Внутриматочное средство (ВМС)

Перед установкой ВМС не требуется проводить тест Папаниколау (Пап-тест) или тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) кроме тех случаев, когда пациентка должна пройти скрининг на рак шейки матки. Тестирование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – гонорею и хламидиоз – до введения ВМС должно быть основано на скрининге, основанном на оценке риска (возраст ≤ 25 лет, наличие нескольких половых партнеров, непостоянное использование презервативов и/или ИППП в анамнезе) (5). Тем не менее, врачу не требуется ждать результатов анализа на ИППП, чтобы установить ВМС. Если результаты анализа окажутся положительными, пациентам назначают лечение соответствующими антибиотиками; ВМС удалять не нужно. Если непосредственно перед плановым введением ВМС наблюдается гнойное отделяемое из шейки матки, то установку ВМС откладывают и назначают исследование на ИППП; при обнаружении инфекции проводится лечение и по его окончанию устанавливают ВМС.

Пакетная вставка для ВМС должна быть прочитана перед установкой для ознакомления с техникой введения. При установлении ВМС, необходимо, насколько возможно, соблюдать стерильность процедуры. Необходимо провести бимануальное исследование, чтобы определить положение матки, расширитель должен быть помещен на передней кромке шейки матки, чтобы стабилизировать матку, выправить ось матки, и для обеспечения правильного размещения ВМС. Для измерения глубины полости матки перед введением ВМС можно использовать маточный зонд. Перед введением для уменьшения боли во время процедуры может быть проведена парацервикальная блокада (6).

ВМС может быть вставлена в любое время в течение менструального цикла, если у женщины не было незащищенного полового акта в течение последнего месяца.

Обязательный контрольный визит к врачу после установки ВМС не требуется. Но если пациенты испытывают симптомы или осложнения (например, боль, сильное кровотечение, патологические выделения из влагалища, лихорадка, выпадение ВМС) или они не довольны этим методом контрацепции (7), то им рекомендовано прийти к врачу повторно для обследования.

ВМС может быть вставлена сразу после индуцированного или спонтанного аборта на 1 или 2 триместре, и сразу после рождения плаценты на кесарево сечение или после вагинальных родов.