Биопсия лимфоузла

ФДГ-ПЭТ/КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза для стадирования

МРТ при наличии неврологических симптомов

Лимфома Ходжкина обычно может подозреваться у больных с безболезненной лимфаденопатией или увеличением внутригрудных лимфоузлов, выявленных при объективном осмотре или рутинной рентгенографии органов грудной клетки (1).

Аналогичную лимфаденопатию могут вызывать вирусные инфекции, такие как инфекционный мононуклеоз (ВЭБ-инфекция), цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, токсоплазмоз, неходжкинские лимфомы или лейкозы. Сходные результаты рентгенографии органов грудной клетки могут наблюдаться при раке легкого, саркоидозе или туберкулезе.

Оценка опухоли средостения рассматривается подробнее в других разделах.

Лимфома Ходжкина (медиастинальная лимфаденопатия) Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Патологические изменения, выявленные на рентгенографии органов грудной клетки или при объективном обследовании, следует подтвердить с помощью КТ или сканировании с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) грудной клетки для выбора наиболее эффективной процедуры биопсии. Если увеличены только лимфоузлы средостения, выполняется медиастиноскопия, видеоторакоскопия (ВТС) или процедура по Чемберлену (ограниченная левая задняя торакотомия, позволяющая выполнить биопсию медиастинальных лимфоузлов, не доступных при медиастиноскопии). Также может выполняться биопсия сердечной иглы под контролем КТ, однако результаты тонкоигольной биопсии часто могут быть недостаточными для диагностики лимфомы Ходжкина.

При исследовании биопсийного материала выявляются клетки Рид–Штернберга (крупные двухъядерные клетки) на фоне гетерогенного клеточного инфильтрата, включающего гистиоциты, лимфоциты, моноциты, плазматические клетки и эозинофилы. Классическая лимфома Ходжкина имеет 4 гистопатологических подтипа (2) (см. таблицу Гистопатологические подтипы лимфомы Ходжкина):

Нодулярный склероз: плотная фиброзная ткань, разделяющая лимфоидную ткань на отдельные узлы

Смешанно-клеточный: умеренное количество клеток Рид-Штернберга со смешанным фоновым инфильтратом

Богатый лимфоцитами: мало клеток Рид-Штернберга, но много В-клеток

Лимфоидное истощение: многочисленные клетки Рид-Штернберга в сочетании с обширным фиброзом

Согласно Международной консенсусной классификации нодулярная лимфома Ходжкина с преобладанием лимфоцитов была переклассифицирована в неходжкинскую В-клеточную лимфому и называется нодулярной В-клеточной лимфомой с преобладанием лимфоцитов (3).

Клетки Рид-Штернберга Изображение Courtesy of the FDA.

Из лабораторных исследований всем больным выполняют общий анализ крови (ОАК) с дифференцированием, определяется скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ), производятся почечные и печеночные функциональные пробы. Результаты тестов могут отличаться от нормы, но они не имеют диагностического значения.

В общем анализе крови может выявляться незначительный полиморфноядерный лейкоцитоз. Лимфоцитопения может возникать на ранних стадиях и является неблагоприятным прогностическим признаком. Часто встречается эозинофилия, также может наблюдаться тромбоцитоз. Анемия, чаще микроцитарная, обычно развивается при распространенном заболевании. При выраженной анемии нарушение утилизации железа проявляется низким уровнем сывороточного железа, низкой железосвязывающей способностью эритроцитов, повышенным уровнем сывороточного ферритина и повышенным содержанием железа в костном мозге. Панцитопения обычно обусловлена опухолевой инвазией костного мозга, чаще при субтипе лимфомы Ходжкина с лимфоидным истощением.

У части больных отмечается повышение уровня щелочной фосфатазы сыворотки, но эти отклонения не всегда связаны с поражением костного мозга или печени. Повышение щелочной фосфатазы лейкоцитов, гаптоглобина сыворотки и других белков острой фазы обычно свидетельствует о наличии воспалительных цитокинов активной фазы лимфомы Ходжкина. Для оценки неспецифических симптомов выполняется измерение этих веществ и иногда проводятся анализы, результаты которых позволяют предположить наличие лимфомы Ходжкина; однако они назначаются не всем пациентам с лимфомой. Часто назначается анализ на скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — косвенный маркер воспаления, с повышением которого с прогностической точки зрения связывается менее благоприятный исход.

Гиперспленизм может встречаться у больных с выраженной спленомегалией.

Комбинированное ФДГ (фтордезокисглюкоза)-ПЭТ/КТ-сканирование грудной клетки, брюшной полости и таза является основным методом визуализации для определения стадии лимфомы Ходжкина (см. ниже). Повреждения костей чаще всего обнаруживаются с помощью ПЭТ-исследования с ФДГ. Если комбинированная ФДГ-ПЭТ/КТ недоступна, проводится контрастное КТ-сканирование грудной клетки, брюшной полости и таза.

Если снимки ПЭТ/КТ не получены, обычно требуется только биопсия костного мозга и в случаях, если результаты могут изменить тактику лечения.

Другие исследования выполняются по показаниям (например, МРТ при наличии симптомов компрессии спинного мозга). Другие рекомендуемые тесты включают фракцию выброса сердца, если предполагается использование антрациклинов, и функциональные тесты легких, если рассматривается возможность использования блеомицина.

Таблица Гистопатологические подтипы лимфомы Ходжкина (Классификация ВОЗ) Таблица

Стадирование После постановки диагноза для выбора тактики лечения определяется стадия заболевания. Наиболее часто используемая система стадирования лимфом Лугано (см. таблицу Стадирование лимфом Ходжкина и неходжкинских лимфом: классификация Лугано) включает в себя Симптомы

Результаты физического осмотра

Результаты визуализирующих методов исследования, в том числе КТ органов грудной, брюшной полостей и малого таза, а также ФДГ-ПЭТ

Иногда – результаты биопсии костного мозга Лапаротомия для установления диагноза не требуется. Таблица Стадирование лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы по Лугано Таблица