Медицинская оценка водителей пожилого возраста

Медицинская оценка состояния пожилого водителя включает тщательный анализ соматических заболеваний и/или употребления лекарственных средств, которые могут ухудшить способность к вождению. Такими медицинскими показаниями могут быть хронические заболевания, нарушающие важные функциональные возможности, необходимые для вождения (например, дегенерация желтого пятна, понижающая зрение) или острые нарушения, угнетающие сознание (например, судороги, обмороки).
Клиницисты должны в своей работе руководствоваться ресурсами, связанными с оценкой и контролем пожилых водителей, и национальными руководствами (см. Дополнительная информация, а также Обзор о водителях пожилого возраста (Overview of the Older Driver).)
Лечебные препараты и вождение автомобиля
Пожилые люди, как правило, имеют множественные сопутствующие заболевания и могут принимать несколько препаратов. Значительное количество лекарственных препаратов, как правило, тех, которые влияют на центральную нервную систему (например, вызывают спутанность сознания, вялость), потенциально могут затруднять возможность вождения транспортного средства. Было показано, что многие из них снижают эффективность вождения при проведении тестов на дороге или симуляторах вождения, и ассоциируются с повышением риска дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Несмотря на эти риски, не следует резко прекращать прием многих из этих препаратов но, возможно, потребуется постепенное снижение дозы. Перед прекращением приема важно получить консультацию лечащего врача или фармацевта.
Некоторые препараты, которые, как было показано, увеличивают риски при вождении, включают:
Антигистаминные препараты, бензодиазепины, опиаты, антихолинергические средства, снотворные, гипотензивные средства и трициклические антидепрессанты, которые могут вызывать сонливость при вождении, гипотонию или аритмию.
Антипаркинсонические агонисты дофаминовых рецепторов (например, прамипексол, ропинирол), которые могут иногда вызывать внезапные приступы сна
Противорвотные средства (например, прохлорперазин) и миорелаксанты (например, циклобензаприн), которые могут влиять на сенсорное восприятие
Противосудорожные препараты, которые могут вызвать седативный эффект (могут быть рассмотрены альтернативные варианты)
В начале приема нового лекарственного препарата, который может повлиять на визуальные, физические и когнитивные функции, пациенты должны воздерживаться от вождения в течение нескольких дней (в зависимости от времени, необходимого для достижения стабильного состояния), чтобы убедиться в отсутствии нежелательных эффектов. Если необходимо использовать лекарство из класса препаратов, способных повысить риски при вождении, пациенту следует назначить лекарство из того класса, которое с наименьшей вероятностью вызовет ухудшение состояния и в минимально возможной эффективной дозе.
Падения и вождение
Падения и ДТП имеют общие причинные факторы (например, нарушение зрения, мышечной силы, сознания). Падения в анамнезе указывают на повышенный риск ДТП у лиц старшего возраста и должны побуждать к дальнейшей оценке внутренних факторов, которые могут ухудшить подвижность и вождение (например, зрительные, когнитивные и двигательные навыки).
Сердечные заболевания и вождение
Наличие заболеваний сердца может увеличить риск при вождении транспортного средства, особенно при заболеваниях, которые могут сопровождаться нарушением сознания или обмороком (например, аритмии). Пациентам, перенесшим операции на сердце (например, стентование или шунтирование коронарных артерий, установка внутреннего дефибриллятора/кардиостимулятора) или некоторые острые события (например, нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда), в период восстановления следует на некоторое время воздержаться от вождения автомобиля. Продолжительность зависит от процедуры и клинического состояния пациента. Сердечные патологии могут вызывать хронические когнитивные нарушения или острые нарушения сознания (например, головокружение, обмороки, сонливость).
Пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью (например, IV класс сердечной недостаточности по NYHA, одышкой в состоянии покоя или движения) должны воздерживаться от вождения, пока они не будут оценены с помощью теста во время вождения и не получат одобрение своих врачей.
Неврологические заболевания и вождение автомобиля
Неврологические расстройства также увеличивают риск вождения. Специфические расстройства включают:
Инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА): водители, перенесшие однократную ТИА, должны подождать 1 месяц, прежде чем возобновить вождение; водители с повторными ТИА или недавно перенесенным инсультом не должны иметь последствий в течение как минимум 3–6 месяцев, прежде чем возобновлять вождение автомобиля, а также получить разрешение от невролога или семейного врача. Должно быть проведено физическое обследование, чтобы оценить, насколько последствия инсульта могут повлиять на способность вождения. Следует подумать о том, чтобы направить пациента с персистирующим зрительным, двигательным или когнитивным дефицитом в клинику оценки навыков вождения, которую проводят профпатологи.
Приступы: правила для водителей, которые страдают приступами, разнятся для разных штатов, но большинство штатов требуют срока приостановки разрешения на вождение на 6 месяцев, прежде чем пациентам восстановят водительские права. Противосудорожные препараты способны эффективно контролировать приступы примерно у 70% пациентов, хотя рецидивы могут возникать при отмене этих препаратов или в периоды несоблюдения схемы лечения. Следует запросить информацию относительно права на получение водительских прав людям, страдающим судорожными припадками в конкретном штате (см. Базу данных государственных законов о вождении Фонда эпилепсии [Epilepsy Foundation State Driving Laws Database]), а также консультацию невролога.
Болезнь Альцгеймера или другие прогрессирующие деменции в конечном итоге ухудшают ключевые функциональные навыки, в том числе необходимые для вождения автомобиля. Мониторинг пациентов на предмет новых ошибок вождения, которые могут быть отнесены к когнитивным изменениям или значимым нарушениям, при помощи психометрических тестов, может быть полезным при определении необходимости направления субъекта на дорожный тест, или, в некоторых случаях, прекращения вождения. В Американской академии неврологии имеются практические параметры вождения и деменции (1). В некоторых штатах в настоящее время требуется, чтобы врачи сообщали в Департамент транспортных средств штата о значительных когнитивных нарушениях пациентов, имеющих лицензии на вождение (2).
Прочие неврологические нарушения (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз), являющиеся причиной инвалидности, и должны контролироваться с помощью функциональной оценки и, при необходимости, тестовой оценки на дороге.
Сахарный диабет и вождение
Сахарный диабет представляет опасность, поскольку у пациентов может развиться гипогликемия во время вождения; однако хорошо контролируемый диабет не увеличивает риск ДТП (3). Пациентам, у которых недавно был эпизод гипогликемии с нарушением сознания, не следует садиться за руль в течение 3 месяцев или до тех пор, пока не будут оценены и устранены факторы, способствовавшие возникновению эпизода (например, диета, активность, время введения и доза инсулина или антигипергликемических препаратов). Сенсорные изменения в конечностях из-за нейропатии, ретинопатия, или оба этих нарушения по причине диабета, также могут ухудшать способность к вождению.
Тяжелая гипергликемия связана с когнитивными нарушениями, и пациенты не должны водить машину до тех пор, пока уровень глюкозы в крови и симптомы не будут находиться под более лучшим контролем.
Нарушения сна и вождение
Нарушения сна, особенно синдром обструктивного апноэ сна, могут вызывать сонливость, ведущую к ДТП, и пациенты должны отказаться от вождения до тех пор, пока не получат надлежащее лечение.
Было показано, что использование устройств с положительным постоянным давлением в дыхательных путях (CPAP) повышает производительность в симуляторе вождения и уменьшает количество ДТП (4).
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Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
National Highway Traffic Safety Administration: Clinician's Guide to Assessing and Counseling Older Drivers, 4th edition
Austroads: Assessing Fitness to Drive: An Australian resource providing medical standards for driver licensing
Epilepsy Foundation: State Driving Laws Database: A United States resource providing information for drivers with epilepsy