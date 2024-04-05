Ведение послеродового периода

Некоторые данные свидетельствуют о том, что последующие акушерские исходы улучшаются при отсрочке зачатия как минимум на 6 месяцев, но предпочтительно на 18 месяцев после родов (6).

Чтобы свести к минимуму вероятность беременности, женщины, имеющие секс с мужчинами, должны начать использовать контрацепцию до возобновления половой жизни. Если женщины не кормят грудью, овуляция обычно происходит через 4–6 недель после родов и за 2 недели до первой менструации. Тем не менее, овуляция может произойти раньше; известны случаи зачатия через 2 недели после родов. У женщин, которые кормят грудью, как правило, овуляция и менструация наступают позже, обычно не ранее чем через 6 месяцев после родов, хотя у некоторых из них овуляция и менструация (и беременность) наступают так же быстро, как и у тех, кто не кормит грудью.

Необходимо выбирать метод контрацепции, учитывая риск и преимущества в каждом индивидуальном случае.

На выбор метода контрацепции влияет, кормит ли женщина грудью. Для кормящих матерей, как правило, предпочтительны негормональные методы; из гормональных методов предпочтительны прогестиновые оральные контрацептивы, инъекции депо-медроксипрогестерон ацетата, а также импланты с прогестином, поскольку они не влияют на выработку молока. Эстроген-прогестиновые контрацептивы могут влиять на выработку молока и не должны назначаться пока не установится лактация. Комбинированные эстроген-прогестиновые вагинальные кольца можно использовать по прошествии 4 недель после родов, если женщина не кормит грудью.

Диафрагму следует устанавливать только после полной инволюции матки, на сроке от 6 до 8 недель; до этого следует использовать презервативы и спермициды.

Внутриматочные средства могут быть установлены сразу после отделения плаценты, однако постановка через 4–6 недель после родов минимизирует риск выпадения.

Женщины, которые не желают будущих беременностей, могут выбрать перевязку маточных труб (7). Стерилизация маточных труб может быть проведена сразу после родов, во время кесарева сечения или по окончанию послеродового периода. Эта процедура считается перманентной и необратимой. Поскольку удаление маточных труб (сальпингэктомия) связано со сниженным риском развития рака яичников, пациенткам, подвергающимся перевязке маточных труб, должна быть предложена сальпингэктомия (8).