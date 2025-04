Портальная гипертензия

Немедленная эндоскопическая терапия и наблюдение

Неселективные бета-блокаторы в сочетании с изосорбидом мононитратом или без него

Иногда шунтирование портальной вены

При возможности проводится лечение основного заболевания.

Комбинированное эндоскопическое и медикаментозное лечение пациентов с кровоточащими варикозно расширенными венами пищевода снижает смертность и риск повторного кровотечения лучше, чем любая другая терапия, применяемая по отдельности. Проведение серии сеансов эндоскопического лигирования позволяет устранить остаточные варикозные вены, после чего периодически проводится эндоскопическое наблюдение для выявления и лечения рецидивирующих варикозных вен. Длительная лекарственная терапия обычно включает в себя применение неселективных бета-блокаторов; эти препараты снижают портальное давление прежде всего посредством уменьшения портального кровотока, хотя данный эффект может варьировать. Препараты включают пропранолол (40–80 мг перорально 2 раза в день), надолол (40–160 мг/день перорально), тимолол (10–20 мг перорально 2 раза в день) и карведилол (6,25–12,5 мг перорально 2 раза в день). Дозы препаратов должны титроваться для уменьшения частоты сердечных сокращений примерно на 25%. Добавление изосорбида мононитрата в дозе 10–20 мг перорально 2 раза в сутки может помочь снизить портальное давление (1).

У пациентов с варикозным расширением вен пищевода при отсутствии кровотечения (т.е., для первичной профилактики) результаты сходны с терапией бета-блокаторами или эндоскопической терапией.

Пациенты, которые неадекватно отвечают на назначаемое лечение, должны рассматриваться как кандидаты на трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) или, реже, на хирургическое портокавальное шунтирование. При ТВПШ шунт создается путем размещения стента между воротной и печеночной веной. (См. также the American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD] practice guideline The Role of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt [TIPS] in the Management of Portal Hypertension: Update 2009.) Хотя летальность при применении ТВПШ меньше, чем при хирургическом шунтировании, особенно при острых кровотечениях, для поддержания стойкого эффекта иногда требуются повторные манипуляции, поскольку стент может стенозироваться или закупориться со временем. Долгосрочные лечебные эффекты неизвестны. Некоторым пациентам может быть показана трансплантация печени.

При кровотечении вследствие портальной гипертензионной гастропатии для снижения давления в сосудах портальной системы могут быть использованы бета-блокаторы. В случае неэффективности лекарств может рассматриваться вариант наложения шунта, но результаты могут оказаться менее успешными, чем при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

Поскольку гиперспленизм редко вызывает клинические проблемы, он не требует специфического лечения, а выполнения спленэктомии следует избегать.