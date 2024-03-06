Акушерский и гинекологический анамнез

Основной акушерский анамнез документируется в определенном виде, с отметками о беременностях и родах.

Гравидность (G) – число подтвержденных беременностей; термином gravida обозначают женщину, перенесшую хотя бы одну беременность.

Паритет (P) – это количество родов на сроке ≥ 20 недель беременности. Количество предшествующих родов записывают также, как и другие исходы беременности:

Роды в срок (≥ 37 недель)

Преждевременные роды (≥ 20 и < 37 недель)

Аборты (включая спонтанные выкидыши в возрасте < 20 недель, искусственные аборты, эктопические беременности или пузырные заносы)

Живые дети

Многоплодная беременность считается как 1 беременность с точки зрения гравидности и для всего числа паритетов, за исключением живущих детей (например, для женщины, которая перенесла одноплодную беременность и беременность близнецами, и все дети живы, это отмечается как 3).

В таком формате документации числа записываются как:

G (число беременностей) P (число родов, обозначается как 4 цифры для доношенных беременностей, недоношенных беременностей, абортов и живорожденных детей)

Например, анамнез пациентки, у которой были 1 роды в срок, 1 пара близнецов, рожденных на 32 неделе, 1 спонтанный аборт и 1 внематочная беременность, документируется как G4 P1-1-2-3.