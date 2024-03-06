Гинекологическое обследование

Зеркало представляет собой металлический или пластиковый инструмент, используемый для раздвигания стенок влагалища, чтобы врач мог осмотреть влагалище и шейку матки. Существует 2 основных типа вагинальных зеркал: Грейвса (с изогнутым клинком) и Педерсена (с прямым клинком). Оба имеются в разных размерах; зеркало Педерсена доступно в узком и педиатрическом размерах. При необходимости следует использовать зеркала меньшего размера, исходя из анатомии или дискомфорта пациентки.

Перед осмотром с помощью зеркала необходимо попросить пациентку расслабить ноги и бедра. Перед осмотром зеркало иногда нагревают и перед введением смазывают смазкой на водной основе. При заборе образца для цитологии шейки матки следует избегать использования лубриканта. Если смазка на водной основе недоступна, перед введением зеркало можно промыть теплой водой.

Сначала можно провести пральцевое исследование, чтобы определить положение шейки матки. Зеркало вводят так, чтобы створки были расположены почти вертикально (приблизительно на 1 и 7 часов).

Гинекологический осмотр с помощью зеркала Изображение JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Зеркало продвигают по направлению к шейке матки, затем его следует повернуть рукояткой вниз и вытягивать обратно до полной визуализации шейки. Когда шейка матки видна, зеркала располагаются так, чтобы заднее зеркало находилось глубже шейки матки (в заднем своде влагалища), а переднее зеркало мягко поднималось и ложилось кпереди от шейки (в переднем своде влагалища). Врач должен открывать и закрывать зеркало медленно и осторожно, чтобы избежать ненужного дискомфорта.

При затруднении визуализации шейки матки может помочь гиперфлексия обоих тазобедренных суставов, чтобы приблизить оба бедра к брюшной стенке в положении дорсальной литотомии. Такое положение и более длинное или более широкое зеркало могут быть полезны для обследования пациенток с патологическим ожирением.

Шейку матки осматривают на наличие эритемы, поражений, выделений или кровотечения из цервикального канала. В случаях трихомонадного вагинита на экзоцервиксе могут быть видимы точечные кровоизлияния или петехии. Любые поражения шейки матки могут быть взяты на биопсию с помощью биопсийных щипцов или зажимов Аллиса, включая полипы, язвы, грибковые образования и бородавки.

Нормальная шейка матки (кольпоскопия) Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

При введении или извлечении зеркала врач должен искать любые признаки вагинальной эритемы, эрозий, изъязвлений, синехии или выделений. В норме выделения из влагалища белые или прозрачные, без запаха, необильные. Ненормальные выделения из влагалища могут иметь рыбный запах, быть жидкими и серыми, пенистыми и желто-зелеными или густыми и белыми, похожими на творог. При патологических вагинальных выделениях могут быть проведены дополнительные анализы, такие как тесты на рН, тест на запах, микроскопическое исследование, посевы на грибковую микрофлору, ПЦР-тест на гонорею/хламидии или коммерчески доступный тест мазка на вагинит.

Пап-тест берут из канала шейки матки щеточкой и пластиковым шпателем, которые одновременно могут собрать клетки из цервикального канала и переходной зоны. Образец помещают в жидкую среду и суспендируют для анализа на цитологию и тестирование на вирус папилломы человека и иногда на гонорею, хламидии и трихомониаз. Перед взятием образца для Пап-теста любая менструальная или другая кровь, выделения или другие субстанции (например, вагинальные препараты), которые покрывают шейку матки, могут быть стерты с помощью длинного ватного тампона.