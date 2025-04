Акушерский и гинекологический анамнез

1. Vounzoulaki E, Khunti K, Abner SC, Tan BK, Davies MJ, Gillies CL . Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ . 2020;369:m1361. Published 2020 May 13. doi:10.1136/bmj.m1361

2. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, et al. Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women--2011 update: a guideline from the american heart association [published correction appears in Circulation. 2011 Jun 7;123(22):e624] [published correction appears in Circulation. 2011 Oct 18;124(16):e427]. Circulation. 2011;123(11):1243-1262. doi:10.1161/CIR.0b013e31820faaf8