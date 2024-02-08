Дисфункция маточных труб и тазовые аномалии

Тесты на цервикальную гонорею или хламидиоз, если подозреваетсяцервицит или воспалительное заболевание органов малого таза

Инфузионная соногистерография (СИС) или гистеросальпингография (ГСГ), если СИС недоступна

Гистероскопия для дальнейшей оценки аномалий

Лапароскопия (редко)

При подозрении на инфекцию органов малого таза необходимо провести тесты на гонорею или хламидии. Кроме того, скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, как правило, проводится как часть плановой подготовки к зачатию.

Диагностика бесплодия всегда включает исследование функции маточных труб.

Для первоначальной оценки дисфункции маточных труб и полости матки, СИС (инъекция изотонической жидкости через шейку матки во время УЗИ), где это возможно, в настоящее время заменила ГСГ (рентгеноскопическое исследование матки и маточных труб после введения рентгеноконтрастного вещества в матку). Преимущества СИС по сравнению с ГСГ включают то, что она может быть выполнена в кабинете врача, не предполагает облучения и является менее дорогостоящей. Частота ложноположительных результатов при СИС может быть несколько ниже, чем 15% наблюдаемых при ГСГ, при этом оба этих показателя ошибочно указывают на проходимость маточных труб только в редких случаях. Оба теста также могут выявить некоторые аномалии таза и внутриутробные нарушения (может потребоваться магнитно-резонансная томография или постановка окончательного диагноза).

Как СИС, так и ГСГ выполняются через 2–5 дней после прекращения менструального цикла. По необъяснимым причинам гистеросальпингография иногда способствует наступлению беременности у женщин, если исследование не выявило патологии. Таким образом, если результаты нормальные, то дополнительные диагностические исследования функции труб у молодых женщин можно отложить на несколько циклов.

Непроходимость фаллопиевых труб Изображение ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Для дальнейшей оценки внутриматочной патологии может быть проведена гистероскопия.

Изредка для дальнейшей оценки степени повреждения маточных труб проводится лапароскопия.

Диагностика и лечение часто проводятся одновременно во время лапароскопии или гистероскопии.