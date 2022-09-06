Вторичная перегрузка железом

Обычно лечение проводят с помощью железохелатирующих препаратов - деферазирокса или дефероксамина, или, реже, деферипрона

Некоторых больных можно лечить с помощью флеботомии и приема эритропоэтина для поддержания эритропоэза. Однако, поскольку это усиливает анемию, то применение флеботомии для многих пациентов не рекомендуется (например, пациенты с уровнем гемоглобина < 10 г/дл [< 100 г/л], зависящие от переливания, и те, у кого появляются симптомы анемии после флеботомии). Таким больным необходимо назначать хелатирующую терапию. Целью лечения является достижение уровня насыщения трансферрина < 50%.

Дефероксамин является препаратом, традиционно используемым для хелатотерапии. Доза составляет 40–50 мг/кг/день (максимальная доза - 60 мг/кг/день) и вводится путем медленной подкожной инфузии с помощью портативного инфузомата по ночам в течение 8–12 часов 5–7 ночей/неделю. Доза для детей > 3 лет и растущих подростков составляет 20–40 мг/кг/день внутривенно в течение 8–12 часов 5–7 дней в неделю. Обычная максимальная суточная доза составляет 40 мг/кг/день. Тем не менее, эта терапия сложна в управлении и требует от больных больших временных затрат, поэтому часто приводит к ее несоблюдению. Побочные действия включают гипотонию, нарушения желудочно-кишечного тракта и анафилаксию (острую), потерю зрения и слуха (при хроническом приеме).

Деферазирокс, оральный хелатообразователь, является эффективным и чаще всего используется как альтернатива дефероксамину. Деферазирокс снижает уровень железа и предотвращает или задерживает наступление осложнений от перегрузки железом. Начальная доза составляет 20 мг/кг перорально 1 раз/день. Пациенты находятся под ежемесячным контролем, при необходимости доза увеличивается до 30 мг/кг один раз в день. Максимальная доза составляет 40 мг/кг/день. При использовании пероральных гранул деферазирокса начальная доза составляет 14 мг/кг/день, а максимальная доза - 28 мг/кг/день. Лечение может быть прервано, когда ферритин сыворотки составляет < 500 нг/мл (< 500 мкг/л). Побочные эффекты (которые появляются примерно у 10% пациентов) могут включать тошноту, боль в животе, диарею и сыпь. Могут возникнуть нарушения функции печени и почек, поэтому периодически необходимо проводить исследования крови для оценки их состояния (например, ежемесячно, а у пациентов из группы высокого риска иногда и чаще).

Деферипрон - другой железохелатирующий препарат для перорального применения - показан для лечения больных с трансфузионной перегрузкой организма железом из-за синдрома талассемии, когда хелатотерапия деферазироксом или дефероксамином является недостаточной. Деферипрон также может использоваться в комбинации с деферазироксом потому что они имеют разные механизмы действия. Начальная доза составляет 25 мг/кг, перорально три раза в день. Максимальная доза составляет 33 мг/кг перорально 3 раза в день. Следует еженедельно проводить анализ на абсолютное число нейтрофилов в крови для отслеживания нейтропении (которая предшествует агранулоцитозу). Сывороточный уровень ферритина следует измерять каждые 2-3 месяца; лечение временно прерывается, когда показатель стабильно держится на уровне < 500 нг/мл (< 500 мкг/л).

Сахарный диабет, кардиомиопатия, эректильная дисфункция и другие вторичные проявления лечатся, как это показано. Пациентов с перегрузкой железа, которая сопровождается прогрессирующим фиброзом или циррозом печени, каждые 6 месяцев необходимо обследовать на гепатоцеллюлярную карциному с использованием УЗИ печени..

Пациенты должны придерживаться сбалансированной диеты; совсем не требуется ограничивать потребление железосодержащих продуктов (например, красное мясо, печень). Алкоголь следует употреблять только в умеренных количествах, так как это может увеличить всасывание железа и, в большинстве случаев, увеличивает риск развития цирроза. Следует избегать пищевых добавок, содержащих витамин С, поскольку они увеличивают абсорбцию железа в двенадцатиперстной кишке.