Cиндром поликистозных яичников (СПЯ)

Как правило, эстроген/прогестиновые контрацептивы или прогестины

Иногда метформин или другие инсулиновые сенсибилизаторы

Лечение гирсутизма, а у взрослых женщин – рисков длительных гормональных нарушений

Лечение бесплодия у женщин, желающих беременеть

Целью лечения синдрома поликистозных яичников является

Коррекция гормональных и метаболических нарушений и тем самым уменьшение рисков, связанных с избытком эстрогенов (например, гиперплазии эндометрия) и избытком андрогенов (например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания)

Купирование симптомов

Лечение бесплодия

Гормональные препараты используются для того, чтобы вызывать регулярную отслойку эндометрия и снизить риск развития гиперплазии эндометрия и рака. Женщинам обычно назначают прерывистые курсы прогестинов (например, медроксипрогестерон 5 - 10 мг перорально один раз в день в течение 10 - 14 дней каждые 1 - 2 месяца) или комбинированные оральные контрацептивы. Это лечение приводит к снижению уровня циркулирующих андрогенов и, как правило, помогает сформировать более регулярный менструальный цикл. Гормональные контрацептивы являются терапией первой линии при нарушениях менструального цикла, гирсутизме и акне у женщин с СПКЯ и у тех, которые не желают забеременеть.

Изменение образа жизни и фармакологические подходы используются для лечения нечувствительности к инсулину.

При наличии ожирения рекомендуется похудение и регулярные физические упражнения. Эти меры могут способствовать индукции овуляции, повысить регулярность менструального цикла, увеличить чувствительность к инсулину и уменьшить проявления черного акантоза и гирсутизма. Похудение также может помочь улучшить фертильность. Для некоторых женщин с СПКЯ может быть вариантом лечения бариатрическая хирургия (1). Однако потеря веса вряд ли принесет пользу женщинам с нормальным весом с СПКЯ.

Метформин от 500 до 1000 мг 2 раза в день используется для увеличения уровня чувствительности к инсулину у женщин с СПКЯ, нерегулярными менструациями и диабетом или резистентностью к инсулину, если изменения образа жизни являются неэффективными или если они не могут принимать или не переносят гормональные контрацептивы. Метформин также может снизить уровень свободного тестостерона. При использовании метформина необходимо измерять уровень глюкозы в сыворотке крови, а также проводить периодические исследования функции почек и печени. Поскольку метформин может вызывать овуляцию, при нежелании наступления беременности необходима контрацепция. Метформин помогает корректировать метаболические и гликемические аномалии и делает менструальные циклы более регулярными, но он практически не оказывает положительного влияния на гирсутизм, акне или бесплодие.

В настоящее время изучается эффективность комбинации инсулиновых сенсибилизаторов (например, агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 или тиазолидиндионов) с метформином (2). Другие исследования оценивают роль микробиоты при лечении СПКЯ (3).

Многие пациенты с СПКЯ имеют бесплодие, и те, кто желает забеременеть, должны быть направлены к специалистам по бесплодию. Используются препараты для лечения бесплодия (например, кломифен). В настоящее время кломифен является терапией первой линии в лечении бесплодия. Полезно также похудение. Избегают проведения гормональной терапии, которая может иметь контрацептивный эффект. Летрозол, ингибитор ароматазы, также может стимулировать овуляцию. Также можно попробовать другие препараты для лечения бесплодия. К ним относятся фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) для стимуляции яичников, агонист гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ) для стимуляции высвобождения ФСГ и хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) для стимуляции овуляции.

Если кломифен и другие препараты неэффективны или имеются другие показания к лапароскопии, может быть рассмотрен вопрос о лапароскопическом дриллинге яичников; однако следует учитывать возможные долгосрочные осложнения дриллинга (например, спайки, недостаточность яичников). Дриллинг яичников состоит в использовании электрокоагулятора или лазера для просверливания отверстий в небольших областях яичников, которые продуцируют андрогены. Резекция яичника не рекомендуется.

Поскольку женщины с СПКЯ-ассоциированным ожирением имеют более высокий риск осложнений беременности (включая сахарный диабет беременных, преждевременные роды и преэклампсию), рекомендуется провести предварительную оценку индекса массы тела, измерение артериального давления и пероральный глюкозотолерантный тест.

При гирсутизме могут использоваться физические меры (например, обесцвечивание, электролиз, выщипывание, удаление волос с помощью воска, эпиляция) (4). Для удаления нежелательных волос на лице может помочь двукратное ежедневное использование 13,9% крема эфлорнитина .

У взрослых женщин, не желающих беременеть, можно использовать гормональную терапию, которая снижает уровень андрогенов или спиронолактона. Эффективным является спиронолактон в дозе 50–100 мг 2 раза в день, но поскольку этот лекарственный препарат может иметь тератогенное влияние, необходима эффективная контрацепция. Ципротерон, антиандроген (не доступен в США), уменьшает количество нежелательных волос на теле у 50–75% имеющих такие проблемы женщин. Снижение веса снижает выработку андрогенов у женщин с ожирением и, таким образом, может замедлить рост волос.

Агонисты и антагонисты ГнВГ изучаются в качестве лечения нежелательных волос на теле. Обе группы препаратов подавляют выработку яичниками половых гормонов. Однако оба могу вызвать потерю костной ткани и привести к остеопорозу.

Угри можно лечить обычными лекарственными препаратами (бензоил пероксидом, кремом третиноина, местным и общим применением антибиотиков). Системный изотретиноин применяется только в тяжелых случаях.