Пероральные контрацептивы

Несмотря на то, что оральные контрацептивы могут иметь некоторые побочные эффекты, общий риск их проявлений достаточно мал. Вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота и головная боль являются наиболее распространенными побочными эффектами.

У пациентов, получающих комбинированные ОК, может развиться аменорея или профузное кровотечение (кровотечение при активном приеме таблеток) при длительном применении. Любой из этих эффектов может быть купирован путем замены на таблетки с более высокой дозой эстрогена. Таблетки, содержащие только прогестин, часто вызывают нерегулярные вагинальные кровотечения.

У некоторых женщин овуляция остается подавленной в течение нескольких месяцев после прекращения приема ОК, но долгосрочного влияния на фертильность не наблюдается. ОК не оказывают неблагоприятного влияния на беременность, если зачатие произошло во время или после окончания их приема.

Эстрогены увеличивают выработку альдостерона и способствуют задержке натрия, что может привести к зависимому от дозы обратимому повышению кровяного давления и увеличению массы тела (не более чем на 2 кг). Увеличение массы тела может сопровождаться вздутием живота и отеками.

Большинство прогестинов, используемых в ОК, являются производными 19-нортестостерона и обладают андрогенными свойствами. Норгестимат, этоногестрел и дезогестрел являются менее андрогенными, нежели левоноргестрел, норэтиндрон, норэтиндрона ацетат и этинодиола диацетат (последние три - в РФ не зарегстрированы). Андрогенные эффекты могут включать появление акне, нервозность и анаболический эффект, приводящий к прибавке веса. Если у женщины отмечается прибавка веса > 4,5 кг/год, следует использовать ОК с менее андрогенным эффектом. Антиандрогенные прогестины нового 4-го поколения включают диеногест и дроспиренон (производные от спиронолактона, мочегонного препарата).

Заболеваемость глубоким венозным тромбозом и тромбоэмболией (например, легочной эмболией) увеличивается по мере увеличения дозы эстрогена. С ОК, содержащими от 10 до 35 мкг эстрогена, риск от 2 до 4 раз выше исходного риска. Тем не менее, этот повышенный риск осложнений по-прежнему значительно ниже, чем риск, связанный с беременностью. Прогестины в комбинации ОК могут также влиять на этот риск. ОК, содержащие левоноргестрел, по-видимому, имеют более низкий риск, чем ОК, содержащие дроспиренон или дезогестрел. Риск, вероятно, увеличивается, потому что стероидные гормоны увеличивают продукцию факторов свертывания в печени и повышают адгезию тромбоцитов. Если у женщины, принимающей ОК, подозревается глубокий венозный тромбоз или легочная эмболия, следует немедленно прекратить их прием до получения результатов диагностических тестов, которые смогут подтвердить или исключить диагноз. Кроме того, прием ОК должен быть приостановлен по крайней мере на 1 месяц перед госпитализацией с любой крупной операцией, которая потребует иммобилизации в течение длительного времени, не следует их также начинать принимать в течение 1 месяца после манипуляции. Женщины с наличием в анамнезе или высоким риском венозной тромбоэмболии не должны использовать ОК, содержащие эстроген.

Результаты исследований варьируются в отношении использования ОК и риска рака молочной железы (1). Некоторые исследования выявили небольшое увеличения риска у тех кто использует или недавно использовали ОК (2).

Риск развития рака шейки матки несколько увеличивается для женщин, использовавших ОК > 5 лет, однако этот риск снижается к исходному по прошествии 10 лет после использования ОК (3). Не известно, связан ли этот риск с гормональным эффектом или поведенческим (т.е., не использование барьерной контрацепции).

Воздействие на центральную нервную систему со стороны ОК может включать тошноту, рвоту, головную боль, депрессию и нарушения сна. Хотя считается, что ОК повышают риск инсульта, применение низкодозированных комбинированных ОК не увеличивает риск инсульта у здоровых некурящих женщин с нормальным артериальным давлением. Тем не менее при очаговой неврологической симптоматике, афазии или другие симптомах, характерных для инсульта, прием ОК необходимо незамедлительно прекратить. Курильщики старше 35 лет не должны использовать контрацептивы, содержащие эстроген, из-за повышенного риска развития инфаркта миокарда и/или инсульта.

Хотя прием прогестинов может стать причиной обратимой дозозависимой инсулинорезистентности, использование ОК с низкодозированным прогестинами редко приводит к гипергликемии.

Уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови может уменьшиться при приеме ОК с высокой дозой прогестинов, но, как правило, повышается при приеме ОК с низкими дозами прогестинов и эстрогенов. Эстроген в ОК повышает уровень триглицеридов и может обострять гипертриглицеридемию. Большинство изменений уровня других метаболитов в сыворотке крови не является клинически значимым. У женщин, использующих ОК, может наблюдаться повышение уровня тироксин-связывающего глобулина; тем не менее уровни свободного тироксина, тиреостимулирующего гормона и функция щитовидной железы не изменяются.

У женщин, использующих ОК, может наблюдаться понижение уровня пиридоксина, фолиевой кислоты, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, кальция, магния и цинка; содержание витамина А повышается. Ни один из этих эффектов не является клинически значимым, дополнительный прием витаминов к использованию ПOК не требуется.

Не следует принимать ОК, если при предыдущем их применении развился холестаз или желтуха. Женщины, прежде страдавшие холестазом беременности (идиопатической рецидивирующей желтухой беременности), имеют риск повторного заболевания желтухой при приеме оральных контрацептивов. Этим женщинам следует использовать ОК с осторожностью.

Риск развития камней в желчном пузыре не увеличивается при использовании низкодозированных ОК.

В редких случаях могут развиваться доброкачественные аденомы печени, которые могут подлежать спонтанному разрыву. Риск возрастает при продолжительном использовании и увеличении дозы ОК; аденомы печени обычно регрессируют спонтанно после прекращения приема ОК.

У некоторых женщин развивается мелазма, которая проявляется под воздействием солнечных лучей и постепенно проходит после прекращения приема ОК. Поскольку лечение представляет трудности, при первых признаках мелазмы прием ОК прекращают. ОК не увеличивают риск развития меланомы.