Самопроизвольный аборт

При угрозе прерывания беременности наблюдение

При неизбежных, неполных или замерших абортах необходимо наблюдение, хирургическая или медикаментозная эвакуация содержимого матки.

Если мать резус-отрицательная, иммуноглобулин Rho(D)

Обезболивающее при необходимости

Эмоциональная поддержка

При угрожающем аборте лечение заключается в наблюдении, но врачи могут периодически оценивать симптомы женщины или проводить ультразвуковое исследование для проверки состояния плода. Не доказано, что постельный режим снижает риск полного выкидыша.

При неизбежном, неполном или пропущенном аборте лечение заключается в эвакуации продуктов зачатия, медикаментозном контроле или выскабливании полости матки.

В первом триместре одним из вариантов является выжидательная тактика, но этот подход не рекомендуется во втором триместре из-за ограниченных исследований безопасности и риска кровоизлияния (1). Выжидательная тактика имеет 80% успеха при полном изгнании на сроке до 8 недель, при этом у женщин с клиническими проявлениями результаты выше, чем у женщин без симптомов. Могут возникнуть кровотечение и спазмы, поэтому пациенткам следует проконсультироваться по поводу того, когда возвращаться в медицинское учреждение, если симптомы тяжелые или для того, чтобы подтвердить отхождение гестационной ткани. Ультразвуковое исследование и выявленные симптомы используются для подтверждения отхождения гестационной ткани; у пациентки с предыдущими результатами УЗИ, показавшими наличие гестационного мешка, контрольные результаты УЗИ, подтверждающие отсутствие гестационного мешка, являются наиболее распространенным критерием полного изгнания. Для пациенток, у которых нет возможности вернуться за ультразвуковым подтверждением, эффективными могут быть триаж с помощью телемедицины и/или домашние экспресс-тесты на беременность в моче. Если полное отделение последа не было достигнуто в разумные сроки, может потребоваться медицинское лечение или хирургическое вмешательство.

Медицинское лечение может быть назначено до 10–12 недель гестации, если спонтанное отделение последа не происходит или пациентка предпочитает использовать лекарственные средства для обеспечения более предсказуемого процесса. Распространенной схемой лечения является 800 мкг мизопростола вагинально; может потребоваться повторная доза. Введение 200 мг мифепристона перорально за 24 часа до введения мизопростола может значительно улучшить эффективность лечения, если мифепристон доступен (1).

Самопроизвольные аборты, которые не полностью исключаются при выжидательной тактике или медикаментозном лечении, требуют хирургического выскабливания полости матки. Кроме того, некоторые женщины предпочитают хирургическое выскабливание из-за более быстрого завершения и меньшей потребности в последующем наблюдении. Традиционно выскабливание полости матки проводят с помощью одного только острого кюретажа. Однако из-за высоких результатов и возможности выполнения в кабинете под местной анестезией и/или седацией у пациенток, которым выполняют аборт в первом триместре, предпочтительным в настоящее время является аспирационный кюретаж.

В случаях кровотечения, гемодинамической нестабильности или инфекции может быть необходимо срочное хирургическое выскабливание.

Если на основании симптомов и/или результатов ультразвукового исследования есть вероятность полного аборта, дальнейшее лечение с помощью медикаментов или выскабливания полости матки, как правило, не требуется. В случае кровотечения и/или других признаков возможной задержки продуктов зачатия может потребоваться выскабливание полости матки.

При необходимости следует давать обезболивающие препараты. Иммуноглобулин Rho(D) вводится, если беременная пациентка Rh-отрицательна.

После самопроизвольного аборта родители могут испытывать горе или чувство вины. Им следует оказать эмоциональную поддержку, и в большинстве случаев самопроизвольного выкидыша уверить, что их действия не послужили его причиной. При необходимости могут быть проведены официальные консультирования или занятия в группах поддержки.