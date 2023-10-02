Чрезмерное кровотечение

Большинству пациентов требуется проведение лабораторных исследований (см. таблицу Лабораторные исследования гемостаза по фазам [Laboratory Tests of Hemostasis by Phase]). Первоначальные исследования включают

Общий анализ крови (ОАК) с количеством тромбоцитов

Мазок периферической крови

Протромбиновое время (ПТВ) и частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)

Скрининговые тесты позволяют оценить компоненты системы гемостаза, включая количество циркулирующих тромбоцитов и пути плазменной коагуляции (см. рисунок Пути свертывания крови). Наиболее распространенными скрининг-тестами на нарушения свертываемости являются анализы на определение количества тромбоцитов, ПВ и АЧТВ. Если результаты находятся за пределами нормы, то проведение специальных тестов поможет определить дефект. Определение уровня продуктов деградации фибрина является критерием активации фибринолиза в условиях in vivo (как правило, на фоне чрезмерной коагуляции при ДВС).

Протромбиновое время (ПВ) необходимо для выявления нарушений во внешнем и общем пути свертывания (плазменные факторы VII, X, V, протромбин [II] и фибриноген). ПВ рассчитывается как международное нормализованное отношение (МНО), которое отражает соотношение ПВ пациента с контрольным значением лаборатории; МНО позволяет учитывать различия в реагентах между различными лабораториями. Так как реагенты и приборы отличаются друг от друга, каждая лаборатория определяет свои границы нормальных значений для ПВ и АЧТВ; стандартные границы нормы для ПВ составляют от 10 до 13 секунд. Если МНО на >1,5 секунд или ПВ ≥ на 3 секунды больше контрольных значений лаборатории, то это является признаком нарушений и требуется проведение дальнейшей оценки. PT является полезным инструментом для скрининга нарушений коагуляции при различных приобретенных заболеваниях (например, дефицит витамина К, заболевания печени, ДВС-синдром). МНО также используется для мониторинга терапии с пероральным антагонистом витамина К, варфином.

Частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) исследует плазму на отклонение в факторах внутреннего и общего пути (прекалликреин, высокомолекулярный кининоген; факторы XII, XI, X, IX, VIII, и V; протромбин [II]; фибриноген). АЧТВ тесты определяют недостаточность всех факторов свертывания крови, за исключением фактора VII (измеряется ПВ) и фактора XIII (измеряется путем анализа на фактор XIII). Стандартные границы нормы составляют от 28 до 34 секунд. Результат в пределах нормы показывает, что по крайней мере 30% всех факторов свертывания в пути присутствуют в исследуемом образце плазмы. Гепарин продлевает ЧТВ, и ЧТВ часто используют для контроля за проведением гепариновой терапии. Ингибиторы, которые увеличивают АЧТВ, включают аутоантитела к фактору VIII (см. такжеГемофилия и Причины коагуляционных расстройств, вызванных циркулирующими антикоагулянтами) и волчаночный антикоагулянт. Последний является антителом к белково-фосфолипидным комплексам, который обнаруживается в плазме пациентов с системной красной волчанкой и другими аутоиммунными заболеваниями, и является маркером тромботического состояния (см. также Тромботические заболевания).

Удлинение ЧВ или АЧТВ может отражать

Дефицит факторов свертывания

Наличие ингибитора компонента коагуляционного каскада (включая наличие в кровотоке перорального антикоагулянта прямого действия – ингибитора тромбина или фактора Xa)

ПВ и АЧТВ не увеличиваются пока нет 70% нехватки одного или более факторов свертывания крови. Для определения того, отражает ли увеличение дефицит одного или нескольких факторов свертывания или присутствие ингибитора, испытание повторяют после смешивания плазмы больного с нормальной плазмой в соотношении 1:1. Поскольку эта смесь содержит минимум 50% от нормального уровня всех факторов свертывания, то отсутствие почти полной коррекции показателей ПВ и АЧТВ с помощью смеси указывает на наличие ингибитора в плазме пациента.

Тест на время свёртывания крови недостаточно воспроизводим, чтобы быть надежным для принятия клинического решения.

Таблица Лабораторные методы исследования гемостаза по фазам Таблица

Нормальные результаты исследования на начальном этапе могут исключить множество нарушений свертываемости. Исключения составляют болезнь Виллебранда (БВ) и наследственная геморрагическая телеангиэктазия. БВ является заболеванием, при котором умеренный дефицит фактора VIII часто оказывается недостаточным для продления АЧТВ. Пациентов с нормальными результатами первичных исследований и наличием симптомов или признаков кровотечения, с отягощенным семейным анамнезом нужно обследовать на БВ с помощью определения антигена к ФВ в плазме, ристоцетин-кофакторной активности (непрямой тест, измеряющий функцию ФВ), типа мультимера ФВ и уровней фактора VIII.

При тромбоцитопении мазок периферической крови часто указывает на причинные факторы (см. таблицу Показатели периферической крови при тромбоцитопенических заболеваниях). Если в мазке не обнаруживаются признаки других аномалий, пациенты должны пройти анализ на ВИЧ-инфекцию. Если результат теста на ВИЧ отрицательный, беременность отсутствует и пациент не принимал препаратов, вызывающих разрушение тромбоцитов, то это скорее всего иммунная тромбоцитопения. Признаки гемолиза (фрагментированные эритроциты в мазке, снижение уровня гемоглобина) могут указывать на ДВС-синдром, тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП) или гемолитико-уремический синдром (ГУС), хотя иногда другие гемолитические заболевания могут вызывать подобные проявления. ГУС развивается у пациентов с геморрагическим колитом. Проба Кумбса показывает отрицательный результат при ТТП и ГУС. Если в ОАК и периферическом мазке крови выявляются признаки других видов цитопений или аномальные лейкоциты, необходимо заподозрить гематологическую патологию, вовлекающую несколько типов клеток, а для диагностики необходимы аспирация и биопсия костного мозга.

Увеличенное АЧТВ с нормальными тромбоцитами и ПВ указывает на гемофилию А или В. Необходимо проведение исследования на фактор VIII, IX, или XI. К ингибиторам, увеличивающим АЧТВ, относятся аутоантитела против фактора VIII и антитела против протеиново-фосфолипидных комплексов (волчаночный антикоагулянт). Врачи подозревают один из этих ингибиторов, когда увеличенное АЧТВ не приходит в норму после смешивания с нормальной плазмой в пропорции 1:1.

Увеличенное ПВ с нормальными тромбоцитами и АЧТВ указывает на недостаток VII фактора. Врожденная недостаточность фактора VII – редкое явление; однако короткий период полураспада фактора VII в плазме приводит к тому, что у пациентов, которым начинают проведение антикоагулянтной терапии варфарином, или у пациентов с начальным дефицитом витамина К, или у пациентов с начальной стадией заболевания печени происходит более быстрое снижение фактора VII до низких уровней, чем других витамин К-зависимых факторов свертывания.

Увеличенные ПВ и АЧТВ с тромбоцитопенией указывают на ДВС, особенно вкупе с осложнениями беременности, сепсисом, раком или травмами. Повышенный уровнь D-димеров (или продуктов распада фибрина) и снижение уровня фибриногена плазмы при проведении серийных испытаний подтверждают это. Цирроз может привести к удлинению ПВ и АЧТВ и тромбоцитопении, поскольку гепатоциты продуцируют все факторы свертывания крови (кроме фактора VIII) и тромбопоэтин, первичный фактор роста тромбоцитов.

Удлиненное ПВ или АЧТВ с нормальным уровнем тромбоцитов наблюдается при болезни печени или дефиците витамина К, либо во время антикоагулянтной терапии варфарином, нефракционированным гепарином или пероральными антикоагулянтами прямого действия, ингибирующими тромбин или фактора Ха. Заболевание печени подозревают на основании анамнеза и подтверждают регистрацией повышенного уровня сывороточных аминотрансфераз и билирубина; рекомендовано провести обследование на гепатит.

Визуализация часто используется для обнаружения скрытых кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови. Например, больным с сильными головными болями, травмами головы или потерей сознания должно быть сделано КТ головы. КТ органов брюшной полости необходимо пациентам с болью в животе или другими симптомами, связанными с внутрибрюшинным или забрюшинным кровотечением.