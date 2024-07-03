Обследование пациенток акушерского профиля

В идеале пациентки, планирующие забеременеть, и их партнеры должны посетить акушера-гинеколога для предварительной консультации. Во время посещения врач рассказывает об общих профилактических мерах, доступных до беременности. Врач также рассматривает медицинский, акушерский и семейный анамнез как пациентки, так и ее партнера (или донора, если будет использована донорская сперма и доступен анамнез донора). Врач консультирует пациентку по поводу лечения хронических заболеваний, приема лекарственных препаратов или вакцинации до беременности. При необходимости пациентка со своим партнером направляются на генетическое консультирование.

В рамках лечения, предшествующего зачатию, клиницисты должны рекомендовать всем женщинам, которые планируют или могут забеременеть, принимать витамины, содержащие фолиевую кислоту (фолат) 400–800 мкг (0,4–0,8 мг) 1 раз в день (1). Фолиевая кислота снижает риск дефектов нервной трубки. Женщинам, у которых был плод или ребенок с дефектом нервной трубки, рекомендуемая суточная доза составляет 4000 мкг (4 мг).

После наступления беременности женщины должны получать плановый дородовой уход для мониторинга беременности и выявления или предотвращения осложнений у матери или плода. Кроме того, необходимо посещать врача каждые 1–4 недели для мониторинга и оценки симптомов и признаков заболеваний.

Специфические акушерские заболевания и неакушерские расстройства у беременных женщин рассматриваются в других разделах Руководства.

Первое посещение врача, согласно стандартной схеме, происходит между 6 и 8 неделями беременности.

Последующие визиты обычно проводят в следующем порядке:

до 28 недели – приблизительно через каждые 4 недели

с 28 по 36 неделю – через каждые 2 недели

Еженедельно с 36 недель до родов

Дородовые визиты врача могут назначаться чаще, если существует высокий риск акушерских осложнений.

Наблюдение беременности включает в себя:

Скрининг и ведение общих заболеваний, инфекционных заболеваний и психических расстройств

Скрининг социальных детерминант здоровья

Обсуждение предшествующего анамнеза акушерских расстройств (например, гестационный диабет, преэклампсия, преждевременные роды)

Предложение скрининга на хромосомные нарушения плода

Принятие мер для уменьшения факторов риска для плода и матери

Мониторинг новых заболеваний матери или акушерских осложнений

Мониторинг роста и развития плода

Продвижение здоровья и обучение пациентов

Клинический калькулятор Определение срока беременности по последней менструации и ультразвуковой биометрии

Общие справочные материалы 1. US Preventive Services Task Force: Final Recommendation Statement, Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: Preventive Medication, August 01, 2023

Сбор анамнеза у пациентки акушерского профиля При первом визите, врач должен получить полный анамнез беременной, включая: Акушерский анамнез с данными об исходах всех предыдущих беременностей, включая осложнения у матери и плода (например, гестационный диабет, преэклампсия, врожденные пороки развития, мертворождение)

Историю болезни, включая хирургический и психиатрический анамнез

Семейный анамнез, для выявления любых потенциальных генетических нарушений

Информацию о принимаемых лекарственных препаратах (в том числе безрецептурных), биодобавках, запрещенных наркотиках и случаях потенциального токсического воздействия

Социальные детерминанты здоровья

Факторы риска осложнений при беременности При первом и последующих визитах, пациенток следует спрашивать о симптомах возможных осложнений беременности (например, влагалищное кровотечение, подтекание жидкости, боли в области таза или живота, головная боль, изменения зрения, отек лица или пальцев, изменение частоты или интенсивности движений плода). Гравидность и паритет родов Основной акушерский анамнез документируется в определенном виде, с отметками о беременностях и родах. Гравидность (G) – число подтвержденных беременностей; термином gravida обозначают женщину, перенесшую хотя бы одну беременность. Паритет (P) – это количество родов на сроке ≥ 20 недель беременности. Количество предшествующих родов записывают также, как и другие исходы беременности: Роды в срок (≥ 37 недель)

Преждевременные роды (≥ 20 и < 37 недель)

Аборты (включая спонтанные выкидыши в возрасте < 20 недель, искусственные аборты, эктопические беременности или пузырные заносы)

Живые дети Многоплодная беременность считается как 1 беременность с точки зрения гравидности и для всего числа паритетов, за исключением живущих детей (например, для женщины, которая перенесла одноплодную беременность и беременность близнецами, и все дети живы, это отмечается как 3). В таком формате документации числа записываются как: G (число беременностей) P (число родов, обозначается как 4 цифры для доношенных беременностей, недоношенных беременностей, абортов и живорожденных детей) Например, анамнез пациентки, у которой были 1 роды в срок, 1 пара близнецов, рожденных на 32 неделе, 1 спонтанный аборт и 1 внематочная беременность, документируется как G4 P1-1-2-3.

Физикальное обследование пациентки акушерского профиля Начинается с полного общего осмотра, включающего измерение артериального давления, роста и массы тела. Артериальное давление и масса тела должны записываться при каждом визите беременной. С помощью щупа собирают и тестируют образец мочи на наличие белка и признаков, соответствующих инфекции. При первичном акушерском осмотре проводится полное обследование органов малого таза, чтобы: Оценить гестационный возраст на основании размера матки

Проверить наличие аномалий матки (например, лейомиомы) или болезненности

Проверить наличие повреждений, выделений или кровотечений

Выполняют анализ цервикального мазка Гинекологический осмотр, как правило, повторяют только при наличии симптомов (например, влагалищное кровотечение или выделения, тазовая боль). Начиная примерно с 37 недели может быть проведено стерильное цервикальное пальцевое исследование для проверки на расширение и сужение шейки матки. Гестационный возраст можно определить при объективном осмотре, хотя эти оценки неточны и предполагаемая дата родов должна определяться на основании последней менструации и результатах ультразвукового исследования. Обычный подход заключается в следующем: < 12 недель: гестационный возраст определяется на основании размера матки при бимануальном гинекологическом осмотре. Традиционно принято считать, что матка при 6-недельной беременности похожа на маленький апельсин, на 8 неделе беременности – на крупный апельсин, а на 12 неделе – на грейпфрут (1); точность может повышаться по мере накопления клинического опыта.

12 недель: дно матки пальпируется на уровне лобкового симфиза.

16 недель: дно матки находится в средней точке между уровнем лобкового симфиза и пупком.

20 недель: дно матки находится на уровне пупка.

> 20 недель: показатель расстояния от лобкового симфиза до дна матки в сантиметрах приблизительно коррелирует с гестационным возрастом. Объективное обследование для определения гестационного возраста не является точным, если имеются причины для дополнительного увеличения размера матки, такие как лейомиома матки или многоплодная беременность. В конце третьего триместра пальпацию плода через живот используют для оценки положения плода и определения его массы (см. рисунок Маневр Леопольда). Клиническая пельвиметрия традиционно проводилась для оценки вместимости таза и описания типа таза (гинекоидный, андроидный, антропоидный или платипеллоидный) с целью прогнозирования необходимости оперативного вагинального родоразрешения или кесарева сечения. Она основывалась на измерении входного отверстия таза при исследовании таза и результатах рентгенографии, КТ или МРТ. Тем не менее клиническая пельвиметрия редко используется в современной клинической практике, поскольку не было доказано, что она более эффективна при прогнозировании способа родоразрешения, чем индукция родов (2). Частота сердечных сокращений плода измеряется при каждом визите. Клинический калькулятор Индекс массы тела (индекс Кетле) Справочные материалы по физикальному обследованию 1. Margulies R, Miller L. Fruit size as a model for teaching first trimester uterine sizing in bimanual examination. Obstet Gynecol. 2001;98(2):341-344. doi:10.1016/s0029-7844(01)01406-5 2. Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel V: Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3(3):CD000161. Published 2017 Mar 30. doi:10.1002/14651858.CD000161.pub2

Симптомы и признаки беременности При беременности может наблюдаться увеличение и лёгкая болезненность молочных желез из-за повышения уровней эстрогена (в первую очередь) и прогестерона, что похоже на предменструальное ощущение увеличения груди. Начиная с 10 дня после оплодотворения, могут наблюдаться тошнота и рвота, что обусловлено повышенной секрецией эстрогена и бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) синцитиальными клетками плаценты (см. Зачатие и пренатальное развитие). Желтое тело яичника под воздействием бета-ХГЧ продолжает секретировать большое количество эстрогена и прогестерона для поддержания беременности. Многие женщины ощущают быструю утомляемость в это время, а некоторые – вздутие живота. Женщины, как правило, начинают ощущать шевеление плода между 16 и 20 неделями. В конце беременности, распространены отеки нижних конечностей и варикозное расширение вен; основной причиной этого является сжатие нижней полой вены увеличившейся маткой.

Диагностика беременности Тест на бета-ХГЧ в моче или сыворотке крови Обычно для подтверждения или исключения беременности выполняют анализы крови и мочи; результаты точны за несколько дней до даты ожидаемой менструации и нередко даже уже через несколько дней после зачатия. Беременность также может быть подтверждена другими признаками, включая: Наличие плодного яйца в полости матки, которое обычно визуализируется с помощью УЗИ на сроке 4–5 недель и, как правило, соответствует уровню бета-ХГЧ около 1500 мМЕ/мл в сыворотке крови (желточный мешок обычно можно увидеть в плодном яйце к 5 неделям)

Движение сердца плода визуализируется на УЗИ уже через 5–6 недель

Сердцебиение плода, прослушиваемое с помощью портативного допплеровского ультразвукового прибора, уже в 8–10 недель, если матка доступна к исследованию через переднюю брюшную стенку

Движения плода, ощущаемые врачом при осмотре беременной после 20 недели

Предполагаемая дата родов при беременности Предполагаемая дата родов (ПДР) определяется на основе данных о последней менструации (ПМ). Один из способов рассчитать ПДР состоит в том, чтобы вычесть 3 месяца от первого дня последней менструации (LMP) и добавить 7 дней (правило Негеле). К другим методам относятся: Дата зачатия + 266 дней

Последний менструальный период (ПМП) + 280 дней (40 недель) для женщин с регулярным 28-дневным менструальным циклом

ПМП + 280 дней + (продолжительность цикла –28 дней) для женщин с регулярным менструальным циклом, отличным от 28 дней Наступление родов на 3 недели раньше или на 2 недели позже предполагаемой даты считается нормой. Роды до 37 недели беременности принято считать преждевременными, роды после 42 недели беременности считают запоздалыми. Если менструальный цикл регулярный, менструальный анамнез является относительно надежным методом определения предполагаемой даты родов. При отсутствии другой информации наиболее точной оценкой гестационного возраста является УЗИ первого триместра. Когда дата зачатия неизвестна, а менструальный цикл нерегулярен или данные о нем недоступны, УЗИ может быть единственным способом определения предполагаемой даты родов. Если есть сомнения в датировке менструации, сравнение гестационного возраста проводится по данным последней менструации и по данным первого УЗИ плода при текущей беременности. Если эти оценки возраста не совпадают, предполагаемая дата родов (и, соответственно, предполагаемый гестационный возраст) может быть изменена в зависимости от количества недель и степени несоответствия. Американская коллегия акушеров и гинекологов (АКАГ) (см. Methods for Estimating Due Date [Методы определения даты родов]) рекомендует использовать дату, основанную на УЗИ, если она отличается от даты менструации, на На ≥ 8 6/7 неделе беременности: > 5 дней

На 9–15 6/7 неделе беременности: > 7 дней

На 16–21 6/7 неделе беременности: > 10 дней

На 22–27 6/7 неделе беременности: > 14 дней

На ≥ 28 неделе беременности: > 21 дней Согласование менструальной и ультразвуковой дат проводится только после первого УЗИ в текущей беременности — предполагаемая дата родов не меняется на основании последующих УЗИ. Поскольку ультрасонографические оценки менее точны на более поздних сроках беременности, результаты УЗИ во втором и третьем триместрах для изменения предполагаемого гестационного возраста следует использовать нечасто, и, если рассматривается изменение предполагаемой даты родов, следует проконсультироваться со специалистом по УЗИ плода.

Ведение пациенток акушерского профиля Контролируют, по мере необходимости, предшествующие заболевания матери или факторы риска акушерских осложнений, а также проблемы матери или плода, которые возникают во время беременности. Пренатальный уход также включает в себя консультирование по вопросам укрепления здоровья и упреждающие рекомендации по подготовке пациенток к родам, родоразрешению и уходу за новорожденным. Супружеским парам рекомендуется посещение занятий по подготовке к родам. Беременности с высоким риском требуют тщательного мониторинга, специализированного ухода и участия многопрофильной медицинской команды, иногда направления в перинатальный центр. Пренатальные центры предлагают множество специализированных и субспециализированных услуг, которые предоставляют специалисты по материнскому, фетальному и неонатальному здоровью. Тщательный мониторинг в течение всей беременности может включать лечение хронических заболеваний и увеличение частоты дородовых визитов к врачу, анализов крови, ультразвукового и других видов мониторинга состояния плода. Общение с беременной женщиной и ее семьей необходимо для того, чтобы вовлечь пациентку в совместное принятие решений, разработать план ухода и оказать эмоциональную поддержку. Симптомы, требующие оценки Пациенток консультируют относительно нормальных изменений во время беременности, ощущений и движений плода, диеты, набора веса, психического здоровья, рекомендуемых профилактических мер и укрепления здоровья. Их также консультируют по поводу симптомов, при которых следует обратиться к акушеру-гинекологу, включая влагалищное кровотечение, постоянные сокращения матки, выделение жидкости, лихорадку, дизурию, учащенное мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию, уменьшение частоты движений плода, сильную постоянную боль (головная боль, боль в области таза, живота, спины, икр), обморок или головокружение, одышку, отеки лица, рук или асимметричные отеки икр, а также изменения зрения. Повторнородящим с наличием в анамнезе быстрых родов следует проинформировать врача при появлении первых признаков родов. Режим питания и пищевые добавки Для обеспечения питания плода среднее количество дополнительных калорий, необходимых беременным с индексом массы тела (ИМТ) в пределах нормы, варьируется в зависимости от триместра: в первом триместре дополнительные калории не нужны; во втором триместре – примерно 340 ккал в день; в третьем триместре – примерно 450 ккал в день. См. Здоровое питание во время беременности: краткие рекомендации. Большинство калорий должно поступать из белка Если прибавка в весе матери чрезмерна (> 1,4 кг/месяц в первые месяцы беременности) или недостаточна (< 0,9 кг/месяц), то режим питания следует поменять. Для профилактики все беременные женщины и женщины, которые планируют или могут забеременеть, должны принимать добавки с фолиевой кислотой (фолатом) в дозе 0,4–0,8 мг перорально 1 раз в день (1). Женщинам, у которых ранее был плод с расщеплением позвоночника, рекомендуется принимать по 4 мг 1 раз в день, начиная за 3 месяца до зачатия и продолжая до 12 недель беременности (2). Большинство витаминов для беременных содержат рекомендованные во время беременности суточные нормы железа (27 мг) (3). Пациенткам с железодефицитной анемией необходима более высокая доза (например, 325 мг сульфата железа [65 мг элементарного железа]). Железо, как правило, принимают ежедневно, но его можно принимать через день, если у пациентки наблюдаются неприятные эффекты со стороны ЖКТ, особенно запоры. Беременных также следует проинструктировать о правилах безопасного обращения с пищевыми продуктами, включая отказ от определенных морепродуктов с высоким содержанием ртути и продуктов с высоким риском заражения Listeria, таких как: Сырая или редкая рыба, моллюски, мясо, домашняя птица или яйца

Непастеризованные сок, молоко или сыр

Мясные деликатесы, копченая рыба и сосиски (если они не разогреты до высокой температуры)

Готовые салаты из мяса или морепродуктов, например, салат с ветчиной, курицей или тунцом

Сырые проростки, включая проростки люцерны, клевера, редиса и бобов

Увеличение веса С женщинами проводится консультация относительно физической активности и пищевого рациона и даются рекомендации следовать руководствам Института медицины по набору веса, которые основаны на индексе массы тела до беременности (ИМТ—см. таблицу Руководство по набору веса во время беременности). Диета, направленная на снижение массы тела, при беременности не рекомендуется, даже если женщина страдает ожирением. Таблица Руководство по набору веса во время беременности* Таблица Клинический калькулятор Индекс массы тела (индекс Кетле)

Физическая активность Выполнение упражнений во время беременности имеет минимальные риски и оказывает благоприятный эффект для большинства беременных, в том числе поддержание или улучшение физической формы, контроль над гестационной прибавкой массы тела, уменьшение боли в пояснице и, возможно, снижение риска развития гестационного диабета или преэклампсии (4). Умеренные физические нагрузки не являются прямой причиной любых неблагоприятных исходов беременности; однако беременные женщины могут подвергаться большему риску травм суставов, падений и травм брюшной полости. Травма живота может вызвать отслойку плаценты, что может привести к нарушениям развития или смерти плода. Половая активность может продолжаться на протяжении всей беременности, если отсутствуют кровотечения из влагалища, боли в области таза или влагалища, выделения из влагалища, подтекание околоплодных вод или маточные сокращения.

Лекарственные препараты, употребление веществ и токсическое воздействие Клиницисты должны оценивать лекарства и пищевые добавки пациентки с учетом лекарственной безопасности при беременности, чтобы определить, требуется ли их отмена, коррекция дозировки или замена. Употребление кофеина в небольших количествах (например, 1 чашка кофе в день), по-видимому, не представляет практически никакого риска для плода. Беременным пациенткам не следует употреблять алкоголь, табак (а также следует избегать пассивного курения), каннабис или запрещенные наркотические вещества. Пациентки с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, должны контролироваться имеющей соответствующий опыт мультидисциплинарной командой, в том числе акушером, наркологом и педиатром. Беременным пациенткам следует избегать: Прямого контакта с кошачьим туалетом (из-за риска токсоплазмоза)

Длительного повышения температуры (например, в горячей ванне или сауне)

Контактов с людьми, имеющими активные проявления вирусных инфекций (например, краснухи, инфекционной эритемы [пятой болезни], ветряной оспы) Воздействие токсичных агентов окружающей среды во время беременности было связано с неблагоприятными последствиями для репродуктивной системы и развития, включая бесплодие, выкидыш, преждевременные роды, низкий вес при рождении, задержку нервного развития и рак у детей (5). Риск неблагоприятного исхода зависит от токсина и степени воздействия. Акушеры должны включать вопросы о состоянии окружающей среды в сбор анамнеза. Пациенткам следует рекомендовать избегать или минимизировать воздействие специфических агентов, таких как свинец, пестициды, растворители и фталаты. Средства личной гигиены, используемые во время беременности, не должны содержать фталаты, парабены, оксибензон или триклозан. Косметические средства и средства личной гигиены с надписью «без отдушек» с меньшей вероятностью содержат токсины, чем с надписью «без запаха».

Профилактика перинатальных осложнений Беременным с резус-отрицательной кровью назначается иммуноглобулин антирезус Rho(D) для предотвращения аллоиммунизации, которая может привести к гемолитической болезни плода и новорожденного. Иммуноглобулин антирезус Rho(D) назначают на 28 неделе, перед любым эпизодом или процедурой, которые могут вызвать кровотечение у плода и матери, и после родоразрешения. Беременным с повышенным риском преэклампсии для профилактики рекомендуется применение низких доз аспирина (81 мг/день). Прием аспирина начинают на сроке от 12 до 28 недель беременности (в идеале до 16 недель) и продолжают до родоразрешения.

Психосоциальные проблемы Скрининг на депрессию и тревожность необходимо выполнить при первом дородовом визите и повторить в третьем триместре и после родов. Также необходимо провести скрининг на предмет насилия со стороны интимного партнера. Пациенток следует опросить о препятствиях, мешающих получению медицинской помощи или требующих поддержки или приспособлений (например, физические или когнитивные нарушения, языковые барьеры, личные, семейные, социальные, религиозные или финансовые проблемы). Врачи должны предоставить пациенткам информацию и помочь им получить доступ к имеющимся ресурсам.