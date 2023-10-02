Самопроизвольный аборт является потерей беременности до 20 недель гестации Диагноз ставится на основании гинекологического осмотра, измерения бета-субъединицы человеческого хорионического гонадотропина и УЗИ. Лечение может включать выжидательную тактику или медикаментозное лечение, или процедурное выскабливание полости матки.
Примерно 10–15% подтвержденных беременностей самопроизвольно прерываются, при этом более 80% самопроизвольных абортов происходят в первом триместре беременности (1).
Гибель плода и преждевременное прерывание беременности классифицируют следующим образом (2, 3):
Самопроизвольный аборт: потеря беременности до 20 недель гестации
Смерть плода (мертворождение): смерть плода на сроке ≥ 20 недель.
Преждевременные роды: роды живым плодом в сроке от 20 до 36 недель/6 дней.
Американская коллегия акушеров и гинекологов определяет прерывание беременности в первом триместре как внутриутробную беременность с нежизнеспособным плодом, с пустым гестационным мешком или гестационным мешком, содержащим эмбрион или плод без сердечной деятельности в течение первых 12 6/7 недель беременности (3).
Терминология абортов варьируется в зависимости от нескольких факторов. В определениях указывается стадия развития: эмбриональная (≤ 10 недель беременности) или фетальная (≥ 11 недель). Для самопроизвольного аборта описания основаны на расположении плода и других продуктов зачатия и наличия расширения шейки матки (см. таблицу Классификация абортов).
Классификация аборта
Тип
Определение
Ранняя стадия
Аборт до 12 недель гестации
Поздняя стадия
Аборт в сроки 12-20 недель гестации
Самопроизвольный
Потеря беременности на сроке < 20 недель беременности
Вагинальное кровотечение, возникшее до 20 недели беременности без раскрытия шейки матки
Вагинальное кровотечение или разрыв плодных оболочек до 20 недели беременности, сопровождающиеся прогрессирующим расширением шейки матки
Расширение шейки матки и изгнание некоторых продуктов зачатия
Закрытая шейка матки после изгнания всех продуктов зачатия
Смерть эмбриона или плода подтверждена, но кровотечение или раскрытие шейки матки отсутствует, а продукты зачатия не изгнаны
Нежизнеспособная беременность с плодным мешком, но без желточного мешка или эмбриона, видимого на трансвагинальном УЗИ
≥ 2–3 спонтанных абортов
Индуцированный
Прерывание беременности лекарственными препаратами или процедурой
Септический аборт
Инфицирование матки и ее содержимого во время или вскоре после аборта
Общие справочные материалы
1. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, et al: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: Prospective register based study. BMJ 364:l869, 2019. doi: 10.1136/bmj.l869
2. First- and Second-Trimester Pregnancy Loss. In: Cunningham F, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM, eds. Williams Obstetrics, 26e. McGraw Hill; 2022. По состоянию на 28 августа 2023 года.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 200 Summary: Early Pregnancy Loss. Obstet Gynecol 132(5):1311-1313, 2018. doi:10.1097/AOG.0000000000002900
Этиология самопроизвольного аборта
Причинами раннего самопроизвольного аборта часто является хромосомная аномалия. Аномалии материнского репродуктивного тракта (например, двурогая матка, фиброиды, спайки) также могут привести к потере беременности на 20 неделе гестации. Некоторые самопроизвольные выкидыши могут быть вызваны вирусными инфекциями – прежде всего, цитомегаловирусом, вирусом герпеса, парвовирусом и вирусом краснухи. Другие причины включают иммунологические нарушения и тяжелую физическую травму. Чаще всего причина неизвестна.
Факторы риска самопроизвольного аборта включают:
Крайние значения возраста матери
Самопроизвольный аборт в анамнезе
Курение
Употребление определенных веществ (например, кокаина, алкоголя)
Плохо контролируемые хронические заболевания (например, сахарный диабет, гипертония, явные нарушения функции щитовидной железы) у матери
В исследовании национальной базы данных риски выкидыша по возрастным группам матери были следующими: < 20 лет (17%); 20–24 (11%); 25–29 (10%); 30–34 (11%); 35–39 (17%); 40–44 (33%); > 45 (57%) (1).
Субклинические формы заболеваний щитовидной железы, загиб матки кзади и незначительные травмы не вызывают самопроизвольных выкидышей.
Справочные материалы по этиологии
1. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, et al: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: Prospective register based study. BMJ 364:l869, 2019. doi: 10.1136/bmj.l869
Симптомы и признаки самопроизвольного аборта
Симптомы самопроизвольного аборта включают спастические боли в области таза, маточное кровотечение и, в конечном итоге, экспульсию ткани.
Кровотечение на ранних сроках беременности встречается часто; в одном исследовании более 4500 женщин кровотечение возникало приблизительно в 25% беременностей первого триместра, а 12% беременностей с кровотечением привело к прерыванию беременности (1).
Поздний самопроизвольный выкидыш может начаться с излития околоплодных вод после разрыва плодных оболочек. Кровотечение редко бывает обильным. Раскрытый цервикальный канал указывает на неизбежность выкидыша.
Если продукты зачатия остаются в полости матки после самопроизвольного прерывания беременности, может развиться кровотечение, иногда - отсроченное на несколько часов или дней. Также может произойти инфицирование, которое проявляется лихорадкой, болью, иногда сепсисом (так называемый септический аборт).
Справочные материалы по симптоматике
1. Hasan R, Baird DD, Herring AH, et al: Patterns and predictors of vaginal bleeding in the first trimester of pregnancy. Ann Epidemiol 20(7):524-531, 2010. doi:10.1016/j.annepidem.2010.02.006
Диагностика самопроизвольного аборта
Трансвагинальная ультрасонография
Количественное определение бета-субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови (бета-ХГЧ)
Гинекологическое обследование
Беременность диагностируется с помощью определения уровня бета-ХГЧ в моче или сыворотке. Трансвагинальное УЗИ является основным методом оценки риска спонтанного аборта. Если УЗИ не доступно, информативными могут быть показатели уровня ХГЧ. Не существует единого уровня ХГЧ, который мог бы диагностировать самопроизвольный аборт; серийные уровни бета-ХГЧ, которые снижаются на протяжении нескольких измерений, соответствуют ненаступлению беременности.
Трансвагинальная ультрасонография проводится для подтверждения внутриутробной беременности и проверки сердечной деятельности плода, которая обычно выявляется после 5,5–6 недель гестации. Однако часто непросто точно определить гестационный возраст, поэтому часто требуется проведение УЗИ в динамике. Если сердечная деятельность отсутствует, но она имелась ранее во время текущей беременности, диагностируется смерть плода.
На ранних сроках беременности у пациенток с подозрением на самопроизвольный аборт результатами трансвагинального УЗИ, диагностирующими невынашивание беременности, являются одно или более из следующего (1):
Длина тела плода ≥ 7 мм и без сердцебиения
Средний диаметр мешка ≥ 25 мм и отсутствие эмбриона
Отсутствие эмбриона с сердцебиением после предыдущего сканирования во время текущей беременности: ≥ 2 неделями ранее, которое показало гестационный мешок без желточного мешка ИЛИ ≥ 11 днями ранее во время текущей беременности, которое показало гестационный мешок с желточным мешком
Существует много результатов УЗИ, которые вызывают подозрение, но не являются диагностическими признаками невынашивания беременности, в том числе характеристики гестационного или желточного мешка, отсутствие эмбриона или сердцебиения и длина тела плода. Если эти признаки присутствуют, необходимо провести серию обследований для подтверждения жизнеспособности беременности.
Традиционно статус абортивного процесса классифицируют следующим образом:
Угрожающий аборт: у пациенток имеется маточное кровотечение, но еще слишком рано оценивать, является ли плод живым и жизнеспособным и закрыта ли шейка матки. Потенциально беременность может продолжаться без осложнений.
Неизбежный аборт: шейка матки расширена. Если шейка матки расширена, необходимо определить объем кровотечения, поскольку он иногда является значительным.
Неполный аборт: продукты зачатия вышли частично.
Полный аборт: продукты зачатия вышли и шейка матки закрыта (см. таблицу Характерные симптомы и признаки спонтанного аборта).
Пропущенный аборт: смерть эмбриона или плода подтверждается, но кровотечение или расширение шейки матки отсутствуют, а продукты зачатия не были удалены.
Характерные симптомы и признаки самопроизвольного выкидыша
Тип выкидыша
Вагинальное кровотечение
Раскрытие цервикального канала*
Выход продуктов концепции†
Угрожающий аборт
Да
Н
Н
Неизбежный аборт
Да
Да
Н
Неполный аборт
Да
Да
Y†
Полный аборт
Да
Да или Нет
Да
Пропущенный выкидыш
Да или Нет
Н
Н
* Внутренний зев цервикального канала пропускает кончик пальца при влагалищном исследовании.
† Продукты концепции могут быть видны во влагалище. Иногда требуется исследование ткани, чтобы дифференцировать сгустки крови от продуктов концепции. Пациентка может не распознать продукты концепции в своих выделениях.
Анэмбриония (ранее замершая беременность) относится к нежизнеспособной беременности с гестационным мешком, но без желточного мешка или эмбриона, визуализируемых при трансвагинальном УЗИ.
Припривычном невынашивании беременности, как правило, проводится исследование для определения причины выкидыша.
Дифференциальная диагностика
На ранних сроках беременности кровотечение является распространенным (для дифференциальной диагностики см. таблицу Некоторые причины вагинального кровотечения на ранних сроках беременности).
Некоторые причины влагалищного кровотечения на раннем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Осложнения беременности
Влагалищное кровотечение с или без боли в животе или области таза (часто внезапной, локализованной и постоянной, не спастической)
Закрытый зев шейки матки
Отсутствие сердцебиения у плода
Возможна гемодинамическая рнестабильность в случае разрыва трубы при эктопической беременности
Иногда пальпируется образование в области придатков матки
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Иногда проведение биопсии эндометрия
Лапароскопия или, если пациент гемодинамически нестабилен, то лапаротомия
Угрожающий аборт
Влагалищное кровотечение в сочетании со спастической болью в животе или без нее
Закрытый зев шейки матки
Аускультация частоты сердечных сокращений плода
Количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Неизбежный аборт
Влагалищное кровотечение со спастической болью в животе
Открытый цервикальный зев
Обследование как при угрожающем аборте
Неполный аборт
Влагалищное кровотечение со спастической болью в животе
Открытый или закрытый цервикальный зев
Продукты зачатия часто видны или пальпируются в наружном зеве цервикального канала
Обследование как при угрожающем аборте
Полный аборт
Умеренное влагалищное кровотечение при поступлении, но обычно в анамнезе имеются случаи значительного влагалищного кровотечения непосредственно перед визитом; иногда с легкой спастической болью в животе
Закрытый зев шейки матки; матка имеет размер как у небеременной женщины
Обследование как при угрожающем аборте
Как правило, наличие в анамнезе недавно перенесенного или самопроизвольного аборта (риск выше, если искусственный аборт выполняется ненадлежащим образом без участия обученных врачей и применения оборудования, или если аборт произошел самопроизвольно)
Лихорадка, озноб, постоянная боль в животе или в области малого таза
Влагалищное кровотечение и/или гнойные выделения из влагалища
Болезненность матки
Открытый цервикальный зев
Обследование как при угрожающем аборте плюс обследование на ЗППП и вагинит
Гестационная трофобластическая болезнь (пузырный занос)
Влагалищное кровотечение в сочетании со спастической болью в животе или без нее
Размер матки больше, чем предполагается на данном сроке беременности, часто повышенное артериальное давление, тяжелая рвота
На более поздних стадиях иногда происходит отхождение ткани, похожей на гроздья винограда, из влагалища
Обследование такое же, как при угрожающем аборте, плюс тесты на гормоны щитовидной железы, креатинин, печеночные пробы, рентгенография органов грудной клетки
Разрыв кисты желтого тела
Локализованные боли в брюшной области, влагалищное кровотечение, иногда тошнота и рвота
Внезапное появление симптомов
Обследование такое же, как и при эктопической беременности
Гинекологические или другие заболевания
Травма
Наличие в анамнезе или подозрение на физическую травму (например, дорожно-транспортное происшествие, разрыв шейки матки или влагалища в результате применения инструментов или сексуального насилия, иногда осложнение при взятии проб хорионических ворсин или амниоцентезе)
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза (для оценки состояния плода)
Другие методы визуализации (для выявления травмы или внутреннего кровотечения)
Вопросы о возможном насилии со стороны интимного партнера или сексуальном насилии, если имеются такие подозрения
Кровомазание или скудное кровотечение с выделениями из влагалища
Иногда, диспареуния
Обследование на наличие вагинита и ЗППП
Слизисто-гнойные выделения из шейки матки
Иногда, скудные влагалищные кровянистые выделения
Иногда болезненность при смещении шейки матки, боль в животе или их сочетание
Обследование на ЗППП и вагинит
Скудные влагалищные кровянистые выделения, отсутствие боли
Протрузия полиповидного образования из наружного зева цервикального канала
Гинекологическое обследование
Проведение гистологии образца после биопсии или удаления
Бета-ХГЧ = бета-субъединица человеческого хорионического гонадотропина; ЗППП = заболевания, передающиеся половым путем.
* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.
Тазовые боли или давящие ощущения в области таза также являются распространенными симптомами беременности (для дифференциальной диагностики см. таблицу Некоторые причины тазовых болей на ранних сроках беременности).
Некоторые причины тазовой боли на раннем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Осложнения беременности
Нормальные изменения при беременности, в том числе связанные с растяжением и ростом матки и окружающих ее соединительных тканей
Ощущение спазмов или давления в нижней части живота, таза, нижней части спины или их сочетание
Иногда, при движении, внезапная острая боль (боль в области круглой связки)
Регулярная пренатальная оценка с показателями жизненно важных функций матери, обследование органов брюшной полости, иногда гинекологический осмотр и аускультация частоты сердечных сокращений плода (в зависимости от гестационного возраста)
Иногда УЗИ органов малого таза
Обследование на наличие эктопической беременности или других состояний при подозрении на такие состояния
Боль в животе или тазовая боль, часто внезапная, локализованная, постоянная (не схваткообразная), обычно с влагалищным кровотечением
Закрытый зев шейки матки
Отсутствие сердцебиения у плода
При разрыве трубы при эктопической беременности возможна гемодинамическая нестабильность
Иногда пальпируется образование в области придатков матки
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Иногда проведение биопсии эндометрия
Лапароскопия или, если пациент гемодинамически нестабилен, то лапаротомия
Самопроизвольный аборт (угрожающий, неизбежный, неполный, полный, неразвивающаяся беременность)
Схваткообразные диффузные боли в животе, часто сопровождающиеся влагалищным кровотечением
Открытый или закрытый цервикальный зев, в зависимости от типа аборта (см. таблицу Некоторые причины возникновения маточного кровотечения [Some Causes of Vaginal Bleeding])
Аускультация частоты сердечных сокращений плода
Если диагноз не ясен, то каждые 2 дня повторяйте количественное измерение бета-ХГЧ
Общий анализ крови
УЗИ органов малого таза
Как правило, наличие в анамнезе недавно перенесенного или самопроизвольного аборта (риск выше, если искусственный аборт выполняется ненадлежащим образом без участия обученных врачей и применения оборудования, или если аборт произошел самопроизвольно)
Лихорадка, озноб, постоянная боль в животе или в области малого таза
Влагалищное кровотечение и/или гнойные выделения из влагалища
Болезненность матки
Открытый цервикальный зев
Обследование как при самопроизвольном аборте плюс обследование на ЗППП и вагинит
Гинекологические расстройства
Дистрофические изменения миомы матки
Внезапный приступ тазовой боли, тупой или острой, обычно сильной, часто с тошнотой, рвотой и повышением температуры
Иногда влагалищное кровотечение
Болезненность матки
Ультразвуковое исследование
МРТ (используется только, если диагноз не ясен)
Внезапный приступ локализованной тазовой боли, которая может быть сильной и периодической (при спонтанном разрешении перекрута)
Часто тошнота, рвота
Допплеровская ультрасонография
Разрыв кисты желтого тела
Локализованная боль в животе или области таза
Иногда влагалищное кровотечение
Как правило, внезапное
Ультразвуковое исследование
Общий анализ крови
Гнойные цервиковагинальные выделения
Значительная подвижность шейки матки, тела матки и/или болезненность в области придатков
Часто лихорадка и/или аномальное влагалищное кровотечение
Обследование на ЗППП и вагинит
Уровень лейкоцитов в крови
Доброкачественное или злокачественное образование в области яичника
Тупая боль или ощущение давления
Иногда возможна потеря веса
Иногда появляется вздутие живота и асцит
Иногда – факторы риска развития рака яичников
Ультразвуковое исследование
Опухолевые маркеры
Иногда проведение диагностической лапароскопии
Синдром гиперстимуляции яичников
Применение препаратов для лечения бесплодия во время текущей беременности
Тупая боль или ощущение давления
При умеренной или тяжелой степени –увеличение веса, вздутие живота и асцит, острое заболевание почек, плевральный выпот или диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Ультразвуковое исследование
Общий анализ крови
Объёмная метаболическая панель
Негинекологические заболевания
Обычно постоянная диффузная или локализованная боль в животе, болезненность при пальпации
Возможно нетипичное расположение (например, в правом верхнем квадранте) или качество (более слабая, спастическая, без перитонеальных признаков) по сравнению с болью у небеременных пациенток; аппендикс может находиться в другом положении из-за увеличенной матки
Иногда имеются перитонеальные признаки
Иногда появляются тошнота, рвота или потеря аппетита
УЗИ органов малого таза/брюшной полости с последующей МРТ, если УЗИ не дает результатов; рассмотрение вопроса о проведении КТ, если МРТ недоступно
Лейкоцитарная формула или С-реактивный белок
Дискомфорт в надлобковой области, часто в сочетании с симптомами, связанными с мочевым пузырем (жжение, частое мочеиспускание, неотложные позывы к мочеиспусканию)
Иногда лихорадка, озноб и/или боль в боку (риск развития пиелонефрита повышается во время беременности)
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Различные боли (спастические или постоянные), нелокализованные, часто сопровождающиеся диареей, иногда со слизью или кровью
Иногда лихорадка
Обычно ВЗК в анамнезе
Иногда калпротектин в кале
Иногда эндоскопия
Остро возникшие тошнота и рвота, обычно у пациентов, перенесших операцию на брюшной полости, имеющих внутрибрюшную злокачественную опухоль или иногда обнаруженную при обследовании ущемленную грыжу
Колики, рвота, отсутствие стула или метеоризм
Вздутие живота, выраженный тимпанит
Обычно в анамнезе операции на брюшной полости (приводящие к образованию спаек), наличие внутрибрюшного злокачественного новообразования, а иногда и ущемленная грыжа, обнаруженная при осмотре
Может развиться в результате аппендицита или сопутствовать ему
Обследование такое же, как и при эктопической беременности
Рентгенологическая визуализация органов брюшной полости в вертикальном и горизонтальном положенииях, ультрасонография, иногда КТ (если результаты рентгенографии и УЗИ неопределенны)
Как правило, тошнота и диарея
Без признаков синдрома раздражения брюшины
Иногда проведение анализа кала (при подозрении на бактериальную или паразитарную инфекцию)
Бета-ХГЧ = бета-субъединица человеческого хорионического гонадотропина; ЗППП = заболевания, передающиеся половым путем.
* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.
Справочные материалы по диагностике
1. Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, et al: Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. N Engl J Med 369(15):1443-1451, 2013. doi:10.1056/NEJMra1302417
Лечение самопроизвольного аборта
При угрозе прерывания беременности наблюдение
При неизбежных, неполных или замерших абортах необходимо наблюдение, хирургическая или медикаментозная эвакуация содержимого матки.
Если мать резус-отрицательная, иммуноглобулин Rho(D)
Обезболивающее при необходимости
Эмоциональная поддержка
При угрожающем аборте лечение заключается в наблюдении, но врачи могут периодически оценивать симптомы женщины или проводить ультразвуковое исследование для проверки состояния плода. Не доказано, что постельный режим снижает риск полного выкидыша.
При неизбежном, неполном или пропущенном аборте лечение заключается в эвакуации продуктов зачатия, медикаментозном контроле или выскабливании полости матки.
В первом триместре одним из вариантов является выжидательная тактика, но этот подход не рекомендуется во втором триместре из-за ограниченных исследований безопасности и риска кровоизлияния (1). Выжидательная тактика имеет 80% успеха при полном изгнании на сроке до 8 недель, при этом у женщин с клиническими проявлениями результаты выше, чем у женщин без симптомов. Могут возникнуть кровотечение и спазмы, поэтому пациенткам следует проконсультироваться по поводу того, когда возвращаться в медицинское учреждение, если симптомы тяжелые или для того, чтобы подтвердить отхождение гестационной ткани. Ультразвуковое исследование и выявленные симптомы используются для подтверждения отхождения гестационной ткани; у пациентки с предыдущими результатами УЗИ, показавшими наличие гестационного мешка, контрольные результаты УЗИ, подтверждающие отсутствие гестационного мешка, являются наиболее распространенным критерием полного изгнания. Для пациенток, у которых нет возможности вернуться за ультразвуковым подтверждением, эффективными могут быть триаж с помощью телемедицины и/или домашние экспресс-тесты на беременность в моче. Если полное отделение последа не было достигнуто в разумные сроки, может потребоваться медицинское лечение или хирургическое вмешательство.
Медицинское лечение может быть назначено до 10–12 недель гестации, если спонтанное отделение последа не происходит или пациентка предпочитает использовать лекарственные средства для обеспечения более предсказуемого процесса. Распространенной схемой лечения является 800 мкг мизопростола вагинально; может потребоваться повторная доза. Введение 200 мг мифепристона перорально за 24 часа до введения мизопростола может значительно улучшить эффективность лечения, если мифепристон доступен (1).
Самопроизвольные аборты, которые не полностью исключаются при выжидательной тактике или медикаментозном лечении, требуют хирургического выскабливания полости матки. Кроме того, некоторые женщины предпочитают хирургическое выскабливание из-за более быстрого завершения и меньшей потребности в последующем наблюдении. Традиционно выскабливание полости матки проводят с помощью одного только острого кюретажа. Однако из-за высоких результатов и возможности выполнения в кабинете под местной анестезией и/или седацией у пациенток, которым выполняют аборт в первом триместре, предпочтительным в настоящее время является аспирационный кюретаж.
В случаях кровотечения, гемодинамической нестабильности или инфекции может быть необходимо срочное хирургическое выскабливание.
Если на основании симптомов и/или результатов ультразвукового исследования есть вероятность полного аборта, дальнейшее лечение с помощью медикаментов или выскабливания полости матки, как правило, не требуется. В случае кровотечения и/или других признаков возможной задержки продуктов зачатия может потребоваться выскабливание полости матки.
При необходимости следует давать обезболивающие препараты. Иммуноглобулин Rho(D) вводится, если беременная пациентка Rh-отрицательна.
После самопроизвольного аборта родители могут испытывать горе или чувство вины. Им следует оказать эмоциональную поддержку, и в большинстве случаев самопроизвольного выкидыша уверить, что их действия не послужили его причиной. При необходимости могут быть проведены официальные консультирования или занятия в группах поддержки.
Справочные материалы по лечению
1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 200: Early pregnancy loss. Obstet Gynecol 132(5):e197–e207, 2018. doi:10.1097/AOG.0000000000002899
2. Zhang J, Gilles JM, Barnhart K, et al: A comparison of medical management with misoprostol and surgical management for early pregnancy failure. N Engl J Med 353(8):761-769, 2005. doi:10.1056/NEJMoa044064
3. Schreiber CA, Creinin MD, Atrio J, et al: Mifepristone pretreatment for the medical management of early pregnancy loss. N Engl J Med 378(23):2161-2170, 2018. doi:10.1056/NEJMoa1715726
Основные положения
Самопроизвольный аборт – это потеря беременности на сроке до 20 недель; он происходит примерно в 10 - 15 % случаев подтвержденной беременности.
Причинами самопроизвольного аборта часто бывают хромосомные аномалии или аномалии репродуктивного тракта матери (например, двурогая матка, фиброиды), но этиология в каждом отдельном случае обычно не подтверждается.
Подтвердите самопроизвольный аборт и установить состояние беременности с помощью определения количественного бета-ХГЧ, проведения УЗИ и гинекологического исследования; расширенная шейка матки означает, что аборт неизбежен.
Лечение заключается в выжидательной тактике (наблюдение за выделением продуктов зачатия) или хирургической или медикаментозной (с мизопростолом или иногда мифепристоном) эвакуации содержимого полости матки.
При полных абортах эвакуация продуктов концепции часто не требуется.
Обеспечить эмоциональную поддержку родителей.