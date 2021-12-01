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Обзор болезней ногтей (Overview of Nail Disorders)

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021

Различные заболевания могут поражать ногти, включая деформации, травмы, инфекции ногтя, паронихии, ретронихия и вросшие ногти на ногах. Многие системные заболевания и генетические синдромы, а также травмы могут быть причиной изменения ногтей.

Большинство ногтевых инфекций вызывают грибы (онихомикоз), но возможны также бактериальные и вирусные инфекции (например, синдром зеленого ногтя [Pseudomonas], герпетический панариций [вирус простого герпеса 1 типа]). Даже паразитарные инвазии, такие как норвежская чесотка, могут привести к изменениям ногтевой пластины. Паронихия – это инфекционное поражение не самого ногтя, а околоногтевых тканей.

Обыкновенные бородавки (verrucae vulgaris) возникают при инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, часто поражающей проксимальный ногтевой валик и иногда подногтевую область. Онихофагия (навязчивое обкусывание ногтей) способствует распространению этой инфекции. Бородавки в этой области трудны для излечения.

Ногти на пальцах ног требуют особого внимания у престарелых людей, а также при сахарном диабете и болезнях периферических сосудов; посещение врача-ортопеда позволяет избежать местного ухудшения состояния ногтей и вторичных инфекций путем оказания помощи в обычной стрижке ногтей.

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