Эктопическая беременность

Количественное определение бета-субъединицы человеческого хорионического гонадотропина в сыворотке крови (бета-ХГЧ)

УЗИ органов малого таза

Иногда лапароскопия

Эктопическую беременность следует заподозрить при обращении пациентки репродуктивного возраста с жалобами на тазовые боли, кровянистые выделения из половых путей, обмороки неизвестной этиологии или в состоянии геморрагического шока, независимо от анамнеза менструальной функции, контрацепции и половой жизни. Данные физикального исследования, включая гинекологический осмотр, не являются ни чувствительными, ни специфичными.

Разрыв внематочной беременности является неотложным состоянием в хирургии, поскольку он является причиной кровотечения у матери иповышает риск смерти; быстрая диагностика является ключевой.

Здравый смысл и предостережения

Первым шагом в диагностике является тест на беременность по моче, который почти на 99% чувствителен к беременности (внематочной или иной). Если бета-ХГЧ в моче отсутствует, а клинические данные не позволяют с уверенностью предположить эктопическую беременность, дальнейшего обследования при стабильном состоянии не требуется. Если результат на бета-ХГЧ в моче положительный или если клинические данные убедительно указывают на внематочную беременность, а беременность может быть слишком ранней для выявления на основе бета-ХГЧ в моче, должно быть проведено количественное определение бета-ХГЧ в сыворотке и УЗИ органов малого таза.

Если УЗИ выявляет внутриматочную беременность, одновременная внематочная беременность крайне маловероятна (гетеротопическая беременность), за исключением женщин, использовавших вспомогательные репродуктивные технологии (которые повышают риск гетеротопической беременности, хотя у этих пациенток она все еще встречается редко). Однако беременность в роге матки и интерстициальная беременность могут во время ультразвукового исследования выглядеть как внутриматочная беременность.

Диагностическими ультразвуковыми признаками внутриутробной беременности является наличие плодного яйца с желточным мешком или эмбрионом (с сердцебиением или без него) в полости матки. В дополнение к отсутствию внутриматочной беременности, ультразвуковые данные, указывающие на внематочную беременность, включают сложное (смешанное солидное и кистозное) образование в тазу, особенно в придатках, и эхогенную свободную жидкость в слепом мешке.

Если уровень бета-ХГЧ в сыворотке крови выше определенного уровня (называемого дискриминационной зоной), при ультразвуковом исследовании можно обнаружить гестационный мешок с желточным мешком; наличие желточного мешка подтверждает наличие внутриматочной беременности. У женщин с подозрением на эктопическую беременность соответствующий порог ХГЧ для дискриминационной зоны был пересмотрен. Чтобы свести к минимуму гипердиагностику эктопической беременности и сохранить желаемую внутриутробную беременность, рекомендуемый порог был увеличен до 3500 мМЕ/мл (1).

Если уровень бета-ХГЧ ниже дискриминационной зоны, а результаты УЗИ неоднозначны, возможно наличие маточной или эктопической беременности малого срока. Если клиническая оценка предполагает внематочную беременность с активным кровотечением или разрывом (например, признаки значительного кровотечения или раздражения брюшины), для диагностики и лечения может потребоваться диагностическая лапароскопия.

Если внематочная беременность не подтверждена, а пациентка стабильна, уровни бета-ХГЧ в сыворотке измеряют серийно в амбулаторных условиях (обычно каждые 2 дня). В норме уровень удваивается каждые 1,4–2,1 дня до 41 дня; при внематочной беременности (и при возможных самопроизвольных абортах) уровни могут быть ниже ожидаемых по датам и обычно не удваиваются так быстро. Если уровни бета-ХГЧ не увеличиваются, как ожидалось, или снижаются, вероятен диагноз самопроизвольного аборта или внематочной беременности.