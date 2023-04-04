Вирусный конъюнктивит – высококонтагиозное острое инфекционное поражение конъюнктивы, обычно вызываемое аденовирусом. Его симптомы включают чувство раздражения в глазу, светобоязнь и водянистые выделения. Диагноз ставится на основании клинической картины, в некоторых случаях рекомендовано выращивание вирусных культур и иммуноферментный анализ. Данное заболевание имеет склонность к самоизлечению, однако в тяжелых случаях показано применение местных глюкокортикоидов.
(См. также Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)).
Этиология вирусного конъюнктивита
Конъюнктивит может сопровождать обычную простуду и другие системные вирусные инфекции (особенно корь, а также ветряную оспу, краснуху и паротит). Изолированный вирусный конъюнктивит без системных проявлений обычно возникает из-за аденовирусов (до 90% вирусных конъюнктивитов), а иногда и от энтеровирусов или вируса простого герпеса (от 1,3 до 4,8% случаев вирусного конъюнктивита).
Эпидемический кератоконъюнктивит – это тяжелая форма вирусного конъюнктивита, которая обычно вызывается аденовирусом серотипов Ad 5, 8, 11, 13, 19 и 37. Аденовирусы также могут быть идентифицированы по генотипам. Генотип HADV-D ассоцирован с конъюнктивитом, а HADV-D53 и HADV-D54 ассоциированы с эпидемическим кератоконъюнктивитом. Фарингоконъюнктивальная лихорадка обычно является результатом воздействия аденовирусов серотипов 3, 4 и 7. В Африке и Азии регистрируют вспышки острого геморрагического конъюнктивита – редкого типа конъюнктивита, вызываемого энтеровирусом 70-го типа. Инфекции, вызванные вирусом Эбола и SARS-CoV-2 (которые связаны с высококонтагиозными и потенциально смертельными заболеваниями Геморрагическая лихорадка Эбола и COVID-19 соответственно) могут проявляться двусторонней гиперемией конъюнктивы, слезотечением и системными симптомами. Следует соблюдать осторожность и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты при обследовании пациентов с конъюнктивитом, системными симптомами и посещавших регионы высокого риска.
Симптомы и признаки вирусного конъюнктивита
Заболевание имеет инкубационный период около 5–12 дней, по истечении которых в одном глазу развивается гиперемия конъюнктивы, появляются водянистые выделения и чувство раздражения глаза, быстро распространяющиеся на другой глаз. На конъюнктиве век могут быть видны фолликулы. Часто наблюдаются увеличение и болезненность предушных лимфатических узлов. Многие пациенты сообщают о недавнем контакте с больным конъюнктивитом и/или инфекциями верхних дыхательных путей.
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При эпидемическом кератоконъюнктивите у пациентов развивается фотофобия и появляется чувство инородного тела вследствие поражения роговицы. Также иногда наблюдается хемоз. Фибриновые пседвомембраны и скопление воспалительных клеток на конъюнктиве век и/или фокальное воспаление роговицы могут обуславливать нечеткость зрения. Даже после разрешения конъюнктивита, в течение 2 лет при осмотре с помощью щелевой лампы могут определяться остаточные субэпителиальные очаги помутнения роговицы (множественные, монетообразные точки диаметром 0,5–1 мм). Очаги помутнения роговицы иногда могут приводить к снижению остроты зрения и формированию ореолов и вспышек вокруг предметов.
Диагностика вирусного конъюнктивита
Клиническая оценка
Диагностика конъюнктивита и дифференциальная диагностика между бактериальным, вирусным, и неинфекционным конъюнктивитом (см. таблицу Дифференциальные признаки острого конъюнктивита) обычно являются клиническими; однако дифференциация между вирусным и бактериальным конъюнктивитом может быть неточной, потому что симптомы могут наслаиваться или перекрещиваться. Для роста вируса необходимы специальные тканевые культуры, но они показаны редко. В диагностике могут быть полезны такие методы, как метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и другие иммунологические экспресс-анализы, проводимые амбулаторно, особенно при тяжелом воспалении и необходимости исключить другие заболевания (например, флегмону орбиты).
Клинически вирусный и бактериальный конъюнктивит можно различить по наличию гнойных выделений, поражения предушных лимфоузлов и, в случае эпидемического кератоконъюнктивита, хемоза. Пациентам с фотофобией проводят окрашивание флуоресцеином и осматривают с помощью щелевой лампы. Эпидемический кератоконъюнктивит может вызвать точечное окрашивание роговицы. Вторичная бактериальная инфекция на фоне вирусного конъюнктивита наблюдается очень редко. Однако если какие-либо признаки указывают на бактериальный конъюнктивит (например, гнойные выделения), могут быть полезны посевы или другие исследования.
Дифференциальные особенности острого конъюнктивита
Этиология
Выделения/Тип клетки
Отек века
Вовлечение лимфатического узла
Зуд
Гнойные/полиморфноядерные лейкоциты
Умеренный
Как правило, нет
Нет
Прозрачные/мононуклеарные клетки
Минимальный
Часто присутствует
Обычно отсутствует
Прозрачные, мукоидные, вязкие/эозинофилы
От среднетяжелого до тяжелого
Нет
От умеренного до интенсивного
Вирусный конъюнктивит
Поддерживающие меры
Вирусный конъюнктивит обладает высокой контагиозностью, необходимо соблюдать меры предосторожности относительно передачи инфекции.
Врачи принимают следующие меры предосторожности, чтобы избежать передачи инфекции:
Использовать дезинфицирующее средство для рук или хорошо мыть руки (полностью намылить руки, потереть в течение 20 секунд, хорошо промыть и выключить воду с помощью бумажного полотенца).
Дезинфицировать инструменты и оборудование после обследования пациентов
Пациентам необходимо выполнять следующее:
Использовать дезинфицирующие средства для рук и/или тщательно мыть руки после прикасания к их глазам или носовым выделениям
Избегать прикасаться к неинфицированному глазу после касания зараженного глаза
Избегать использования бывших в употреблении у другого пациента полотенец или подушек
Избегать плавания в бассейнах
Глаза необходимо очищать от секрета; повязку на глаза накладывать запрещено. При конъюнктивите маленькие дети освобождаются от посещения школы для предотвращения распространения инфекции.
Вирусный конъюнктивит имеет склонность к самоизлечению и длится при средней тяжести около 1 недели и в тяжелых случаях до 3 недель. Для облегчения симптоматики рекомендуются холодные компрессы. При выраженной фотофобии или нарушении зрения могут быть эффективны местные глюкокортикоиды (например, 1%-ный преднизолон ацетат 4 раза в день). Данные препараты обычно назначаются офтальмологом. Перед применением кортикостероидов необходимо сперва исключить кератит, вызванный вирусом простого герпеса (с окрашиванием флюоресцеином и осмотром щелевой лампой), т.к. эти препараты могут ухудшить его течение. Местное применение глазных капель с циклоспорином А в целом менее эффективно, однако они могут помочь в случаях, когда применение капель с кортикостероидами ограничено побочными эффектами. В тяжелых случаях любые псевдомембраны конъюнктивы должны быть удалены при исследовании на щелевой лампе, чтобы уменьшить вероятность рубцевания конъюнктивы и формирования симблефарона.
Основные положения
В большинстве случаев вирусный конъюнктивит является высоко контагиозной инфекцией, которая вызывается адено- и энтеровирусами.
Клинически вирусный и бактериальный конъюнктивит можно различить по наличию гнойных выделений, поражения предушных лимфоузлов и, в случае эпидемического кератоконъюнктивита, хемоза.
Диагноз обычно ставится на основе клинических данных.
Показано лечение холодными компрессами и меры по профилактике распространения инфекции.