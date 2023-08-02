Лабораторные исследования печени и желчного пузыря

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) высвобождаются из поврежденных гепатоцитов; таким образом, эти ферменты являются чувствительными индикаторами повреждения гепатоцитов. Истинные нормальные значения АЛТ варьируются от 29 до 33 МЕ/л у мужчин и от 19 до 25 МЕ/л у женщин, что ниже, чем те, которые используются в качестве референтных значений многими коммерческими лабораториями.

Существенно высокие значения (> 500 МЕ/л), которые указывают на острый гепатоцеллюлярный некроз или поражение, обычно возникают в результате следующего:

Острый вирусный гепатит

Гепатит, вызванный токсинами или лекарственными препаратами;

Ишемический/гипоксический гепатит или инфаркт печени

Высокие уровни обычно сохраняются в течение нескольких дней или недель, в зависимости от этиологии повреждения. Уровень повышения может не отражать степень повреждения печени. Последовательные измерения лучше отражают тяжесть и прогноз, чем единичное исследование. Падение значений до нормы указывает на выздоровление, если это не сопровождается увеличением билирубина и протромбинового времени (ПВ) или международного нормализационного отношения (МНО), что может указывать на острую печеночную недостаточность, которою также называют фульминантной печеночной недостаточностью. При острой печеночной недостаточности уровни ферментов могут нормализоваться, поскольку остается меньше гепатоцитов; таким образом, такая нормализация не указывает на улучшение функции печени.

Уровни аминотрансфераз также могут быть значительно высокими в следующих случаях:

Умеренное повышение уровней АЛТ и АСТ (300–500 МЕ/л) сохраняется при хронических заболеваниях печени (например, при хроническом гепатите), при билиарной обструкции, за исключением отхождения камня через общий желчный проток, что может вызвать преходящее заметное повышение уровня ферментов.

Незначительное повышение (<300 МЕ/л) – неспецифично и часто наблюдается при таких заболеваниях, как:

Аминотрансферазы могут быть слегка повышены или даже нормальны при некоторых заболеваниях печени, например

Повышение уровня АЛТ некоторым образом специфично для заболеваний печени. Поскольку АСТ присутствует в сердце, скелетной мускулатуре, почках и в поджелудочной железе, повышение ее уровня может отражать рабдомиолиз или повреждение одного из перечисленных органов. При большинстве заболеваний печени отношение АСТ к АЛТ < 1. Однако, при алкогольной болезни печени характерно, что такое соотношение > 2, потому что у пациентов с алкоголизмом обычно наблюдается дефицит пиридоксал-5'-фосфата; он необходим для синтеза АЛТ, но менее важен для синтеза АСТ. Это объясняет, почему АЛТ и АСТ обычно понижены у этих пациентов (<300 МЕ/л).