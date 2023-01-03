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Дерматит кистей и стоп

(Дисгидротический дерматит)

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Дерматит кистей и стоп - это дерматит, поражающий кожу кистей и/или стоп. Может возникнуть как следствие контактного (аллергический или из-за раздражения) или атопического дерматита. Проявления: эритема, шелушение и утолщение кожи. Отличительной особенностью дерматита кистей и стоп является то, что обычно вначале он проявляется крошечными везикулами и называется дисгидротической экземой (хотя это все равно дерматит кистей и стоп). Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение зависит от причины и может включать в себя местные препараты, фототерапию, иногда системные иммунодепрессанты.

(См. также Определение дерматита)

Патофизиология дерматита кистей и стоп

Отличительным гистологическим признаком дерматита является отек эпидермальных кератиноцитов (спонгиоз). Когда отек увеличивается, межклеточные связи (десмосомы) разрываются, образуя микровезикулы. Микровезикулы становятся хорошо заметными только после того, как увеличатся. В других областях, кроме рук и ног, эти пузырьки обычно быстро разрываются и не обнаруживаются. Однако, из-за более толстого рогового слоя, везикулы на руках и ногах, как правило, сохраняются дольше и становятся видимыми. Заметность этих пузырьков указывает на дисгидротический дерматит (неправильное название, поскольку он не имеет ничего общего с потливостью или патологией потовых желез).

Наиболее тяжелая форма дисгидротического дерматита, помфоликс, характеризуется слиянием пузырьков, с формированием более крупных пузырей. Помфоликс называют хейропомфоликсом, когда помфоликс на руках, подопомфоликсом, когда помфоликс на ногах, и хейроподопомифолексом, когда помфоликс и на руках, и на ногах.

Симптомы и признаки дерматита кистей и стоп

Эритема, шелушение и утолщение кожи могут прогрессировать до появления зудящих пузырьков или булл на ладонях, боковых поверхностях пальцев или подошвах (так называемый дисгидротический дерматит), которые могут разрываться, образовывая эрозии и корки. Первым заметным симптомом могут быть везикулы. В зависимости от этиологии и характера воздействия симптомы могут проявляться периодически.

Распространенным провоцирующим фактором является частый или длительный контакт с водой (например, частое мытье рук, работа с водой или влажными веществами), особенно с растворенными в ней моющими средствами.

Дисгидротический дерматит
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На этой фотографии показана везикулярная сыпь и участки гиперкератоза на коже подошвы пациента с дисгидротическим дерматитом стопы. Небольшой волдырь на основании пятого пальца и разрыв буллезного поражения на основании четвертого пальца ноги указывают на начальное прогрессирование до поражения стопы помфоликсом (подопомфоликс).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика дерматита кистей и стоп

  • Клиническая оценка

Обычно диагноз дерматита кистей и стоп устанавливают на основании расположения и внешнего вида кожных поражений.

Дифференциальную диагностику дерматита кистей и стоп проводят с

  • Грибковая инфекция

  • Ладонно-подошвенный псориаз

Грибковые инфекции, которые характеризуются схожей воспалительной реакцией кожи, и тоже вызывают зуд, эритему и шелушение. Могут появится везикулы и волдыри (буллезная дерматофития), как правило, выраженные только на руках и ногах, как при дерматите рук и ног. Наиболее отличительным дифференциальным признаком наличия инфекции является характерная кольцевидная форма элементов грибковой инфекции, приобретающая такой вид вследствие центробежного роста дерматофитов в коже.

Ладонно-подошвенный псориаз также трудно отличить от дерматита на кистях и стопах. Особенности ладонно-подошвенного псориаза, которые могут помочь в дифференциальной диагностике, включают эритематозные и чешуйчатые бляшки, которые очень четко разграничены, стерильные пустулы и другие признаки псориаза, такие как псориатические изменения ногтей и псориатические бляшки в других местах. Кроме того, везикулы могут возникать при дерматите кистей и стоп, но они не являются признаком ладонно-подошвенного псориаза. Тем не менее как везикулы, так и пустулы могут наблюдаться одновременно, например:

  • Когда сосуществуют дисгидротический дерматит и ладонно-подошвенный псориаз

  • Когда везикулы при дисгидротическом дерматите становятся инфицированными

  • Когда пациенты с ладонно-подошвенным псориазом становятся сенсибилизированными (например, к местным кортикостероидам) и развивается аллергический контактный дерматит

  • Когда ладонно-подошвенный псориаз вызван (феномен Кёбнера) аллергической контактной реакцией

Многие заболевания, помимо дерматита, могут поражать руки и ноги. Среди них:

Эксфолиативный кератолиз (также известный как ламеллярный дисгидроз или дисгидроз ламеллозы sicca) не является воспалением кожи (и, таким образом, не является дерматитом). Он поражает кисть и стопы и характеризуется кольцевой эритемой на ладонных поверхностях кистей и стоп с заполненными воздухом волдырями, с возможным последующим шелушением. Небольшие кольцевые "венчики" шелушения с белыми чешуйками по краю могут поражать ладони (реже подошвы), но не затрагивают тыльные стороны кистей и стоп. Отсутствуют, заполненные жидкостью, пузыри Эксфолиативный кератолиз может усугубляться теплой погодой, гипергидрозом, трением и контактом с водой.

Синдром "кисть-стопа" известен под различными терминами, включая акральную эритему, ладонно-подошвенную эритродизестезию, токсическую эритему ладоней и подошв, реакцию Боргдорфа и токсическую эритему при химиотерапии. Это заболевание представляет собой токсическую реакцию кожи, вызванную применением некоторых препаратов для системной химиотерапии (например, капецитабин, цитарабин, фторурацил, идарубицин, доксорубицин, таксаны, метотрексат, цисплатин, тегафур). Симптомы начинаются с покалывания в ладонях и/или подошвах и впоследствии проявляются отеком и болезненной симметричной эритемой, особенно над жировыми подушечками дистальных фаланг. В ладонях и ступнях могут возникнуть боль, онемение, шелушение или образоваться пузыри.

Лечение дерматита рук и ног

  • Лечение причины заболевания, когда это возможно

  • Поддерживающие меры

  • Местные препараты и фототерапия

  • При тяжелом течении заболевания – иногда системные кортикостероиды или иммунодепрессанты

Если это возможно, то лечение должно быть направлено на причину.

Пациенты должны избегать контактных аллергенов а также кожных ирритантовособенно частого или длительного контакта с водой и моющими средствами.

Местные кортикостероиды могут быть использованы, в зависимости от тяжести дерматита. Антигистаминные препараты помогают контролировать зуд.

Могут помочь фототерапия с использованием узкополосного ультрафиолета В (УФ-В) или ПУВА-терапия (при которой пациенты смачивают руки и/или ноги в растворе псоралена перед воздействием УФ-А).

Суперинфекцию лечат наружными или системными антибиотиками. При тяжелом течении заболевания можно использовать системные кортикостероиды, предпочтительно краткосрочно. Иногда, при потребности в длительном системном иммуносупрессивном лечении, можно назначать циклоспорин, микофенолат или метотрексат.

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