Ни одна из причин булезного пемфигоида не была подтверждена; однако к провоцирующим факторам относят следующее:

Прием лекарственных препаратов (включая фуросемид, спиронолактон, омепразол, PD-1 PD-L1 моноклональные антитела [например, дурвалунаб, ниволунаб, пембролизумаб], сульфасалазин, пенициллин, пеницилламин, этанерцепт, нейролептики и ингибиторы дипептидилпептидазы-4)

Физические инициирующие факторы (в том числе травма, лучевая терапия рака молочной железы, УФ излучение и антралин)

Кожные заболевания (включая псориаз, плоский лишай и некоторые инфекции)

Заболевания (сахарный диабет, ревматоидный артрит, язвенный колит и рассеянный склероз)

Генетические и экологические факторы могут иметь определенное значение.

Триггерные факторы могут индуцировать аутоимунную реакцию, имитируя молекулярную последовательность в базальной мембране эпидермиса (молекулярная мимикрия как при лекарственных препаратах и, возможно, инфекциях), меняя или влияя на нормальные толерантные аутоантигены (как с физическими провоцирующими факторами, так и заболеваниями), или с помощью других механизмов. Распространение антигенных эпитопов запускает имунную реакцию, при которой аутореактивные лимфоциты атакуют нормальные толерантные аутоантигены, что способствует хроническому течению заболевания.

Буллезному пемфигоиду могут предшествовать определенные нарушения центральной нервной системы (ЦНС) и психические расстройства, особенно рассеянный склероз и шизофрения, но также и деменция, внутричерепные кровотечения, инсульт, бредовые расстройства и расстройства личности и болезнь Паркинсона. Буллезный пемфигоид может предшествовать данным заболеваниям в незначительной степени. Предполагаемые общие причины включают перекрёстно-реагирующий иммунный ответ между нейрональными и кожными антигенами (BPAg1 экспрессирован в ЦНС), а также триггерное действие некоторых медикаментов, применяемых для лечения расстройств ЦНС (например, фенотиазиновых антипсихотиков, спиронолактона); однако механизм триггерного действия препаратов до конца не изучен.