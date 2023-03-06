Обзор вагинита (Overview of Vaginitis)

У детей вагинит обычно сопровождается инфекцией флоры желудочно-кишечного тракта (неспецифический вульвовагинит). Распространенным предрасполагающим фактором у девочек 2–6 лет является недостаточная гигиена (например, вытирание промежности после стула от ануса к вульве; немытье рук после стула; частое касание вульвы или промежности руками, особенно в ответ на зуд).

Химикаты, содержащиеся в пене для ванны или мыле, могут вызывать вульвовагинальное воспаление.

Иногда дети помещают мелкие предметы в полости тела, включая влагалище. Такие инородные тела (например, туалетная бумага) могут вызывать неспецифический вагинит, сопровождающийся кровянистыми выделениями.

Иногда вульвовагинит у детей бывает вызван специфической инфекцией (например, стрептококками, стафилококками, грибами рода Candida; редко – острицами).

Сексуальное насилие может стать причиной инфекций, передающихся половым путем, в том числе трихомонадного вагинита у детей.