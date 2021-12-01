Выборочное использование перорального тербинафина или итраконазола

Периодическое использование местных препаратов (например, эфинаконазола, таваборола, 8% циклопирокса, аморолфина)

Онихомикоз не всегда лечится, потому что много случаев протекает бессимптомно или в легкой форме, редко сопровождается осложнениями, в то время как наиболее эффективные пероральные препараты могут быть гепатотоксичными и вызвать серьезные взаимодействия лекарственных веществ. Некоторые показания к терапии:

Ипсилатеральный флегмона в анамнезе

сахарный диабет или другие факторы риска целлюлита;

Наличие тягостных симптомов

Психосоциальное влияние

Желание пациента избавиться от косметических недостатков (спорно)

Для лечения онихомикоза обычно применяют пероральные тербинафин или итраконазол. Тербинафин 250 мг 1 раз в день в течение 12 недель (6 недель для ногтей на руках) или пульс-терапия с 250 мг 1 раз в день в течение 1 недели в месяц до тех пор, до тех пор, пока ноготь не станет прозрачным, показатель эффективности лечения составляет 75-80%, итраконазол 200 мг 2 раза в день 1 неделя в течение 3 месяцев, уровень излечения достигает 40-50%, но общий уровень рецидивов оценивается в 10-50%. Необязательно полностью проводить лечение до полного устранения поврежденного ногтя, т.к. эти препараты связываются с ногтевой пластинкой, и их эффективность сохраняется даже после того, как прием препарата прекращен, однако в таких случаях риск рецидива может быть выше. Пораженный ноготь не восстановится, однако вновь отрастающий ноготь будет здоровым. Также может быть назначен флуконазол.

Новейшие местные средства эфинаконазол и таваборол могут проникать в ногтевую пластину и являются более эффективными, чем те, что применялись ранее.

Исследовательские методы лечения включают новые системы доставки тербинафина. Топическое нанесение антигрибковых лаков, содержащих эфинаконазол 10%, циклопирокс 8% или аморолфин 5% (недоступен в США), иногда является эффективным в качестве первичного лечения (уровень выздоровления составляет 30%) и может улучшить показатели излечения в качестве дополнительного средства к пероральным препаратам, особенно при резистентной инфекции.

Для снижения риска рецидива пациенту следует коротко остригать ногти, вытирать насухо стопы после купания, носить абсорбирующие носки и использовать противогрибковую присыпку для ног. Старую обувь носить не рекомендуется в связи с тем, что она может содержать множество грибковых спор.