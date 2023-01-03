Дерматит кистей и стоп - это дерматит, поражающий кожу кистей и/или стоп. Может возникнуть как следствие контактного (аллергический или из-за раздражения) или атопического дерматита. Проявления: эритема, шелушение и утолщение кожи. Отличительной особенностью дерматита кистей и стоп является то, что обычно вначале он проявляется крошечными везикулами и называется дисгидротической экземой (хотя это все равно дерматит кистей и стоп). Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение зависит от причины и может включать в себя местные препараты, фототерапию, иногда системные иммунодепрессанты.
(См. также Определение дерматита)
Патофизиология дерматита кистей и стоп
Отличительным гистологическим признаком дерматита является отек эпидермальных кератиноцитов (спонгиоз). Когда отек увеличивается, межклеточные связи (десмосомы) разрываются, образуя микровезикулы. Микровезикулы становятся хорошо заметными только после того, как увеличатся. В других областях, кроме рук и ног, эти пузырьки обычно быстро разрываются и не обнаруживаются. Однако, из-за более толстого рогового слоя, везикулы на руках и ногах, как правило, сохраняются дольше и становятся видимыми. Заметность этих пузырьков указывает на дисгидротический дерматит (неправильное название, поскольку он не имеет ничего общего с потливостью или патологией потовых желез).
Наиболее тяжелая форма дисгидротического дерматита, помфоликс, характеризуется слиянием пузырьков, с формированием более крупных пузырей. Помфоликс называют хейропомфоликсом, когда помфоликс на руках, подопомфоликсом, когда помфоликс на ногах, и хейроподопомифолексом, когда помфоликс и на руках, и на ногах.
Симптомы и признаки дерматита кистей и стоп
Эритема, шелушение и утолщение кожи могут прогрессировать до появления зудящих пузырьков или булл на ладонях, боковых поверхностях пальцев или подошвах (так называемый дисгидротический дерматит), которые могут разрываться, образовывая эрозии и корки. Первым заметным симптомом могут быть везикулы. В зависимости от этиологии и характера воздействия симптомы могут проявляться периодически.
Распространенным провоцирующим фактором является частый или длительный контакт с водой (например, частое мытье рук, работа с водой или влажными веществами), особенно с растворенными в ней моющими средствами.
Диагностика дерматита кистей и стоп
Клиническая оценка
Обычно диагноз дерматита кистей и стоп устанавливают на основании расположения и внешнего вида кожных поражений.
Дифференциальную диагностику дерматита кистей и стоп проводят с
Грибковая инфекция
Ладонно-подошвенный псориаз
Грибковые инфекции, которые характеризуются схожей воспалительной реакцией кожи, и тоже вызывают зуд, эритему и шелушение. Могут появится везикулы и волдыри (буллезная дерматофития), как правило, выраженные только на руках и ногах, как при дерматите рук и ног. Наиболее отличительным дифференциальным признаком наличия инфекции является характерная кольцевидная форма элементов грибковой инфекции, приобретающая такой вид вследствие центробежного роста дерматофитов в коже.
Ладонно-подошвенный псориаз также трудно отличить от дерматита на кистях и стопах. Особенности ладонно-подошвенного псориаза, которые могут помочь в дифференциальной диагностике, включают эритематозные и чешуйчатые бляшки, которые очень четко разграничены, стерильные пустулы и другие признаки псориаза, такие как псориатические изменения ногтей и псориатические бляшки в других местах. Кроме того, везикулы могут возникать при дерматите кистей и стоп, но они не являются признаком ладонно-подошвенного псориаза. Тем не менее как везикулы, так и пустулы могут наблюдаться одновременно, например:
Когда сосуществуют дисгидротический дерматит и ладонно-подошвенный псориаз
Когда везикулы при дисгидротическом дерматите становятся инфицированными
Когда пациенты с ладонно-подошвенным псориазом становятся сенсибилизированными (например, к местным кортикостероидам) и развивается аллергический контактный дерматит
Когда ладонно-подошвенный псориаз вызван (феномен Кёбнера) аллергической контактной реакцией
Многие заболевания, помимо дерматита, могут поражать руки и ноги. Среди них:
Грибковые инфекции (например, микоз рук, микоз стоп, кожные грибковые инфекции)
Вирусные инфекции (например, герпетический панариций, бородавки)
Бактериальные инфекции (например, импетиго, атипичные микобактериальные инфекции)
Паразитарные инфекции (например, чесотка, кожный синдром larva migrans)
Наследственный буллезный эпидермоз (много различных подтипов)
Эксфолиативный кератолиз (ламеллярный дисгидроз)
Ладонно-подошвенный синдром
Эксфолиативный кератолиз (также известный как ламеллярный дисгидроз или дисгидроз ламеллозы sicca) не является воспалением кожи (и, таким образом, не является дерматитом). Он поражает кисть и стопы и характеризуется кольцевой эритемой на ладонных поверхностях кистей и стоп с заполненными воздухом волдырями, с возможным последующим шелушением. Небольшие кольцевые "венчики" шелушения с белыми чешуйками по краю могут поражать ладони (реже подошвы), но не затрагивают тыльные стороны кистей и стоп. Отсутствуют, заполненные жидкостью, пузыри Эксфолиативный кератолиз может усугубляться теплой погодой, гипергидрозом, трением и контактом с водой.
Синдром "кисть-стопа" известен под различными терминами, включая акральную эритему, ладонно-подошвенную эритродизестезию, токсическую эритему ладоней и подошв, реакцию Боргдорфа и токсическую эритему при химиотерапии. Это заболевание представляет собой токсическую реакцию кожи, вызванную применением некоторых препаратов для системной химиотерапии (например, капецитабин, цитарабин, фторурацил, идарубицин, доксорубицин, таксаны, метотрексат, цисплатин, тегафур). Симптомы начинаются с покалывания в ладонях и/или подошвах и впоследствии проявляются отеком и болезненной симметричной эритемой, особенно над жировыми подушечками дистальных фаланг. В ладонях и ступнях могут возникнуть боль, онемение, шелушение или образоваться пузыри.
Лечение дерматита рук и ног
Лечение причины заболевания, когда это возможно
Поддерживающие меры
Местные препараты и фототерапия
При тяжелом течении заболевания – иногда системные кортикостероиды или иммунодепрессанты
Если это возможно, то лечение должно быть направлено на причину.
Пациенты должны избегать контактных аллергенов а также кожных ирритантовособенно частого или длительного контакта с водой и моющими средствами.
Местные кортикостероиды могут быть использованы, в зависимости от тяжести дерматита. Антигистаминные препараты помогают контролировать зуд.
Могут помочь фототерапия с использованием узкополосного ультрафиолета В (УФ-В) или ПУВА-терапия (при которой пациенты смачивают руки и/или ноги в растворе псоралена перед воздействием УФ-А).
Суперинфекцию лечат наружными или системными антибиотиками. При тяжелом течении заболевания можно использовать системные кортикостероиды, предпочтительно краткосрочно. Иногда, при потребности в длительном системном иммуносупрессивном лечении, можно назначать циклоспорин, микофенолат или метотрексат.