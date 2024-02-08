Дисфункция маточных труб и тазовые аномалии

Трубная дисфункция – это непроходимость фаллопиевых труб или дисфункция эпителия, нарушающая подвижность ооцитов, зигот и/или сперматозоидов; аномалии строения таза могут препятствовать оплодотворению или имплантации.
(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).
Этиология дисфункции маточных труб и тазовых аномалий
Трубная дисфункция может являться следствием следующих нарушений:
Разрыва аппендикса
Хирургических вмешательств на органах нижних отделов брюшной полости, в результате которых образовались спайки
Воспалительных заболеваний (например, воспалительное заболевание кишечника, туберкулез)
Тазовые структурные аномалии, которые могут препятствовать фертильности, включают
Внутриматочные синехии (синдром Ашермана)
Фибромиомы, сдавливающие маточные трубы или деформирующие полость матки
Определенные пороки развития (например, двурогая матка)
Эндометриоз может быть причиной поражений труб, матки или других органов, приводящих к бесплодию.
Кроме того, цервикальные факторы, включая цервицит или травму (например, конизационные процедуры при цервикальной интраэпителиальной неоплазии, акушерский разрыв шейки матки), могут способствовать бесплодию, нарушая продукцию цервикальной слизи.
Диагностика дисфункции маточных труб и тазовых аномалий
Тесты на цервикальную гонорею или хламидиоз, если подозреваетсяцервицит или воспалительное заболевание органов малого таза
Инфузионная соногистерография (СИС) или гистеросальпингография (ГСГ), если СИС недоступна
Гистероскопия для дальнейшей оценки аномалий
Лапароскопия (редко)
При подозрении на инфекцию органов малого таза необходимо провести тесты на гонорею или хламидии. Кроме того, скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, как правило, проводится как часть плановой подготовки к зачатию.
Диагностика бесплодия всегда включает исследование функции маточных труб.
Для первоначальной оценки дисфункции маточных труб и полости матки, СИС (инъекция изотонической жидкости через шейку матки во время УЗИ), где это возможно, в настоящее время заменила ГСГ (рентгеноскопическое исследование матки и маточных труб после введения рентгеноконтрастного вещества в матку). Преимущества СИС по сравнению с ГСГ включают то, что она может быть выполнена в кабинете врача, не предполагает облучения и является менее дорогостоящей. Частота ложноположительных результатов при СИС может быть несколько ниже, чем 15% наблюдаемых при ГСГ, при этом оба этих показателя ошибочно указывают на проходимость маточных труб только в редких случаях. Оба теста также могут выявить некоторые аномалии таза и внутриутробные нарушения (может потребоваться магнитно-резонансная томография или постановка окончательного диагноза).
Как СИС, так и ГСГ выполняются через 2–5 дней после прекращения менструального цикла. По необъяснимым причинам гистеросальпингография иногда способствует наступлению беременности у женщин, если исследование не выявило патологии. Таким образом, если результаты нормальные, то дополнительные диагностические исследования функции труб у молодых женщин можно отложить на несколько циклов.
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Для дальнейшей оценки внутриматочной патологии может быть проведена гистероскопия.
Изредка для дальнейшей оценки степени повреждения маточных труб проводится лапароскопия.
Диагностика и лечение часто проводятся одновременно во время лапароскопии или гистероскопии.
Лечение дисфункции маточных труб и тазовых аномалий
Антибиотики при цервиците или воспалительных заболеваниях органов малого таза (ВЗОТ)
Лапроскопия и/или гистероскопия
Вспомогательные репродуктивные методы
Иногда у молодых женщин проводят хирургическое вмешательство на маточных трубах
Цервицит или ВЗОТ, если они присутствуют, лечатся антибиотиками. Лечение имеющейся инфекции важно в целом и может улучшить качество цервикальной слизи. Антимикробная терапия не лечит спайки тазовых органов, вызванных текущей или перенесенной инфекцией органов малого таза.
Во время лапароскопии, могут быть разделены тазовые спайки и коагулированы очаги тазового эндометриоза при помощи лазера. Во время гистероскопии можно растворить внутриматочные спайки, удалить подслизистые миомы и внутриматочные полипы. Частота наступления беременности после лапароскопического лечения аномалий в области таза является низкой (обычно не более 25%), но гистероскопическое лечение внутриматочных аномалий часто бывает успешным, с частотой наступления беременности от 60 до 70%.
Для пластики маточных труб с повреждением в дистальном отделе (например, из-за эктопической беременности или инфекции) или для процедуры отмены сделанной ранее перевязки маточных труб (процедура реанастомоза маточных труб) может быть сделано хирургическое вмешательство, особенно у молодых женщин и если повреждение не является серьезным. Тем не менее, эти операции имеют низкие показатели успеха. Шансы на эктопическую беременность выше, чем обычно, как до, так и после такой операции. Поэтому вместо хирургии часто рекомендуют экстракорпоральное оплодотворение.
Вспомогательные репродуктивные технологии часто являются либо необходимостью, либо альтернативой, особенно для женщин моложе 30 лет.