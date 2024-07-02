Медицинская оценка водителей пожилого возраста

Пожилые люди, как правило, имеют множественные сопутствующие заболевания и могут принимать несколько препаратов. Значительное количество лекарственных препаратов, как правило, тех, которые влияют на центральную нервную систему (например, вызывают спутанность сознания, вялость), потенциально могут затруднять возможность вождения транспортного средства. Было показано, что многие из них снижают эффективность вождения при проведении тестов на дороге или симуляторах вождения, и ассоциируются с повышением риска дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Несмотря на эти риски, не следует резко прекращать прием многих из этих препаратов но, возможно, потребуется постепенное снижение дозы. Перед прекращением приема важно получить консультацию лечащего врача или фармацевта.

Некоторые препараты, которые, как было показано, увеличивают риски при вождении, включают:

Антигистаминные препараты, бензодиазепины, опиаты, антихолинергические средства, снотворные, гипотензивные средства и трициклические антидепрессанты, которые могут вызывать сонливость при вождении, гипотонию или аритмию.

Антипаркинсонические агонисты дофаминовых рецепторов (например, прамипексол, ропинирол), которые могут иногда вызывать внезапные приступы сна

Противорвотные средства (например, прохлорперазин) и миорелаксанты (например, циклобензаприн), которые могут влиять на сенсорное восприятие

Противосудорожные препараты, которые могут вызвать седативный эффект (могут быть рассмотрены альтернативные варианты)

В начале приема нового лекарственного препарата, который может повлиять на визуальные, физические и когнитивные функции, пациенты должны воздерживаться от вождения в течение нескольких дней (в зависимости от времени, необходимого для достижения стабильного состояния), чтобы убедиться в отсутствии нежелательных эффектов. Если необходимо использовать лекарство из класса препаратов, способных повысить риски при вождении, пациенту следует назначить лекарство из того класса, которое с наименьшей вероятностью вызовет ухудшение состояния и в минимально возможной эффективной дозе.