Лимфаденит

Клиническая оценка

Иногда аспирация содержимого и посев на культурную среду или эксцизионная биопсия.

Фоновое заболевание обычно выявляется при сборе анамнеза и обследовании. Увеличенные, безболезненные, безэритематозные лимфатические узлы могут стать причиной для беспокойства по поводу других заболеваний, таких как лимфомы.

Если фоновое заболевание выявить не удается, показана аспирация с культуральным исследованием или эксцизионная биопсия (1).