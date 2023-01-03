Дерматит кистей и стоп

Клиническая оценка

Обычно диагноз дерматита кистей и стоп устанавливают на основании расположения и внешнего вида кожных поражений.

Дифференциальную диагностику дерматита кистей и стоп проводят с

Грибковая инфекция

Ладонно-подошвенный псориаз

Грибковые инфекции, которые характеризуются схожей воспалительной реакцией кожи, и тоже вызывают зуд, эритему и шелушение. Могут появится везикулы и волдыри (буллезная дерматофития), как правило, выраженные только на руках и ногах, как при дерматите рук и ног. Наиболее отличительным дифференциальным признаком наличия инфекции является характерная кольцевидная форма элементов грибковой инфекции, приобретающая такой вид вследствие центробежного роста дерматофитов в коже.

Ладонно-подошвенный псориаз также трудно отличить от дерматита на кистях и стопах. Особенности ладонно-подошвенного псориаза, которые могут помочь в дифференциальной диагностике, включают эритематозные и чешуйчатые бляшки, которые очень четко разграничены, стерильные пустулы и другие признаки псориаза, такие как псориатические изменения ногтей и псориатические бляшки в других местах. Кроме того, везикулы могут возникать при дерматите кистей и стоп, но они не являются признаком ладонно-подошвенного псориаза. Тем не менее как везикулы, так и пустулы могут наблюдаться одновременно, например:

Когда сосуществуют дисгидротический дерматит и ладонно-подошвенный псориаз

Когда везикулы при дисгидротическом дерматите становятся инфицированными

Когда пациенты с ладонно-подошвенным псориазом становятся сенсибилизированными (например, к местным кортикостероидам) и развивается аллергический контактный дерматит

Когда ладонно-подошвенный псориаз вызван (феномен Кёбнера) аллергической контактной реакцией

Многие заболевания, помимо дерматита, могут поражать руки и ноги. Среди них:

Эксфолиативный кератолиз (также известный как ламеллярный дисгидроз или дисгидроз ламеллозы sicca) не является воспалением кожи (и, таким образом, не является дерматитом). Он поражает кисть и стопы и характеризуется кольцевой эритемой на ладонных поверхностях кистей и стоп с заполненными воздухом волдырями, с возможным последующим шелушением. Небольшие кольцевые "венчики" шелушения с белыми чешуйками по краю могут поражать ладони (реже подошвы), но не затрагивают тыльные стороны кистей и стоп. Отсутствуют, заполненные жидкостью, пузыри Эксфолиативный кератолиз может усугубляться теплой погодой, гипергидрозом, трением и контактом с водой.

Синдром "кисть-стопа" известен под различными терминами, включая акральную эритему, ладонно-подошвенную эритродизестезию, токсическую эритему ладоней и подошв, реакцию Боргдорфа и токсическую эритему при химиотерапии. Это заболевание представляет собой токсическую реакцию кожи, вызванную применением некоторых препаратов для системной химиотерапии (например, капецитабин, цитарабин, фторурацил, идарубицин, доксорубицин, таксаны, метотрексат, цисплатин, тегафур). Симптомы начинаются с покалывания в ладонях и/или подошвах и впоследствии проявляются отеком и болезненной симметричной эритемой, особенно над жировыми подушечками дистальных фаланг. В ладонях и ступнях могут возникнуть боль, онемение, шелушение или образоваться пузыри.