкого типа конъюнктивита, вызываемого энтеровирусом 70-го типа. Инфекции, вызванные вирусом Эбола и SARS-CoV-2 (которые связаны с высококонтагиозными и потенциально смертельными заболеваниями Геморрагическая лихорадка Эбола и COVID-19 соответственно) могут проявляться двусторонней гиперемией конъюнктивы, слезотечением и системными симптомами. Следует соблюдать осторожность и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты при обследовании пациентов с конъюнктивитом, системными симптомами и посещавших регионы высокого риска.

Симптомы и признаки вирусного конъюнктивита

Заболевание имеет инкубационный период около 5–12 дней, по истечении которых в одном глазу развивается гиперемия конъюнктивы, появляются водянистые выделения и чувство раздражения глаза, быстро распространяющиеся на другой глаз. На конъюнктиве век могут быть видны фолликулы. Часто наблюдаются увеличение и болезненность предушных лимфатических узлов. Многие пациенты сообщают о недавнем контакте с больным конъюнктивитом и/или инфекциями верхних дыхательных путей.

При эпидемическом кератоконъюнктивите у пациентов развивается фотофобия и появляется чувство инородного тела вследствие поражения роговицы. Также иногда наблюдается хемоз. Фибриновые пседвомембраны и скопление воспалительных клеток на конъюнктиве век и/или фокальное воспаление роговицы могут обуславливать нечеткость зрения. Даже после разрешения конъюнктивита, в течение 2 лет при осмотре с помощью щелевой лампы могут определяться остаточные субэпителиальные очаги помутнения роговицы (множественные, монетообразные точки диаметром 0,5–1 мм). Очаги помутнения роговицы иногда могут приводить к снижению остроты зрения и формированию ореолов и вспышек вокруг предметов.

Диагностика вирусного конъюнктивита

  • Клиническая оценка

Диагностика конъюнктивита и дифференциальная диагностика между бактериальным, вирусным, и неинфекционным конъюнктивитом (см. таблицу Дифференциальные признаки острого конъюнктивита) обычно являются клиническими; однако дифференциация между вирусным и бактериальным конъюнктивитом может быть неточной, потому что симптомы могут наслаиваться или перекрещиваться. Для роста вируса необходимы специальные тканевые культуры, но они показаны редко. В диагностике могут быть полезны такие методы, как метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и другие иммунологические экспресс-анализы, проводимые амбулаторно, особенно при тяжелом воспалении и необходимости исключить другие заболевания (например, флегмону орбиты).

Клинически вирусный и бактериальный конъюнктивит можно различить по наличию гнойных выделений, поражения предушных лимфоузлов и, в случае эпидемического кератоконъюнктивита, хемоза. Пациентам с фотофобией проводят окрашивание флуоресцеином и осматривают с помощью щелевой лампы. Эпидемический кератоконъюнктивит может вызвать точечное окрашивание роговицы. Вторичная бактериальная инфекция на фоне вирусного конъюнктивита наблюдается очень редко. Однако если какие-либо признаки указывают на бактериальный конъюнктивит (например, гнойные выделения), могут быть полезны посевы или другие исследования.

Таблица
Таблица

Дифференциальные особенности острого конъюнктивита

Этиология

Выделения/Тип клетки

Отек века

Вовлечение лимфатического узла

Зуд

Бактериальная

Гнойные/полиморфноядерные лейкоциты

Умеренный

Как правило, нет

Нет

Вирусные

Прозрачные/мононуклеарные клетки

Минимальный

Часто присутствует

Обычно отсутствует

Аллергический

Прозрачные, мукоидные, вязкие/эозинофилы

От среднетяжелого до тяжелого

Нет

От умеренного до интенсивного

Вирусный конъюнктивит

  • Поддерживающие меры

Вирусный конъюнктивит обладает высокой контагиозностью, необходимо соблюдать меры предосторожности относительно передачи инфекции.

Врачи принимают следующие меры предосторожности, чтобы избежать передачи инфекции:

  • Использовать дезинфицирующее средство для рук или хорошо мыть руки (полностью намылить руки, потереть в течение 20 секунд, хорошо промыть и выключить воду с помощью бумажного полотенца).

  • Дезинфицировать инструменты и оборудование после обследования пациентов

Пациентам необходимо выполнять следующее:

  • Использовать дезинфицирующие средства для рук и/или тщательно мыть руки после прикасания к их глазам или носовым выделениям

  • Избегать прикасаться к неинфицированному глазу после касания зараженного глаза

  • Избегать использования бывших в употреблении у другого пациента полотенец или подушек

  • Избегать плавания в бассейнах

Глаза необходимо очищать от секрета; повязку на глаза накладывать запрещено. При конъюнктивите маленькие дети освобождаются от посещения школы для предотвращения распространения инфекции.

Вирусный конъюнктивит имеет склонность к самоизлечению и длится при средней тяжести около 1 недели и в тяжелых случаях до 3 недель. Для облегчения симптоматики рекомендуются холодные компрессы. При выраженной фотофобии или нарушении зрения могут быть эффективны местные глюкокортикоиды (например, 1%-ный преднизолон ацетат 4 раза в день). Данные препараты обычно назначаются офтальмологом. Перед применением кортикостероидов необходимо сперва исключить кератит, вызванный вирусом простого герпеса (с окрашиванием флюоресцеином и осмотром щелевой лампой), т.к. эти препараты могут ухудшить его течение. Местное применение глазных капель с циклоспорином А в целом менее эффективно, однако они могут помочь в случаях, когда применение капель с кортикостероидами ограничено побочными эффектами. В тяжелых случаях любые псевдомембраны конъюнктивы должны быть удалены при исследовании на щелевой лампе, чтобы уменьшить вероятность рубцевания конъюнктивы и формирования симблефарона.

Основные положения

  • В большинстве случаев вирусный конъюнктивит является высоко контагиозной инфекцией, которая вызывается адено- и энтеровирусами.

  • Клинически вирусный и бактериальный конъюнктивит можно различить по наличию гнойных выделений, поражения предушных лимфоузлов и, в случае эпидемического кератоконъюнктивита, хемоза.

  • Диагноз обычно ставится на основе клинических данных.

  • Показано лечение холодными компрессами и меры по профилактике распространения инфекции.

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