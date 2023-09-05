Болезни сердца при беременности

Исключение варфарина, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина ІІ (БРА), антагонистов альдостерона, тиазидных диуретиков и некоторых антиаритмических препаратов (амиодарон)

Для класса III или IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) ограничение активности и, возможно, постельный режим после 20 недели

Общепринятые варианты лечения сердечной недостаточности и аритмий

Частые пренатальные консультации, полноценный отдых, избегание чрезмерной прибавки массы тела и стрессов, лечение анемии. Анестезиолог, знакомый с сердечной патологией у беременных, должен присутствовать на родах и в идеале должен проконсультировать пациентку перед родами. Для максимального снижения тахикардии в родах агрессивно лечат боль и тревожность. Женщина находится под строгим мониторингом сразу после родов и наблюдается несколько недель после родового периода кардиологом.

Прежде чем женщины с СН III или IV класса по NYHA забеременеют, заболевание сердца следует оптимально лечить медикаментозно и, при наличии показаний (например, из-за порока клапана сердца), лечить хирургическим путем. Женщинам с сердечной недостаточностью III или IV класса или другими нарушениями высокого риска (перечисленными выше) можно предложить прервать беременность на ранних сроках.

Некоторым женщинам с заболеваниями сердца и нарушенной сердечной функцией необходим пероральный прием дигоксина по 0,25 мг 1 раз в день, а с 20 недели – постельный режим или ограничение активности. Сердечные гликозиды (дигоксин, дигитоксин) проникают через плацентарный барьер, но новорожденные (и дети) относительно устойчивы к их токсичности. Ингибиторы АПФ и БРА противопоказаны, т.к. могут стать причиной повреждений почек у плода. Антагонисты альдостерона (спиронолактон, эплеренон) исключаются потому, что могут быть причиной феминизации плода мужского пола. Другими лекарственными средствами для лечения сердечной недостаточности (нетиазидные диуретики, нитраты, инотропины) можно продолжить лечение и во время беременности, взвешивая выраженность заболевания и риск для плода, что определяют кардиолог и перинатолог.

Аритмии Мерцательная аритмия может быть проявлением кардиомиопатии или поражений клапанов. Регулирование частоты сердечных сокращений обычно сходно с таковым у небеременных пациенток и производится с помощью бета-блокаторов, антагонистов кальция или дигоксина (см. Антиаритмические средства). Некоторых антиаритмических средств (амиодарон) следует избегать. Если у беременной пациентки наблюдается впервыеразвившаяся фибрилляция предсердий или гемодинамическая нестабильность, или вслучае неэффективности медикаментозного контроля частоты желудочковыхсокращений, для восстановления синусового ритма может использоватьсякардиоверсия. Может понадобиться прием антикоагулянтов, вследствие того что относительная гиперкоагуляция при беременности делает образование тромбов в предсердии (а затем системную и легочную эмболию) более вероятным. Используют стандартный или низкомолекулярный гепарин. Ни стандартный гепарин, ни низкомолекулярные гепарины не переходят плацентарный барьер, но низкомолекулярные препараты имеют меньший риск развития тромбоцитопении. Варфарин проникает через плаценту и может стать причиной пороков развития у плода (см. таблицу Некоторые лекарства с побочным эффектом во время беременности), особенно при приеме в 1 триместре. Однако риск является дозозависимым, и при назначении дозы ≤ 5 мг в сутки наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости. Использование варфарина в последний месяц беременности чревато риском. Быстрого прекращения противосвертывающего эффекта варфарина достичь может быть трудно, а необходимость в нем может возникнуть вследствие травматических внутричерепных кровоизлияний у плода или новорожденного или кровотечения у матери (из-за травмы или экстренного кесарева сечения). Лечение острой наджелудочковой тахикардии или желудочковой тахикардии такое же, как и у небеременных пациенток.