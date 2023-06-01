Лимфаденит является проявлением острого инфекционного процесса при поражении одного или более лимфатических узлов. Симптомы включают боль, болезненность при пальпации и увеличение лимфатических узлов. Диагноз, как правило, клинический. Лечение обычно эмпирическое.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections) и Лимфангит (Lymphangitis))
Лимфаденит является признаком многих бактериальных, вирусных, грибковых и протозойных инфекций.
Очаговый лимфаденит характерен для следующих заболеваний:
Мультифокальный лимфаденит может возникать у пациентов со следующими заболеваниями:
Симптомы и признаки лимфаденита
Лимфаденит обычно вызывает боль, болезненность при пальпации и увеличение лимфатических узлов. Боль и болезненность при пальпации обычно отличают лимфаденит от лимфаденопатии. При некоторых инфекциях кожа над лимфоузлами воспаляется, иногда развивается целлюлит. Могут формироваться абсцессы, при вскрытии которых на поверхности кожи образуются дренирующие синусы. Лихорадка характерна.
Диагностика лимфаденита
Клиническая оценка
Иногда аспирация содержимого и посев на культурную среду или эксцизионная биопсия.
Фоновое заболевание обычно выявляется при сборе анамнеза и обследовании. Увеличенные, безболезненные, безэритематозные лимфатические узлы могут стать причиной для беспокойства по поводу других заболеваний, таких как лимфомы.
Если фоновое заболевание выявить не удается, показана аспирация с культуральным исследованием или эксцизионная биопсия (1).
Справочные материалы по диагностике
1. Olivas-Mazón R, Blázquez-Gamero D, Alberti-Masgrau N, et al: Diagnosis of nontuberculous mycobacterial lymphadenitis: The role of fine-needle aspiration. Eur J Pediatr 180(4):1279–1286, 2021. doi: 10.1007/s00431-020-03875-2
Лечение лимфаденита
Лечение причины заболевания
Лечение лимфаденита направлено на причину и обычно проводится эмпирически.
К эмпирическим препаратам относятся антибиотики, вводимые внутривенно, обычно направленные на золотистый стафилококк и пиогеннай стрептококк или атипичные микобактериальные инфекции, противогрибковые препараты и противопаразитарные средства в зависимости от этиологии или клинических подозрений. Многим больным может помочь амбулаторная терапия пероральными антибиотиками. Однако, у многих пациентов продолжают формироваться абсцессы, что требует хирургического дренирования; проводится обширное дренирование на фоне внутривенной антибиотикотерапии. Детям часто требуется внутривенное введение антибактериальных препаратов.
Горячие влажные компрессы могут несколько уменьшить боль.
Лимфаденит обычно регрессирует при своевременном начале терапии, хотя часто наблюдаются резидуальные персистирующие безболезненные очаги лимфаденопатии.