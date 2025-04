Чрезмерное кровотечение

Обильное кровотечение может возникать вследствие различных механизмов (см. таблицу Некоторые причины обильного кровотечения [Some Causes of Excessive Bleeding]), включающих следующее:

Тромбоцитарные нарушения могут включать: аномальное количество тромбоцитов (обычно их слишком мало, хотя чрезвычайно высокое количество тромбоцитов может быть связано с профузным кровотечением, поскольку тромбоциты могут метаболизировать высокомолекулярные мультимеры фактора фон Виллебранда), нарушение функции тромбоцитов, часто из-за приема такими препаратов, как аспирин, ингибиторы P2Y12 (например, клопидогрель, кангрелор, прасугрель, тикагрелор) или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), или одновременно аномальное количество и нарушение функции тромбоцитов.

Коагуляционные нарушения крови могут быть приобретенными и наследственными.

Итак, самыми распространенными причинами чрезмерного кровотечения являются:

Тяжелая форма тромбоцитопении

Чрезмерная антикоагуляция, как при использовании варфарина, гепаринов или пероральных антикоагулянтов прямого действия (например, апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)

Заболевания печени (недостаточное производство факторов свертывания крови)