Атопический дерматит (экзема)

Все нижеуказанные факторы способствуют развитию атопического дерматита:

Генетические факторы

Дисфункция эпидермального барьера

Иммунологические механизмы

Экологические триггеры

В развитии атопического дерматита участвуют гены, кодирующие эпидермальные и иммунологические белки. Основным предрасполагающим фактором для атопического дерматита является наличие у многих пациентов мутации потери функции гена, кодирующего белок филаггрин (1). Филаггрин является компонентом оболочки ороговевших клеток, продуцируемым дифференцирующимися кератиноцитами. Это крайне важно для создания гигроскопического барьера рогового слоя (также называемого естественного увлажняющего фактора). Около 10% населения Европы являются гетерозиготными носителями мутаций, связанных с нарушением функции филаггрина. Наличие этих мутаций (а также более интрагенных копирующих мутаций) увеличивает риск более тяжелого атопического дерматита и более высоких уровней IgE. Мутации гена филаггрина также связаны с аллергией на арахис и астмой, даже при отсутствии атопического дерматита.

Эти недавние молекулярные открытия дают новое понимание атопического дерматита и того, как кожное воспаление, Т-клеточная гиперчувствительность замедленного типа, связано с аллергическими состояниями с гиперчувствительностью немедленного типа, такими как астма и аллергический ринит (сенная лихорадка). Дефект эпидермального кожного барьера, обусловленный мутациями филягрина, объясняет развитие ксероза и предрасположенность к раздражению кожи. Это приводит к возникновению атопического дерматита, который не является аллергической реакцией. Кожное воспаление, напротив, является Т-клеточно-опосредованной гиперчувствительностью замедленного типа и включает Th2-доминантный компонент в коже. Эта гиперчувствительность снижает уровень антимикробных пептидов (например, бета-дефенсинов), что объясняет, почему пациенты с атопическим дерматитом предрасположены к развитию бактериальных и вирусных инфекций кожи. Повышенная проницаемость к кожным ирритантам и аллергенам также приводит к Th2-доминантному воспалению, которое, в свою очередь, стимулирует продукцию IgE и предрасполагает к развитию гиперчувствительности немедленного типа. Однако, поскольку основным механизмом, опосредующим атопический дерматит, является задержка клеточно-опосредованного иммунитета, избегание аллергенов немедленного типа (например, пыльцы, пылевых клещей) обычно не улучшает течение атопического дерматита. Хотя реакции гиперчувствительности немедленного типа (например, астма, аллергический ринит) возникают в результате нарушения барьерной функции кожи, они не играют никакой роли в Т-клеточно-опосредованным кожном воспалении при атопическом дерматите.

У пациентов с атопическим диатезом атопический дерматит обычно предшествует аллергическому риноконъюнктивиту и астме. Иногда эта последовательность называется "атопическим маршем" и происходит, потому что дефект кожного барьера является первичным поражением при атопических состояниях.