Гепатоцеллюлярная Карцинома

Трансплантацию проводят, если опухоли соответствуют Миланским критериям (одна опухоль < 5 см или три опухоли < 3 см без сосудистой инвазии и уровень альфа-фетопротеина < 500 мкг/л).

Лечение гепатоцеллюлярной карциномы зависит от ее стадии (1) и сопутствующей тяжести заболевания печени.

Для единичных очагов < 5 см или ≤ 3 очагов, размеры которых ≤ 3 см и они ограничены печенью без микроваскулярной инвазии, а также в случае АФП < 500 мкг/л трансплантация печени дает, кажется, такой же хороший прогноз, как и трансплантация печени при нераковых заболеваниях. Трансплантация печени может быть целебной. Данные Миланские критерии используются для выявления пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, которые являются подходящими кандидатами для трансплантации печени (2). В рекомендациях Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD]) 2018 года также используются миланские критерии отбора пациентов для трансплантации печени (3).

У отдельных пациентов с единичными опухолями < 5 см и отсутствием портальной гипертензии хирургическая резекция является потенциально лечебной с 5-летней выживаемостью от 60 до 80% пациентов.

К паллиативным методам и методам, замедляющим рост опухоли, относится абляция (например, чреспеченочная артериальная химиоэмболизация [TACE], эмболизация Y90-меченными микросферами [селективная внутренная радиочастотная терапия], трансартериальная эмболизация элюирующими лекарственные средства гранулами, радиочастотная абляция). Эти методы применяются для пациентов, ожидающих трансплантации печени. При небольших опухолях размером < 2 см, радиочастотная абляция (РЧА) является потенциально эффективной.

Если опухоль большая (> 5 см), является мультифокальной, имеет инвазию в портальную вену или является метастатической (то есть стадия III или выше), трансплантация не является немедленным вариантом. Однако с помощью комбинированного лечения, направленного на печень (например, транспеченочной артериальной химиоэмболизации [TAХЭ] и системной химиотерапии), может быть подобрана подгруппа пациентов с опухолями, которые после такого лечения стали подходить Миланским критериям, которая впоследствии может получить право на повторное рассмотрение вопроса о трансплантации печени. Ведение и лечение распространенной ГЦК лучше всего обсуждать на междисциплинарной комиссии по опухолям. Для прогрессирующей ГЦК традиционная системная терапия проводилась сорафенибом, который лишь незначительно улучшает исходы, со средней выживаемостью 10,7 месяцев по сравнению с 7,9 месяцами при использовании плацебо (4). Несколько новых химиотерапевтических агентов обеспечивают более длительную выживаемость или вызывают меньше побочных эффектов, чем сорафениб; они включают ленватиниб, регорафениб и иммунотерапию, такую как атезолизумаб плюс бевацизумаб или тремелимумаб плюс дурвалумаб. Выживаемость без прогрессирования заболевания была выше при применении ленватиниба, чем при использовании сорафениба, поэтому ленватиниб является альтернативной терапией первой линии.

Системная терапия, включая иммунотерапию, быстро совершенствуется и демонстрирует перспективные результаты относительно улучшения исходов ГЦК. Для пациентов с прогрессирующей ГЦК, которые ранее не получали системную терапию, доступны в качестве комбинированной терапии атезолизумаб и бевацизумаб. Атезолизумаб является ингибитором контрольных иммунных точек гуманизированного моноклонального антитела (PD-L1), тогда как бевацизумаб является моноклональным антителом, направленным на фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Все больше данных подтверждают, что эти 2 препарата являются препаратами первой линии для системного лечения ГЦК (5, 6). Большой мета-анализ, сравнивающий 6290 пациентов с системной химиотерапией первой линии, показал лучшую общую выживаемость с бевацизумабом/атезолизумабом, чем с сорафенибом, ленватинибом или ниволумабом (6). Нежелательные явления в группах лечения были схожими. В руководстве Американского общества клинической онкологии (American Society of Clinical Oncology) от 2020 года рекомендовано использование атезолизумаба и бевацизумаба в качестве препаратов первой линии для лечения пациентов с циррозом печени класса А по системе Чайлд-Пью и состоянием 0–1 по шкале Восточной кооперативной онкологической группы (ECOG) (7).

Из-за повышенного риска кровотечения при приеме атезолизумаба и бевацизумаба пациентам необходимо выполнить перевязку варикозных вен до начала терапии. Иммунотерапия не рекомендуется пациентам с рецидивом ГЦК после трансплантации, поскольку стимуляция иммунной системы хозяина может привести к более высокой частоте отторжения (8). Новая схема сочетает тремелимумаб, антицитотоксическийТ-лимфоцит-ассоциированный белок 4 (или "CTLA-4") и дурвалумаб (анти-PD-L1). В Himalaya клиническом исследовании Гималаи [Himalaya trial] применение тремелимумаба в сочетании с дурвалумабом показатели выживаемости улучшились по сравнению с предыдущей монотерапией сорафенибом первой линии (9). В настоящее время эта комбинация доступна для пациентов с неоперабельной ГЦК и часто используется в качестве альтернативы для пациентов с циррозом печени класса А по Чайлд-Пью при отличной работоспособности, которые не могут получать бевацизумаб.